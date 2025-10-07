R o m a , 7 o t t . ( A d n k r o n o s ) - C o s a s a r e b b e l ’ I t a l i a s e n z a l e s u e i n f r a s t r u t t u r e ? S e n z a l e d i g h e c h e h a n n o p o r t a t o a c q u a e d e n e r g i a n e l l e c a s e e n e l l e i n d u s t r i e , l e m e t r o p o l i t a n e c h e h a n n o t r a s f o r m a t o l e c i t t à , l e f e r r o v i e c h e h a n n o a v v i c i n a t o t e r r i t o r i , p e r s o n e e s t o r i e ? D a q u e s t a r i f l e s s i o n e n a s c e E v o l u t i o , i l p r o g e t t o c u l t u r a l e e d i v u l g a t i v o f i r m a t o W e b u i l d , p e n s a t o p e r r a c c o n t a r e a t u t t i , i n m o d o i m m e r s i v o e a c c e s s i b i l e , i l v a l o r e s t r a t e g i c o e i d e n t i t a r i o d e l l e i n f r a s t r u t t u r e r e a l i z z a t e d a l G r u p p o . A p e r t a a l p u b b l i c o d a l l ’ 8 o t t o b r e a l 9 n o v e m b r e p r e s s o i l M u s e o d e l l ’ A r a P a c i s d i R o m a , E v o l u t i o è u n a m o s t r a m u l t i m e d i a l e i m m e r s i v a i d e a t a d a W e b u i l d c h e a t t r a v e r s a o l t r e u n s e c o l o d i t r a s f o r m a z i o n i e c o n o m i c h e e s o c i a l i d e l l ’ I t a l i a , m o s t r a n d o c o m e i l P a e s e s i a p a s s a t o d a n a z i o n e a g r i c o l a a p o t e n z a i n d u s t r i a l e g r a z i e a n c h e a l l e s u e i n f r a s t r u t t u r e . U n r a c c o n t o c h e s i e s t e n d e o l t r e i c o n f i n i n a z i o n a l i , t o c c a n d o o p e r e s i m b o l o c o m e i l C a n a l e d i P a n a m a , i p o n t i s o s p e s i i n T u r c h i a , l e g r a n d i d i g h e i n A f r i c a , l e m e t r o p o l i t a n e d i R o m a , M i l a n o , N a p o l i , P a r i g i , D o h a e R i y a d h . L a m o s t r a , i d e a t a e o r g a n i z z a t a d a W e b u i l d e p r o m o s s a d a R o m a C a p i t a l e , A s s e s s o r a t o a l l a C u l t u r a , S o v r i n t e n d e n z a C a p i t o l i n a a i B e n i C u l t u r a l i , s i a r t i c o l a i n p i ù a r e e t e m a t i c h e d e d i c a t e a e n e r g i a , a c q u a , t r a s p o r t i , e d i l i z i a u r b a n a e t e c n i c h e c o s t r u t t i v e . I n o g n i s a l a , i n u n a p r o g r e s s i o n e p e r d e c e n n i , i l v i s i t a t o r e è g u i d a t o d a v i d e o , i m m a g i n i e t e s t i c h e r a c c o n t a n o l e o p e r e e i l c o n t e s t o s t o r i c o i n c u i s o n o n a t e . D u e l e c h i a v i d i l e t t u r a : “ I G i o r n i : c o m e s i v i v e v a ” , c h e r e s t i t u i s c e u n o s p a c c a t o d e l l a v i t a q u o t i d i a n a n e i d i v e r s i d e c e n n i , e “ I l c a m m i n o d e l l ’ I t a l i a : l e O p e r e ” , c h e i l l u s t r a l ’ e v o l u z i o n e d i a l c u n e t i p o l o g i e d i i n f r a s t r u t t u r e , c o m e l e d i g h e , i p o n t i , l e s t r a d e e n o n s o l o , c h e s o n o m o t o r e d i p r o g r e s s o e a d a l t o i m p a t t o p e r i l m i g l i o r a m e n t o d e l l a v i t a d e l l e p e r s o n e . I l r i f e r i m e n t o è a l p e n s i e r o c l a s s i c o d i E s i o d o , “ L e o p e r e e i g i o r n i ” . I n o c c a s i o n e d e l l ’ i n a u g u r a z i o n e d e l l a m o s t r a , W e b u i l d p r e s e n t a a n c h e i l p r i m o M u s e o D i