R o m a , 2 3 o t t . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - “ S i a m o c o n t e n t i c h e f i n a l m e n t e s i p a r l i d i c e t o m e d i o , l o v e d i a m o i n F i n a n z i a r i a , m a s i a m o a n c o r a l o n t a n o d a l ‘ s o g n o ’ d i r i d a r e s p e r a n z a e v o g l i a a l P a e s e p r o d u t t i v o e a l l a g e n t e c h e l a v o r a . S o t t o q u e s t o p r o f i l o s e r v e u n l a v o r o s u t u t t a l a p a r t e p r o d u t t i v a d e l P a e s e p e r d a r e s p e r a n z a a i g i o v a n i ” . È q u a n t o r i f e r i t o d a S t e f a n o C u z z i l l a , p r e s i d e n t e C i d a , a l l a s e c o n d a e d i z i o n e d e l G l o b a l W e l f a r e S u m m i t , i l p r i n c i p a l e a p p u n t a m e n t o i t a l i a n o d e d i c a t o a l l ’ e v o l u z i o n e d e l w e l f a r e , d e d i c a t a a l l e ' E c c e l l e n z e c h e i s p i r a n o ' , o r g a n i z z a t o a V i l l a M i a n i a R o m a . “ E ’ n e c e s s a r i o l a v o r a r e m o l t o s u l c e t o m e d i o , p e r c h é d e v e e s s e r e r i n c u o r a t o . S i d e v e d a r e l a s p e r a n z a a q u e s t e p e r s o n e c h e p a g a n o t u t t o i l f i s c o , c o m e e m e r s o d a i d a t i d e i n o s t r i O s s e r v a t o r i : o g g i , p o c h e p e r s o n e p a g a n o p e r t u t t i . P a r t i a m o s e m p r e d a l p r e s u p p o s t o c h e l e p e r s o n e c h e h a n n o b i s o g n o d e v o n o e s s e r e a i u t a t e , e q u e s t o f a p a r t e d i u n P a e s e c i v i l e , e i l c e t o m e d i o , o s s i a l a p a r t e p r o d u t t i v a d e l P a e s e , n o n s i t i r a i n d i e t r o - s p i e g a - M a è n e c e s s a r i o a n c h e r i d a r e a q u e s t a p a r t e d e l l a p o p o l a z i o n e l a s p e r a n z a p e r i l o r o f i g l i . O g g i m o l t e p e r s o n e d e l c e t o m e d i o p e n s a n o c h e i l o r o f i g l i d e b b a n o a n d a r e a l a v o r a r e a l l ' e s t e r o e p e r n o i è u n d i s a s t r o . D o p o c h e i l P a e s e e l e f a m i g l i e h a n n o i n v e s t i t o , n o i d o b b i a m o t r a t t e n e r e i n o s t r i g i o v a n i ” . “ A l l o s t e s s o t e m p o , l a v o g l i a d e l c e t o m e d i o e r a l a v o r a r e c o n s e r i e t à p e r q u e s t o P a e s e e a v e r e l a s p e r a n z a d i f a r e c a r r i e r a , d i g u a d a g n a r e d i p i ù , d i p o t e r c o s t r u i r e . A d e s s o l e f a m i g l i e n o n r i e s c o n o p i ù n e m m e n o a r i s p a r m i a r e , n é a s o s t e n e r e b e n e i f i g l i e i g e n i t o r i a n z i a n i . Q u e s t o è u n w e l f a r e c h e s t a s a l t a n d o , a c u i d o b b i a m o s i c u r a m e n t e m e t t e r e r i m e d i o . D o b b i a m o l a v o r a r e d i p i ù s u l l a s a n i t à e s u l l a p r e v i d e n z a i n t e g r a t i v e - s o t t o l i n e a C u z z i l l a - U n a l t r o d e g l i a s p e t t i s u c u i s i d e v e l a v o r a r e m o l t o s o n o i s a l a r i , c h e r e s t a n o d a a n n i t r o p p o b a s s i . I l g o v e r n o d e v e m e t t e r e n e l l ' a g e n d a t u t t o c i ò c h e s e r v e p e r d a r e f o r z a a l l e a z i e n d e d i p o t e r a u m e n t a r e i s a l a r i . I l c o s t o d e l l a v o r o è t r o p p o a l t o ” . “ I n f i n e , è n e c e s s a r i o l a v o r a r e a n c h e p e r l ' i n t r o d u z i o n e d e l l e d o n n e n e l m o n d o d e l l a v o r o e d a r e l o r o i s i s t e m i d i w e l f a r e p e r l a m a t e r n i t à . A b b i a m o v i s t o q u a l c o s a n e l l a F i n a n z i a r i a , m a c ' è a n c o r a t a n t o d a f a r e . A n c h e i l g e n d e r g a p è u n p r o b l e m a : l e d o n n e g u a d a g n a n o m o l t o m e n o d e g l i u o m i n i n e l l a s t e s s a p o s i z i o n e , q u e s t o n o n è p i ù p o s s i b i l e , p o i c h é s i g n i f i c a c h e i n q u a l s i a s i c a s o s o n o l e d o n n e c h e s i r i t i r a n o d a l l a v o r o e n o n c e l o p o s s i a m o p e r m e t t e r e , s e v o g l i a m o e s s e r e u n p a e s e c i v i l e ” , c o n c l u d e .