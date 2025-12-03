M i l a n o , 3 d i c . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - L a c o o p e r a t i v a s o c i a l e A l b o r a n , r e a l t à a t t i v a d a o l t r e t r e n t ’ a n n i n e i p r o g e t t i d i i n c l u s i o n e l a v o r a t i v a p e r p e r s o n e c o n d i s a b i l i t à e f r a g i l i t à , l a n c i a ' E x t r a o r d i n a r y - a c c a d e m i a d i c u c i n a ' , u n ’ i n i z i a t i v a i d e a t a p e r v a l o r i z z a r e i t a l e n t i s t r a o r d i n a r i a t t r a v e r s o l a f o r m a z i o n e p r o f e s s i o n a l e e f a v o r i r e l ’ i n s e r i m e n t o n e l m o n d o d e l l a v o r o . I l p r o g e t t o è s o s t e n u t o d a S a n p e l l e g r i n o , a z i e n d a d i r i f e r i m e n t o n e l s e t t o r e d e l l e a c q u e m i n e r a l i e d e l l e b i b i t e n o n a l c o l i c h e , e r e a l i z z a t o i n c o l l a b o r a z i o n e c o n C o n g u s t o i n s t i t u t e , s c u o l a d i c u c i n a p r o f e s s i o n a l e a c c r e d i t a t a d a R e g i o n e L o m b a r d i a . L ’ i n i z i a t i v a n a s c e p e r o f f r i r e u n ’ o p p o r t u n i t à c o n c r e t a d i f o r m a z i o n e e f a v o r i r e l ’ i n s e r i m e n t o l a v o r a t i v o a p e r s o n e c o n d i s a b i l i t à , a p p a r t e n e n t i a l l e c a t e g o r i e p r o t e t t e a i s e n s i d e l l a L e g g e 6 8 / 9 9 . A t t r a v e r s o u n c o r s o g r a t u i t o d i 1 1 0 o r e , d a l n o v e m b r e 2 0 2 5 a f e b b r a i o 2 0 2 6 , i p a r t e c i p a n t i p o t r a n n o s v i l u p p a r e c o m p e t e n z e p r o f e s s i o n a l i n e l c a m p o d e l l a r i s t o r a z i o n e e d e l l a p r e p a r a z i o n e a l i m e n t a r e , a c c o m p a g n a t i d a c h e f p r o f e s s i o n i s t i , u n m e n t o r d ’ a u l a d e d i c a t o e u n t e a m d i f o r m a t o r i e s p e r t i . I l p e r c o r s o - c h e u n i s c e l e z i o n i t e o r i c h e , a t t i v i t à p r a t i c h e e m o m e n t i d i c o n f r o n t o c o n l e a z i e n d e - s i t e r r à p r e s s o i l c a m p u s m i l a n e s e d i C o n g u s t o i n s t i t u t e , u n a d e l l e r e a l t à d i r i f e r i m e n t o n e l s e t t o r e , d o t a t a d i l a b o r a t o r i a l l ’ a v a n g u a r d i a e i m p e g n a t a n e l l a p r o m o z i o n e d e l l a s o s t e n i b i l i t à a m b i e n t a l e e d e l l ’ i n c l u s i o n e s o c i a l e . “ C o n E x t r a o r d i n a r y v o g l i a m o o f f r i r e u n ’ o c c a s i o n e c o n c r e t a p e r d i m o s t r a r e c h e i l t a l e n t o n o n h a b a r r i e r e e c h e n e l l a s t r a o r d i n a r i e t à d i o g n i p e r s o n a s i n a s c o n d e u n a r i s o r s a p r e z i o s a p e r l a c o m u n i t à . C o m e c o o p e r a t i v a , l a v o r i a m o o g n i g i o r n o p e r c o s t r u i r e m o d e l l i s o s t e n i b i l i d i i n c l u s i o n e l a v o r a t i v a , t r a s f o r m a n d o l a f r a g i l i t à i n o p p o r t u n i t à . Q u e s t a i n i z i a t i v a c i p e r m e t t e d i r a f f o r z a r e l a n o s t r a m i s s i o n e e d i p r o p o r r e u n p e r c o r s o r e p l i c a b i l e , c a p a c e d i g e n e r a r e i m p a t t o r e a l e n e l