M i l a n o , 1 0 f e b . ( A d n k r o n o s ) - A v e r e o n o n a v e r e l ’ a c q u a ; d i s p o r r e o n o n d i s p o r r e d e l l ’ e n e r g i a ; p o t e r s i s p o s t a r e o n o : s o n o t u t t e c o n d i z i o n i c h e f a n n o l a d i f f e r e n z a n e l l a q u a l i t à d e l l a v i t a d e l l e p o p o l a z i o n i . A r a c c o n t a r e l a s t o r i a d e l p r o g r e s s o s o c i a l e e d e c o n o m i c o i t a l i a n o d e g l i u l t i m i 1 2 0 a n n i è l a M o s t r a “ E V O L U T I O ” , p r o m o s s a d a l G r u p p o W e b u i l d e a p e r t a a l p u b b l i c o d a l l ’ 1 1 f e b b r a i o a l 7 a p r i l e p r e s s o i l M u s e o N a z i o n a l e S c i e n z a e T e c n o l o g i a “ L e o n a r d o d a V i n c i ” d i M i l a n o ( i n g r e s s o V i a O l o n a 6 a ) , c o n i l p a t r o c i n i o d i A s s o l o m b a r d a . U n a n a r r a z i o n e d e l l ’ I t a l i a c h e c r e s c e a t t r a v e r s o l e i n f r a s t r u t t u r e . U n a s t o r i a d i i n g e g n o e d e l s a p e r f a r e . ( V I D E O ) “ I n u n m o m e n t o s t o r i c o s e g n a t o d a t r a s f o r m a z i o n i p r o f o n d e i n I t a l i a e s u s c a l a g l o b a l e , l e o p e r e p u b b l i c h e r a p p r e s e n t a n o l e v e s t r a t e g i c h e f o n d a m e n t a l i p e r g a r a n t i r e c o m p e t i t i v i t à , a c c e s s i b i l i t à e r e s i l i e n z a a i t e r r i t o r i , a n c h e i n o c c a s i o n e d i g r a n d i e v e n t i i n t e r n a z i o n a l i c o m e q u e l l i i n c o r s o i n q u e s t i g i o r n i a M i l a n o – h a d i c h i a r a t o P i e t r o S a l i n i , A m m i n i s t r a t o r e D e l e g a t o d i W e b u i l d - . ‘ E V O L U T I O ’ è u n i n v i t o a r i s c o p r i r e i l v a l o r e d e l ' f a r e ' : o g g i i l P a e s e è c h i a m a t o a g a r a n t i r e c o m p e t i t i v i t à i n d u s t r i a l e n e l l u n g o p e r i o d o r e a l i z z a n d o i n f r a s t r u t t u r e s i c u r e e s o s t e n i b i l i c h e g e n e r a n o a l l o s t e s s o t e m p o o c c u p a z i o n e q u a l i f i c a t a e v a l o r e e c o n o m i c o i m m e d i a t o . L e c o n n e s s i o n i i n f r a s t r u t t u r a l i s o n o l a p r e c o n d i z i o n e p e r p o s i z i o n a r e l ’ I t a l i a c o m e s n o d o d e l l e n u o v e f i l i e r e i n t e r n a z i o n a l i , l e r e t i s t r a d a l i e f e r r o v i a r i e v a n n o v i s t e c o m e u n s i s t e m a i n t e g r a t o i n g r a d o d i u n i r e l e a r e e p e r i f e r i c h e c o n q u e l l e p i ù a v a n z a t e . C r u c i a l e è a n c h e i l r i l a n c i o d e l l ’ i d r o e l e t t r i c o e d e l l e g r a n d i d i g h e : l ' e n e r g i a è u n o d e g l i a s s e t s u c u i s i g i o c a i l f u t u r o d e l P a e s e ” , h a c o n c l u s o S a l i n i . ( F O T O G A L L E R Y ) “ N o n è u n c a s o c h e l a m o s t r a ‘ E V O L U T I O ’ s i a o s p i t a t a a M i l a n o , a l M u s e o N a z i o n a l e S c i e n z a e T e c n o l o g i a : u n l u o g o d i i n c o n t r o i n c u i s t o r i a , i n g e g n o e i n n o v a z i o n e s i i n t r e c c i a n o p e r r a c c o n t a r e l ’ e v o l u z i o n e d e l l e i d e e e d e l l e t e c n o l o g i e – h a d i c h i a r a t o F i o r e n z o M a r c o G a l l i , D i r e t t o r e G e n e r a l e d e l M u s e o N a z i o n a l e S c i e n z a e T e c n o l o g i a - . I n q u e s t o c o n t e s t o , i l r a c c o n t o d e l l e i n f r a s t r u t t u r e c o n t e m p o r a n e e p