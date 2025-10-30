P a l e r m o , 2 9 o t t . ( A d n k r o n o s ) - E ' s t a t o i n a u g u r a t o i l p r i m o l o t t o d e l l a d i r e t t r i c e f e r r o v i a r i a a d A l t a C a p a c i t à P a l e r m o - C a t a n i a : i l v i a g g i o i n a u g u r a l e è p a r t i t o d a l l a s t a z i o n e F S C a t a n i a A e r o p o r t o F o n t a n a r o s s a p e r a r r i v a r e a C a t e n a n u o v a , " s e g n a n d o u n p a s s a g g i o s t o r i c o p e r l a m o b i l i t à s i c i l i a n a e n a z i o n a l e " . “ L ’ i n a u g u r a z i o n e d e l l a t r a t t a B i c o c c a – C a t e n a n u o v a r a p p r e s e n t a u n p a s s a g g i o d e c i s i v o n e l p i a n o d i i n v e s t i m e n t i i n f r a s t r u t t u r a l i i n S i c i l i a . È l a p r i m a t r a t t a f e r r o v i a r i a a d a l t a c a p a c i t à r e a l i z z a t a s u l l ’ i s o l a , e s e g n a l ’ a v v i o c o n c r e t o d i u n a r e t e m o d e r n a , e f f i c i e n t e e s o s t e n i b i l e c h e c a m b i e r à r a d i c a l m e n t e i l m o d o i n c u i l a S i c i l i a s i c o n n e t t e a l r e s t o d e l P a e s e e a l l ’ E u r o p a ” , h a d i c h i a r a t o P i e t r o S a l i n i , A m m i n i s t r a t o r e D e l e g a t o d i W e b u i l d . “ Q u e s t a i n f r a s t r u t t u r a è p a r t e d e l p i ù i m p o r t a n t e i n v e s t i m e n t o i n f r a s t r u t t u r a l e d a i t e m p i d e l l ’ U n i t à d ’ I t a l i a : o l t r e 2 0 m i l i a r d i d i e u r o d e c i s i d a l G r u p p o F S I t a l i a n e , a t t r a v e r s o R F I , p e r l a r e t e f e r r o v i a r i a n e l l ’ i s o l a e c h e r a p p r e s e n t a n o u n a s v o l t a s t o r i c a p e r l a m o b i l i t à , l a l o g i s t i c a e l a c o m p e t i t i v i t à d e l S u d . L a n u o v a r e t e , p a r t e d e l c o r r i d o i o T E N - T S c a n d i n a v o - M e d i t e r r a n e o , è p r o g e t t a t a p e r c o n n e t t e r e l a S i c i l i a a l r e s t o d ’ E u r o p a , r a f f o r z a n d o i l r u o l o d e l l ’ i s o l a c o m e h u b s t r a t e g i c o n e l M e d i t e r r a n e o ” . E l e m e n t o c h i a v e d i q u e s t o d i s e g n o s a r à i l P o n t e s u l l o S t r e t t o d i M e s s i n a , c h e c o l l e g h e r à l ’ a l t a v e l o c i t à f i n o a R e g g i o C a l a b r i a c o n l ’ a l t a c a p a c i t à s i c i l i a n a . “ I l P o n t e s u l l o S t r e t t o d a r à s e n s o e c o n t i n u i t à a q u e s t o s t o r i c o p i a n o i n f r a s t r u t t u r a l e , p e r m e t t e n d o u n c o l l e g a m e n t o d i r e t t o e v e l o c e t r a i l N o r d I t a l i a e l a S i c i l i a . C o l l e g h e r à c i ò c h e o g g i è s e p a r a t o , i n t e g r a n d o c i ò c h e o g g i è f r a m m e n t a t o ” , h a a g g i u n t o S a l i n i . W e b u i l d è o g g i i m p e g n a t a i n S i c i l i a s u l l a d i r e t t r i c e P a l e r m o - C a t a n i a - M e s s i n a c o n 1 9 T B M p r e v i s t e , m a c c h i n e l u n g h e a n c h e p i ù d i 1 0 0 m e t r i c i a s c u n a , p e r s c a v a r e 1 7 5 k m d i g a l l e r i e . “ I l o t t i d e l l a n u o v a r e t e a d a l t a c a p a c i t à r e a l i z z a t i i n S i c i l i a d a W e b u i l d c o i n v o l g o n o m i g l i a i a d i p e r s o n e e i m p r e s e l o c a l i , c o n i n v e s t i m e n t i m i r a t i i n f o r m a z i o n e , s i c u r e z z a e s v i l u p p o d e l l e c o m p e t e n z e . È u n c a n t i e r e d i f f u s o c h e g e n e r a l a v o r o d i q u a l i t à e i n n o v a z i o n e . P e r p o t e r c o n t a r e s u p e r s o n a l e c o n c o m p e t e n z e t e c n i c h e s p e c i a l i z z a t e , W e b u i l d h a a v v i a t o u n C e n t r o d i a d d e s t r a m e n t o a v a n z a t o a B e l p a s s o ( C T ) , i n a u g u r a t o n e l 2 0 2 3 i n c o l l a b o r a z i o n e c o n l a R e g i o n e S i c i l i a n a . D o t a t o d i s i m u l a t o r i T B M e m a c c h i n a r i a l l ’ a v a n g u a r d i a , i l C e n t r o è o g g i i l f u l c r o d e l l a f o r m a z i o n e s u l l o s c a v o m e c c a n i z z a t o , c o n d o c e n t i i n t e r n i e d e s p e r t i e s t e r n i . F a p a r t e d e l p r o g r a m m a n a z i o n a l e ‘ C a n t i e r e L a v o r o I t a l i a ’ , c h e h a g i à f o r m a t o c i r c a 1 . 7 0 0 p e r s o n e t r a o p e r a i e i m p i e g a t i c o n l ’ o b i e t t i v o d i c r e a r e o c c u p a z i o n e e v a l o r i z z a r e i l c a p i t a l e u m a n o l o c a l e . I n p a r a l l e l o , g l i s t a b i l i m e n t i a u t o m a t i z z a t i c o m e q u e l l o d i B e l p a s s o d o t a t o d i t e c n o l o g i e r o b o t i c h e a v a n z a t e p e r l a p r o d u z i o n e d e i c o n c i d i r i v e s t i m e n t o d e l l e g a l l e r i e s c a v a t e c o n T B M , s o n o i l f r u t t o d i u n s i s t e m a i n d u s t r i a l e c h e g u a r d a a l f u t u r o e c r e a o p p o r t u n i t à d i s v i l u p p o p e r l ’ i n t e r a f i l i e r a ” . “ I l n o s t r o l a v o r o c o n t i n u a c o n i m p e g n o s u a l t r e s e i t r a t t e d e l l a d i r e t t r i c e P a l e r m o – C a t a n i a – M e s s i n a c h e , i n s i e m e a l l a B i c o c c a – C a t e n a n u o v a , r a p p r e s e n t a n o v e r i e p r o p r i m o t o r i d i s v i l u p p o , c o n c i r c a 7 . 0 0 0 p o s t i d i l a v o r o s t i m a t i c o m p l e s s i v a m e n t e t r a p e r s o n a l e d i r e t t o e d i t e r z i , ” h a c o n c l u s o S a l i n i .