R o m a , 2 d i c . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - L i d l I t a l i a a n n u n c i a l ' i n t r o d u z i o n e d i n u o v e i n i z i a t i v e c h e v a l o r i z z a n o i l t e m p o d e l l e p r o p r i e p e r s o n e . D o p o a v e r a n n u n c i a t o l a c h i u s u r a a n t i c i p a t a a l l e o r e 1 8 n e l l e g i o r n a t e d e l 2 4 e 3 1 d i c e m b r e , p e r c o n s e n t i r e a t u t t e l e c o l l a b o r a t r i c i e i c o l l a b o r a t o r i d i v i v e r e l e f e s t i v i t à c o n i p r o p r i c a r i , l ’ a z i e n d a i n t r a p r e n d e u n ’ a l t r a i m p o r t a n t e i n i z i a t i v a d i w e l f a r e p e r g a r a n t i r e p a r i o p p o r t u n i t à e s o s t e g n o a l l a n a t a l i t à . D a l 1 ° d i c e m b r e 2 0 2 5 , i n f a t t i , p e r i c o l l a b o r a t o r i L i d l i l c o n g e d o d i p a t e r n i t à s a r à e s t e s o a 2 5 g i o r n i c o m p l e s s i v i , r e t r i b u i t i a l 1 0 0 % , g r a z i e a l l ’ a g g i u n t a d i 1 5 g i o r n i l a v o r a t i v i a i 1 0 p r e v i s t i d a l l a n o r m a t i v a v i g e n t e . U n a m i s u r a p e n s a t a n o n s o l o p e r p e r m e t t e r e a i n e o p a p à d i e s s e r e a n c o r a p i ù p r e s e n t i n e i p r i m i m o m e n t i d i v i t a d e l p r o p r i o f i g l i o o d e l l a p r o p r i a f i g l i a , m a u n s e g n o t a n g i b i l e v e r s o u n a g e s t i o n e p i ù e q u a d e l l a c u r a d e i f i g l i c h e f a v o r i s c a u n i m p o r t a n t e c a m b i a m e n t o c u l t u r a l e . I l b e n e f i c i o , i n o l t r e , s a r à r e t r o a t t i v o p e r t u t t i i c o l l a b o r a t o r i d i v e n t a t i p a p à a p a r t i r e d a l 1 ° m a r z o 2 0 2 5 . “ E s t e n d e r e i l c o n g e d o d i p a t e r n i t à n o n è s o l o u n a m i s u r a d i s u p p o r t o a f a v o r e d e i n o s t r i c o l l e g h i c h e d i v e n t a n o p a d r i ; m a a p p o r t a b e n e f i c i p r o f o n d i a t u t t a l a f a m i g l i a , p r o m u o v e n d o a l c o n t e m p o u n a m a g g i o r e p a r i t à d i g e n e r e . C o n q u e s t a i n i z i a t i v a c o n f e r m i a m o i l n o s t r o i m p e g n o a t r a s f o r m a r e l e p a r o l e i n a z i o n i c o n c r e t e , p e r c h é m o m e n t i u n i c i , c o m e u n a n u o v a n a s c i t a , m e r i t a n o t u t t o l o s p a z i o e l a p r e s e n z a c h e r i c h i e d o n o " , a f f e r m a S e b a s t i a n o S a c i l o t t o , a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o r i s o r s e u m a n e d i L i d l I t a l i a .