o n e a l c e n t r o i l r u o l o d e l l a r i c e r c a , d e l l a s c i e n z a e d e l l a t e c n o l o g i a n e l l a v i t a q u o t i d i a n a , n o n c h é i l l o r o v a l o r e c o m e f o n t e d i i s p i r a z i o n e p e r l e n u o v e g e n e r a z i o n i . A p a r t i r e d a l l ’ e s p o s i z i o n e d e l l a t a l p a m e c c a n i c a ‘ S t e f a n i a ’ , i m p i e g a t a n e l l a r e a l i z z a z i o n e d e l l a l i n e a M 4 , l a c o l l a b o r a z i o n e t r a W e b u i l d e i l M u s e o p r o s e g u e e t r o v a e s p r e s s i o n e i n u n p r o g e t t o c u l t u r a l e c h e n a r r a l a s t o r i a e i l f u t u r o d i u n ’ e c c e l l e n z a i t a l i a n a r i c o n o s c i u t a a l i v e l l o i n t e r n a z i o n a l e ” . L a m o s t r a i l l u s t r a c o m e i l c a m m i n o d e l l ’ I t a l i a n e l l ’ u l t i m o s e c o l o s i a p r o c e d u t o d i p a r i p a s s o c o n l o s v i l u p p o d e l l e o p e r e i n f r a s t r u t t u r a l i – l e d i g h e , i s i s t e m i i d r i c i , l e m e t r o p o l i t a n e , g l i e d i f i c i , l e f e r r o v i e , l e a u t o s t r a d e , i p o n t i – c h e h a n n o s e g n a t o a c q u i s i z i o n i c o n t i n u e d i m i g l i o r i s t a n d a r d d i v i t a . L a m o s t r a s i a r t i c o l a i n p i ù a r e e t e m a t i c h e d e d i c a t e a e n e r g i a , a c q u a , t r a s p o r t i , e d i l i z i a u r b a n a e t e c n i c h e c o s t r u t t i v e . I n o g n i s a l a , i n u n a p r o g r e s s i o n e p e r d e c e n n i , i l v i s i t a t o r e è g u i d a t o d a v i d e o , i m m a g i n i e t e s t i c h e r a c c o n t a n o l e o p e r e e i l c o n t e s t o s t o r i c o i n c u i s o n o n a t e . D u e l e c h i a v i d i l e t t u r a : “ I G i o r n i : c o m e s i v i v e v a ” , c h e r e s t i t u i s c e u n o s p a c c a t o d e l l a v i t a q u o t i d i a n a n e i d i v e r s i d e c e n n i , e “ I l c a m m i n o d e l l ’ I t a l i a : l e O p e r e ” , c h e i l l u s t r a l ’ e v o l u z i o n e d i a l c u n e t i p o l o g i e d i i n f r a s t r u t t u r e , c o m e l e d i g h e , i p o n t i , l e s t r a d e e n o n s o l o , c h e s o n o m o t o r e d i p r o g r e s s o e a d a l t o i m p a t t o p e r i l m i g l i o r a m e n t o d e l l a v i t a d e l l e p e r s o n e . I l r i f e r i m e n t o è a l p e n s i e r o c l a s s i c o d i E s i o d o , “ L e o p e r e e i g i o r n i ” . C o n c i r c a 9 5 . 0 0 0 p e r s o n e , t r a d i p e n d e n t i d i r e t t i e i n d i r e t t i , i m p i e g a t e n e i s u o i p r o g e t t i i n 5 0 P a e s i , W e b u i l d ' ' è u n o d e i p r i n c i p a l i p l a y e r g l o b a l i n e l s e t t o r e d e l l e i n f r a s t r u t t u r e c o m p l e s s e . I n I t a l i a - s i s o t t o l i n e a i n u n a n o t a - - i l G r u p p o s t a r e a l i z z a n d o a l c u n e d e l l e o p e r e p i ù s t r a t e g i c h e p e r l a m o b i l i t à s o s t e n i b i l e e l a t r a n s i z i o n e e c o l o g i c a d e l P a e s e , c o l l a b o r a n d o c o n u n a f i l i e r a d i 1 5 . 2 0 0 f o r n i t o r i d i r e t t i c o i n v o l t i d a l l ’ a v v i o d e i l a v o r i . U n e c o s i s t e m a i n d u s t r i a l e c h e v a l o r i z z a c o m p e t e n z e , i n n o v a z i o n e e c a p a c i t à r e a l i z z a t i v a , c o n t r i b u e n d o a l l a c r e s c i t a e a l l a c o m p e t i t i v i t à d e l P a e s e e a l l a v a l o r i z z a z i o n e d e l l e s u e e c c e l l e n z e n e l m o n d o ' ' .