R o m a , 6 o t t . ( A d n k r o n o s ) - C i n q u e s f i d e a l l a p o l i t i c a , d a l l a s a l u t e m e n t a l e a l f i n e v i t a , s o n o s t a t e l a n c i a t e d a l l ’ A s s o c i a z i o n e L u c a C o s c i o n i a l t e r m i n e d e l X X I I C o n g r e s s o n a z i o n a l e , c h e s i è c h i u s o o g g i a O r v i e t o . C o n f e r m a t e l e c a r i c h e i n c o r s o : p r e s i d e n t i M i n a W e l b y , M i c h e l e D e L u c a e M a r c o G e n t i l i , S e g r e t a r i a N a z i o n a l e F i l o m e n a G a l l o e T e s o r i e r e M a r c o C a p p a t o . “ A n d i a m o a v a n t i c o n t r i b u n a l i , r i c o r s i e d i s o b b e d i e n z e a p r e s c i n d e r e d a i p r o i b i z i o n i s m i d e l l a m a g g i o r a n z a ” , h a n n o d i c h i a r a t o i d u e l e a d e r , r i v o l g e n d o s i a i 4 . 0 0 0 s o c i d e l l ’ a s s o c i a z i o n e e i n d i c a n d o l a r o t t a v e r s o i l 2 0 2 6 . I l C o n g r e s s o , c h e o g n i a n n o r i u n i s c e a t t i v i s t i , s t u d i o s i , p o l i t i c i e c i t t a d i n i , h a r i b a d i t o l a c e n t r a l i t à d e l l e b a t t a g l i e s u l i b e r t à c i v i l i , d i r i t t i s o c i a l i e r i c e r c a s c i e n t i f i c a . N e l d o c u m e n t o f i n a l e , a p p r o v a t o a l a r g h i s s i m a m a g g i o r a n z a , s o n o s t a t e i n d i v i d u a t e c i n q u e p r i o r i t à l e g i s l a t i v e e g i u d i z i a r i e : I n t e n s i f i c a z i o n e d e l l e p r o p o s t e d i l e g g e r e g i o n a l i “ L i b e r i S u b i t o ” p e r g a r a n t i r e t e m p i e p r o c e d u r e c e r t e a c h i c h i e d e l a v e r i f i c a d e l l e c o n d i z i o n i a l S s n p e r a c c e d e r e a l l a m o r t e v o l o n t a r i a m e d i c a l m e n t e a s s i s t i t a . P r o s e g u o n o l e a z i o n i p u b b l i c h e p e r l a l e g a l i z z a z i o n e d e l l ’ e u t a n a s i a , l a p i e n a a p p l i c a z i o n e d e l l a l e g g e s u l b i o t e s t a m e n t o e l e a t t i v i t à d e l N u m e r o B i a n c o s u l f i n e v i t a ( 0 6 9 9 3 1 3 4 0 9 ) . C e n t r a l e a n c h e i l s o s t e g n o a S o c c o r s o C i v i l e , r e t e d i v o l o n t a r i c h e o f f r e i n f o r m a z i o n e e a c c o m p a g n a m e n t o a c h i c h i e d e a i u t o m e d i c o p e r p o r r e f i n e a l l e p r o p r i e s o f f e r e n z e . A c c e s s o a l l a P m a p e r s i n g l e e c o p p i e d e l l o s t e s s o s e s s o , r i m o z i o n e d e l l e d i s c r i m i n a z i o n i t r a i b a m b i n i n a t i d a e t e r o l o g a , r e g o l a m e n t a z i o n e d e l l a G p a s o l i d a l e . S u l f r o n t e a b o r t o e c o n t r a c c e z i o n e , r i l a n c i o d e l l a c a m p a g n a A b o r t o s e n z a r i c o v e r o , c o n m o z i o n i r e g i o n a l i p e r l ’ a u t o s o m m i n i s t r a z i o n e d o m i c i l i a r e d e l m i s o p r o s t o l o e l a d e o s p e d a l i z z a z i o n e d e l l a p r o c e d u r a f a r m a c o l o g i c a . E a n c o r a : a z i o n i g i u d i z i a r i e p e r l a r i m o z i o n e d e l l e b a r r i e r e a r c h i t e t t o n i c h e , r i c o n o s c i m e n t o d e l c a r e g i v e r e d i g i t a l i z z a z i o n e d e l l e p r a t i c h e p e r l ’ a c c e s s o a i b e n e f i c i . N u o v e c a m p a g n e p e r u n a l e g g e s u l l ’ a s s i s t e n z a s e s s u a l e e p e r g a r a n t i r e a p e r s o n e c o n g r a v i d i s a b i l i t à l a p o s s i b i l i t à d i v i a g g i a r e i n a e r e o r i m a n e n d o s e d u t e s u l l a p r o p r i a c a r r o z z i n a . I n o l t r e , p o t e n z i a m e n t o d e i C s m c o n l ’ a t t i v a z i o n e d i a l m e n o u n c e n t r o H 2 4 i n o g n i d i s t r e t t o , p r e s a i n c a r i c o p e r s o n a l i z z a t a , p e e r s u p p o r t e i n c l u s i o n e s o c i a l e t r a m i t e l a v o r o , c a s a e r e t i d i r e l a z i o n e . L ’ a s s o c i a z i o n e c h i e d e m o d e l l i d i a c c o g l i e n z a n o n o s p e d a l i e r a e l ’ a d o z i o n e d i a p p r o c c i i n n o v a t i v i c o m e i l D i a l o g o A p e r t o . S a n i t à . P r o s e g u i m e n t o d e l l a c a m p a g n a c o n t r o l e l i s t e d ’ a t t e s a , c o n l a p o s s i b i l i t à p e r i c i t t a d i n i d i a t t i v a r e i l “ p e r c o r s o d i t u t e l a ” s e l a p r e s t a z i o n e n o n v i e n e g a r a n t i t a n e i t e m p i p r e v i s t i d a l l a l e g g e . “ I l n o s t r o C o n g r e s s o è s t a t o u n p u n t o d i a r r i v o e r i p a r t e n z a – s o t t o l i n e a n o G a l l o e C a p p a t o – D o p o a n n i d i c o n q u i s t e i n t r i b u n a l e e n e l l e p i a z z e , c h i e d i a m o a l P a r l a m e n t o d i r i s p e t t a r e i d i r i t t i g i à r i c o n o s c i u t i e a p r i r e f i n a l m e n t e u n a s t a g i o n e d i r i f o r m e . G l i i t a l i a n i v o g l i o n o s c e g l i e r e , d a l l ’ i n i z i o a l l a f i n e d e l l a v i t a , e n o n a c c e t t e r a n n o u l t e r i o r i r i n v i i ” .