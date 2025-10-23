R o m a , 2 3 o t t . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - “ E ’ v e r o c h e l a n a t a l i t à è b a s s a e n o n c r e s c i a m o c o m e p o p o l a z i o n e i t a l i a n a , m a a b b i a m o d e l l e p o s s i b i l i t à d i s v i l u p p a r e l a q u a l i t à d e l l a v o r o o l t r e c h e l a q u a n t i t à d e i l a v o r a t o r i . Q u e l l o c h e è n e c e s s a r i o f a r e è i n v e s t i r e a f f i n c h é n e l l e i m p r e s e s i l a v o r i d i p i ù , m a n e l b e n e s s e r e ” . C o s ì M a s s i m o F i a s c h i , s e g r e t a r i o g e n e r a l e d i M a n a g e r i t a l i a , a l l a s e c o n d a e d i z i o n e d e l G l o b a l W e l f a r e S u m m i t , i l p r i n c i p a l e a p p u n t a m e n t o i t a l i a n o d e d i c a t o a l l ’ e v o l u z i o n e d e l w e l f a r e , d e d i c a t a a l l e “ E c c e l l e n z e c h e i s p i r a n o ” , o r g a n i z z a t o a V i l l a M i a n i a R o m a . “ L ’ a s p e t t o p i ù s c o n c e r t a n t e , c h e n o n v i e n e s o t t o l i n e a t o , è c h e i n I t a l i a s i l a v o r a p o c o : n e l l a m e d i a , r i s p e t t o a i c o m p e t i t o r i n t e r n a z i o n a l i , n e i P a e s i O c s e , d o v e s i l a v o r a p e r c i r c a 3 6 , 8 a n n i , i n I t a l i a s i l a v o r a s o l o p e r 3 2 , 8 a n n i . E v i d e n t e m e n t e n o n i n v o g l i a m o a l a v o r a r e n e l l e a z i e n d e . I l w e l f a r e , i l b e n e s s e r e , c e r c a r e d i i n c e n t i v a r e i l l a v o r o b u o n o è u n a d e l l e m i s s i o n i c h e d o b b i a m o p e r s e g u i r e c o m e m a n a g e r , m a a n c h e c o m e i s t i t u z i o n i e c o m e i m p r e s e ” , c o n c l u d e .