g i t a l e d e d i c a t o a l l e i n f r a s t r u t t u r e , E v o l u t i o . M u s e u m , u n a p i a t t a f o r m a n a t i v a d i g i t a l e c h e r a c c o g l i e e v a l o r i z z a p i ù d i 4 0 0 p r o g e t t i d e l G r u p p o o r g a n i z z a t i i n h u b a r t i s t i c i c o n f o t o s e l e z i o n a t e d a l l ’ a r c h i v i o s t o r i c o m u l t i m e d i a l e W e b u i l d , p a t r i m o n i o c u l t u r a l e c h e r a c c o g l i e o l t r e 1 , 5 m i l i o n i t r a f o t o e v i d e o . O g n i i n f r a s t r u t t u r a r e a l i z z a t a d a W e b u i l d v i e n e r a c c o n t a t a a l l ’ i n t e r n o d e l c o n t e s t o s t o r i c o e d e c o n o m i c o i n c u i è s t a t a r e a l i z z a t a , c o n l ’ i m p a t t o p o s i t i v o g e n e r a t o s u s t i l i d i v i t a e b e n e s s e r e , o f f r e n d o c o s ì u n ’ e s p e r i e n z a d i v u l g a t i v a e c o i n v o l g e n t e d e s t i n a t a a u n p u b b l i c o a m p i o o l t r e c h e a d a d d e t t i a i l a v o r i . I l p r o g e t t o E v o l u t i o è p a r t e d e l l ’ A g e n d a C u l t u r a d i W e b u i l d , u n p e r c o r s o d i p i ù a m p i o r e s p i r o c h e c r i s t a l l i z z a l ’ i m p e g n o c u l t u r a l e c h e i l G r u p p o d a a n n i p r o m u o v e p e r s u p p o r t a r e l a c o n o s c e n z a d e l s e t t o r e i n f r a s t r u t t u r a l e e i l s u o i m p a t t o s u l t e r r i t o r i o . P e r W e b u i l d , l a c u l t u r a è p a t r i m o n i o c o l l e t t i v o e s t r u m e n t o d i c o e s i o n e t r a t e r r i t o r i e p e r s o n e , d a t u t e l a r e e v a l o r i z z a r e . L ’ A g e n d a C u l t u r a d i W e b u i l d r i f l e t t e q u e s t a v i s i o n e , u n e n d o i n g e g n e r i a , a r t e e c o m u n i t à a t t r a v e r s o i n i z i a t i v e , c o n d o t t e s p e s s o i n c o l l a b o r a z i o n e c o n p a r t n e r p r e s t i g i o s i , c h e s p a z i a n o d a l l a r e a l i z z a z i o n e d i i n f r a s t r u t t u r e c o m e l u o g h i d i i n c o n t r o , a l l a p r o m o z i o n e d i p u b b l i c a z i o n i , e v e n t i e i n s t a l l a z i o n i u r b a n e , f i n o a c o n c e r t i s i n f o n i c i e p r o g e t t i d i a r t e p u b b l i c a . U n d i a l o g o c o n t i n u o t r a i n n o v a z i o n e e b e l l e z z a , c h e c o i n v o l g e p e r s o n e e c o m u n i t à l o c a l i . C o n o l t r e 9 5 . 0 0 0 p e r s o n e , t r a d i p e n d e n t i d i r e t t i e i n d i r e t t i , i m p i e g a t e n e i s u o i p r o g e t t i i n p i ù d i 5 0 P a e s i , W e b u i l d è u n o d e i p r i n c i p a l i p l a y e r g l o b a l i n e l s e t t o r e d e l l e i n f r a s t r u t t u r e c o m p l e s s e . I n I t a l i a , i l G r u p p o s t a r e a l i z z a n d o a l c u n e d e l l e o p e r e p i ù s t r a t e g i c h e p e r l a m o b i l i t à s o s t e n i b i l e e l a t r a n s i z i o n e e c o l o g i c a d e l P a e s e , c o l l a b o r a n d o c o n m i g l i a i a d i i m p r e s e d e l l a f i l i e r a n a z i o n a l e . U n e c o s i s t e m a i n d u s t r i a l e c h e v a l o r i z z a c o m p e t e n z e , i n n o v a z i o n e e c a p a c i t à r e a l i z z a t i v a , c o n t r i b u e n d o a l l a c r e s c i t a e a l l a c o m p e t i t i v i t à d e l P a e s e e a l l a v a l o r i z z a z i o n e d e l l e s u e e c c e l l e n z e n e l m o n d o .