t e m p o ” , h a d i c h i a r a t o A n d r e a V a n i n i , p r e s i d e n t e d i A l b o r a n c o o p e r a t i v a s o c i a l e . “ C o n E x t r a o r d i n a r y - h a s p i e g a t o M i c h e l B e n e v e n t i , a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o d e l G r u p p o S a n p e l l e g r i n o v o g l i a m o a g g i u n g e r e u n u l t e r i o r e t a s s e l l o a l n o s t r o i m p e g n o n e l p r o m u o v e r e u n m o d e l l o d i i m p r e s a c h e c r e a v a l o r e c o n d i v i s o p e r l e p e r s o n e e l e c o m u n i t à . C r e d i a m o c h e o g n i t a l e n t o m e r i t i d i e s s e r e r i c o n o s c i u t o e v a l o r i z z a t o , e c h e i l l a v o r o s i a u n o s t r u m e n t o f o n d a m e n t a l e d i i n c l u s i o n e s o c i a l e . Q u e s t o p r o g e t t o r a p p r e s e n t a u n e s e m p i o v i r t u o s o d i c o l l a b o r a z i o n e t r a i m p r e s a , t e r z o s e t t o r e e m o n d o d e l l a f o r m a z i o n e , i n g r a d o d i g e n e r a r e u n i m p a t t o p o s i t i v o d u r a t u r o s u l t e r r i t o r i o ” . L ’ i n i z i a t i v a , o l t r e a f o r n i r e u n a c e r t i f i c a z i o n e p r o f e s s i o n a l e r i c o n o s c i u t a d a R e g i o n e L o m b a r d i a ( p r o f i l o ' c u o c o - e q f 3 e 4 ' ) , p r e v e d e m o m e n t i d i i n c o n t r o c o n a z i e n d e d e l s e t t o r e p e r f a c i l i t a r e l a c o n o s c e n z a r e c i p r o c a e p r o m u o v e r e o p p o r t u n i t à d i t i r o c i n i o o i n s e r i m e n t o l a v o r a t i v o a l t e r m i n e d e l p e r c o r s o f o r m a t i v o . L e i m p r e s e c o i n v o l t e r i c e v e r a n n o a n c h e u n s u p p o r t o d i c o n s u l e n z a s u l l ’ a c c e s s i b i l i t à d e i l u o g h i d i l a v o r o e s u l l e b u o n e p r a t i c h e d i i n c l u s i o n e , c o n t r i b u e n d o c o s ì a u n c a m b i a m e n t o c u l t u r a l e e o r g a n i z z a t i v o p i ù a m p i o . G r a z i e a l l a c o l l a b o r a z i o n e t r a A l b o r a n c o o p e r a t i v a s o c i a l e e l a r e t e d i e n t i p u b b l i c i , i m p r e s e e c e n t r i p e r l ’ i m p i e g o , i l p r o g e t t o m i r a a c o s t r u i r e u n m o d e l l o r e p l i c a b i l e d i i n c l u s i o n e e v a l o r i z z a z i o n e d e i t a l e n t i s t r a o r d i n a r i , c a p a c i d i a r r i c c h i r e c o n l e l o r o c o m p e t e n z e i l m o n d o d e l l a r i s t o r a z i o n e . I l s o s t e g n o a l p r o g e t t o ' E x t r a o r d i n a r y ' , s i i n s e r i s c e n e l p i ù a m p i o i m p e g n o d i S a n p e l l e g r i n o c o m e ' f o r c e f o r g o o d ' n e l l a s o c i e t à , c o n l ’ o b i e t t i v o d i g e n e r a r e v a l o r e p e r l e p e r s o n e , l e c o m u n i t à e i l p i a n e t a . C o n u n a s t o r i a d i o l t r e 1 2 5 a n n i , i l G r u p p o p r o m u o v e n o n s o l o l a q u a l i t à d e i p r o p r i p r o d o t t i m a a n c h e i n i z i a t i v e d i r e s p o n s a b i l i t à s o c i a l e c h e f a v o r i s c o n o l a c r e s c i t a e c o n o m i c a e c u l t u r a l e d e i t e r r i t o r i i n c u i o p e r a , s o s t e n e n d o p r o g e t t i d i e d u c a z i o n e , f o r m a z i o n e e t u t e l a d e l l e r i s o r s e n a t u r a l i .