R o m a , 2 3 o t t . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - “ S i a m o g r a t i d i r i c e v e r e q u e s t o p r e s t i g i o s o r i c o n o s c i m e n t o , c h e v a l o r i z z a l ’ i n t e r o e c o s i s t e m a d i W e l f a r e & w e l l b e i n g d i L e o n a r d o , d a t e m p o i m p e g n a t a n e l l a c o s t r u z i o n e d i u n m o d e l l o c h e n o n s o l o e r o g a i n i z i a t i v e m a f a “ v i v e r e ” i l W e l f a r e , l o r e n d e a c c e s s i b i l e , c o n o s c i u t o , t a n g i b i l e , v i c i n o e c o n n e s s o a i s o g n i e a i b i s o g n i d e l l e p e r s o n e t u t t i i g i o r n i , c o n l ’ a m b i z i o n e d i e s s e r e u n o d e i m o t i v i p e r s c e g l i e r e e c o n t i n u a r e a s c e g l i e r e d i v i v e r e i n L e o n a r d o ” . È q u a n t o a f f e r m a t o d a C a r l a S e r a f i n i , h e a d o f w e l f a r e & w e l l b e i n g d i L e o n a r d o , a l l a s e c o n d a e d i z i o n e d e l G l o b a l w e l f a r e s u m m i t , i l p r i n c i p a l e a p p u n t a m e n t o i t a l i a n o d e d i c a t o a l l ’ e v o l u z i o n e d e l w e l f a r e , d e d i c a t a a l l e ' E c c e l l e n z e c h e i s p i r a n o ' e s v o l t a s i a V i l l a M i a n i a R o m a . A l l ’ a z i e n d a è s t a t o a s s e g n a t o i l P r e m i o g l o b a l w e l f a r e . P e r q u a n t o r i g u a r d a l e e c c e l l e n z e a z i e n d a l i , i n f a t t i , l ’ O s s e r v a t o r i o I t a l i a n W e l f a r e h a v a l u t a t o e i n d i v i d u a t o q u e l l e r e a l t à c h e , n e l l ’ a m b i t o d e i m o d e l l i d i g l o b a l w e l f a r e , s i d i s t i n g u o n o p e r a v e r s v i l u p p a t o s t r a t e g i e e i n i z i a t i v e c a p a c i d i c o n i u g a r e i n n o v a z i o n e , s o s t e n i b i l i t à s o c i a l e e a t t e n z i o n e c o n c r e t a a l b e n e s s e r e g l o b a l e d e l l e p e r s o n e . L e a z i e n d e p r e m i a t e r a p p r e s e n t a n o e s e m p i v i r t u o s i d i c o m e i l w e l f a r e p o s s a d i v e n t a r e l e v a s t r a t e g i c a p e r l a c r e s c i t a o r g a n i z z a t i v a , l a c o e s i o n e i n t e r n a e l ’ i m p a t t o s o c i a l e .