R o m a , 2 3 o t t . ( L a b i t a l i a ) - “ I l w e l f a r e è u n a f o r m a d i e r o g a z i o n e d i a s s i s t e n z a e d i s u p p o r t o a i p r o f e s s i o n i s t i c h e l a v o r a n o . I o r a p p r e s e n t o l a C a s s a d e i m e d i c i c h e è l a p i ù i m p o r t a n t e d e l p i a n e t a A d e p p c o n v e n t i c a s s e d i p r e v i d e n z a . C i i n t e r r o g h i a m o s u l w e l f a r e , i l n o s t r o p r i m o o b i e t t i v o , o l t r e a l l ' a t t i v i t à i s t i t u z i o n a l e c h e è q u e l l a d i p a g a r e p e n s i o n i e d a r e a s s i s t e n z a a c h i h a b i s o g n o ” . S o n o l e d i c h i a r a z i o n i d i A l b e r t o O l i v e t i , p r e s i d e n t e d e l l a F o n d a z i o n e E n p a m - E n t e d i p r e v i d e n z a d e i m e d i c i e d e g l i o d o n t o i a t r i e d e l l ' A d e p p - A s s o c i a z i o n e d e g l i e n t i d i p r e v i d e n z a p r i v a t i i t a l i a n i , i n o c c a s i o n e d e l l a s e c o n d a e d i z i o n e d e l G l o b a l W e l f a r e S u m m i t , d e d i c a t o q u e s t ’ a n n o a l l e ' E c c e l l e n z e c h e i s p i r a n o ' . “ C e r c h i a m o d i f a r e - s p i e g a O l i v e t i - u n w e l f a r e c o m p l e t o e i n t e g r a t o , q u i n d i n o n s o l o u n w e l f a r e d e i b i s o g n i , m a a n c h e d e l l e o p p o r t u n i t à c e r c a n d o d i f a r c o g l i e r e l e p o t e n z i a l i t à i n p r o f e s s i o n i c h e r i c h i e d o n o c o n o s c e n z a e c a p a c i t à d i a f f r o n t a r e s i t u a z i o n i n u o v e i n c a m b i a m e n t o ” . “ P e r t a n t o , c e r c h i a m o f o r m a z i o n e , q u a l i f i c a z i o n e p r o f e s s i o n a l e c o s t a n t e , s u p p o r t o a l l a p r o f e s s i o n e , a l l e f a m i g l i e e a l l a s a l u t e , i n u n i n s i e m e c h e p o s s a c o n t e m p e r a r e c o p e r t u r e d i t i p o p r e v e n t i v o s u l l a q u a l i t à d e l l a v i t a , c h e s i r i s p e c c h i a s u l l a q u a l i t à d e l f a r e i l p r o f e s s i o n i s t a . S u q u e s t o c e r c h i a m o d i p o r t a r e u n m i g l i o r a m e n t o d e l l e o p p o r t u n i t à d i q u a l i f i c a r e l a p r o f e s s i o n e ” , c o n c l u d e .