Roma, 23 ott. (Adnkronos/Labitalia) - Siamo grati di ricevere questo prestigioso riconoscimento, che valorizza lintero ecosistema di Welfare&wellbeing di Leonardo, da tempo impegnata nella costruzione di un modello che non solo eroga iniziative ma fa vivere il Welfare, lo rende accessibile, conosciuto, tangibile, vicino e connesso ai sogni e ai bisogni delle persone tutti i giorni, con lambizione di essere uno dei motivi per scegliere e continuare a scegliere di vivere in Leonardo. È quanto affermato da Carla Serafini, head of welfare & wellbeing di Leonardo, alla seconda edizione del Global welfare summit, il principale appuntamento italiano dedicato allevoluzione del welfare, dedicata alle 'Eccellenze che ispirano' e svoltasi a Villa Miani a Roma. Allazienda è stato assegnato il Premio global welfare. Per quanto riguarda le eccellenze aziendali, infatti, lOsservatorio Italian Welfare ha valutato e individuato quelle realtà che, nellambito dei modelli di global welfare, si distinguono per aver sviluppato strategie e iniziative capaci di coniugare innovazione, sostenibilità sociale e attenzione concreta al benessere globale delle persone. Le aziende premiate rappresentano esempi virtuosi di come il welfare possa diventare leva strategica per la crescita organizzativa, la coesione interna e limpatto sociale.