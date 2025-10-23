R o m a , 2 3 o t t . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - “ I n q u e s t i p r i m i m e s i d i l a v o r o d e l l a C o m m i s s i o n e a b b i a m o g i à d a t o u n a p r i m a l e t t u r a s i s t e m a t i z z a t a d e i d a t i c h e s o n o a d i s p o s i z i o n e s u l l a t r a n s i z i o n e d e m o g r a f i c a , m a c h e n e c e s s i t a n o d i u n ' a n a l i s i i n t e g r a t a c h e c o p r a t u t t i g l i a s p e t t i c o i n v o l t i d a q u e s t a t r a n s i z i o n e ” . A d i r l o E l e n a B o n e t t i ( A z i o n e ) , p r e s i d e n t e d e l l a C o m m i s s i o n e p a r l a m e n t a r e d ' i n c h i e s t a s u g l i e f f e t t i e c o n o m i c i e s o c i a l i d e r i v a n t i d a l l a t r a n s i z i o n e d e m o g r a f i c a i n a t t o , i n o c c a s i o n e d e l l a s e c o n d a e d i z i o n e d e l G l o b a l W e l f a r e S u m m i t , i l p r i n c i p a l e a p p u n t a m e n t o i t a l i a n o d e d i c a t o a l l ’ e v o l u z i o n e d e l w e l f a r e , d e d i c a t a a l l e ' E c c e l l e n z e c h e i s p i r a n o ' , o r g a n i z z a t o a V i l l a M i a n i a R o m a . D e g l i a s p e t t i c o i n v o l t i c i t a t i d a B o n e t t i f a n n o p a r t e “ q u e l l i p r o p r i d e l l a t r a n s i z i o n e d e m o g r a f i c a , c o m e l a d e n a t a l i t à e l ' i n v e c c h i a m e n t o d e l l a p o p o l a z i o n e , m a q u e l l i c h e r i g u a r d a n o l e p o l i t i c h e p e r i l l a v o r o e p e r i l w e l f a r e c h e , i n t e g r a t e c o n p o l i t i c h e t e r r i t o r i a l i , r i s u l t a n o e s s e n z i a l i - s p i e g a B o n e t t i - N o i c i c o n c e n t r e r e m o s u u n a p r o p o s t a s t r a t e g i c a b a s a t a s u a l c u n e p i s t e d i i n d i r i z z o : i l t e m a d e i g i o v a n i , l a q u e s t i o n e d e l l ' i n v e c c h i a m e n t o d e l l a p o p o l a z i o n e e d e l b e n e s s e r e l a v o r a t i v o d e l l a p o p o l a z i o n e a t t i v a n e l m o n d o d e l l a v o r o , m a a n c h e l a c a p a c i t à d i m e t t e r e i n c a m p o u n n u o v o m o d e l l o d i w e l f a r e c h e s i a i n g r a d o d i a f f r o n t a r e q u e s t o c a m b i a m e n t o d e m o g r a f i c o , c h e s u p e r i i m o d e l l i o r m a i o b s o l e t i e a p r a n u o v e p r o s p e t t i v e ” . “ I l r a p p o r t o p u b b l i c o - p r i v a t o è e s s e n z i a l e . I n o l t r e c ’ è b i s o g n o , e q u e s t o è i l p u n t o f o n d a m e n t a l e s u c u i c i s t i a m o c o n c e n t r a n d o , d i u n c a m b i o m e t o d o l o g i c o n e l l ' a m b i t o d e l l e p o l i t i c h e p u b b l i c h e , i n t r o d u c e n d o u n a c a p a c i t à d i p r o g e t t a z i o n e , d i v a l u t a z i o n e d i i m p a t t o d e l l e s t e s s e , a p a r t i r e d a l l a l e g g e d i b i l a n c i o , c h e d o v r à a v e r e u n o s g u a r d o e f f i c a c e a n c h e s u l l e p o l i t i c h e d e m o g r a f i c h e ” , c o n c l u d e .