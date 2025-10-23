R o m a , 2 3 o t t . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - “ I l C e n t r o d i f o r m a z i o n e m a n a g e m e n t d e l t e r z i a r i o ( C f m t ) è a t t u a t o r e d i u n ' i n n o v a z i o n e c o n t r a t t u a l e n a t a d a l c o n t r a t t o d e l c o m m e r c i o : C o n f c o m m e r c i o e M a n a g e r i t a l i a h a n n o o r m a i d a q u a t t r o a n n i i n s e r i t o n e l r i n n o v o c o n t r a t t u a l e u n a n u o v a i s t a n z a ” , u n a p i a t t a f o r m a d i w e l f a r e p e r i d i r i g e n t i d e l t e r z i a r i o , “ e m i s e m b r a c h e c i s i a n o t u t t i i p r e s u p p o s t i a f f i n c h é i l w e l f a r e p o s s a d i v e n t a r e u n o s t r u m e n t o a s u p p o r t o d e i d i r i g e n t i , n e l n o s t r o c a s o , m a i n g e n e r a l e d e l l e a z i e n d e e d e l l a p r o d u t t i v i t à a z i e n d a l e s t e s s a ” . L o h a d e t t o a l l ’ A d n k r o n o s N i c o l a S p a g n u o l o , d i r e t t o r e g e n e r a l e d i C f m t - C e n t r o d i f o r m a z i o n e d e l m a n a g e m e n t d e l t e r z i a r i o , i n o c c a s i o n e d e l l a s e c o n d a e d i z i o n e d e l G l o b a l w e l f a r e s u m m i t , i l p r i n c i p a l e a p p u n t a m e n t o i t a l i a n o d e d i c a t o a l l ’ e v o l u z i o n e d e l w e l f a r e , d e d i c a t a a l l e “ E c c e l l e n z e c h e i s p i r a n o ” , o r g a n i z z a t o a V i l l a M i a n i a R o m a . “ I d i r i g e n t i a v r a n n o p i ù d a d e d i c a r e a q u e s t i o n i f a m i l i a r i o d i c o n c i l i a z i o n e v i t a p r o f e s s i o n a l e e v i t a p r i v a t a . I l w e l f a r e v a i n q u e s t a d i r e z i o n e e i l n o s t r o w e l f a r e v a n e l l a d i r e z i o n e d i r a f f o r z a r e g i à l e i s t a n z e c o n t r a t t u a l i e g l i s t a t u t i c h e i l c o n t r a t t o c o l l e t t i v o p r e v e d e ” , h a c o n c l u s o .