R o m a , 2 3 o t t . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - " I l w e l f a r e c o n t r a t t u a l e , d i c u i s i a m o s t a t i a n t e s i g n a n i , è l a c i f r a d i s t i n t i v a d e l l ’ i m p e g n o d i F e d e r m a n a g e r . N o n è m a i s t a t o s o l o u n a c l a u s o l a c o n t r a t t u a l e , m a u n p a t t o c h e t i e n e i n s i e m e p e r s o n e e i m p r e s e , c a p a c e d i g e n e r a r e c u l t u r a , r e s p o n s a b i l i t à s o c i a l e e b e n e s s e r e d i f f u s o . P e r q u e s t o i l p r e m i o G l o b a l W e l f a r e c i r i e m p i e d i o r g o g l i o : r i c o n o s c e l a c o e r e n z a c o n c u i a b b i a m o c o s t r u i t o , a n n o d o p o a n n o , i n i z i a t i v e d i e d u c a z i o n e a l w e l f a r e e p r o g e t t i r i v o l t i a i d i r i g e n t i e a l l e a z i e n d e d e l s e t t o r e ” . A d i r l o è M a r i o C a r d o n i , d i r e t t o r e g e n e r a l e d i F e d e r m a n a g e r , c o m m e n t a n d o l ’ a s s e g n a z i o n e d e l P r e m i o G l o b a l W e l f a r e n e l c o r s o d e l G l o b a l w e l f a r e s u m m i t , g i u n t o a l l a s e c o n d a e d i z i o n e e t e n u t o s i a V i l l a M i a n i a R o m a , d e d i c a t o a l l e m i g l i o r i e s p e r i e n z e d e l w e l f a r e i n I t a l i a , c o n i l c o o r d i n a m e n t o s c i e n t i f i c o d e l l ’ O s s e r v a t o r i o I t a l i a n W e l f a r e . “ È u n t r a g u a r d o c h e c o n d i v i d i a m o c o n t u t t a l a c o m u n i t à m a n a g e r i a l e , p e r c h é n a s c e d a l l ’ a s c o l t o d e i b i s o g n i r e a l i e d a l l a v o l o n t à d i o f f r i r e s t r u m e n t i c o n c r e t i p e r l a s a l u t e , l a f o r m a z i o n e , l a c o n c i l i a z i o n e t r a v i t a e l a v o r o . Q u e s t o r i c o n o s c i m e n t o c i i n c o r a g g i a a c o n t i n u a r e c o n p a s s i o n e s u q u e s t a s t r a d a , r a f f o r z a n d o i l l e g a m e t r a b e n e s s e r e d e l l e p e r s o n e e c o m p e t i t i v i t à d e l l e i m p r e s e , n e l l a c o n v i n z i o n e c h e u n w e l f a r e c o n t r a t t u a l e m o d e r n o e i n c l u s i v o s i a u n a d e l l e c h i a v i p i ù a u t e n t i c h e p e r a f f r o n t a r e l e s f i d e d e l f u t u r o ” , c o n c l u d e .