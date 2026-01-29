R o m a , 2 9 g e n . ( A d n k r o n o s ) - E ' p r o n t a a e n t r a r e i n a z i o n e l a T b m ( T u n n e l B o r i n g M a c h i n e ) r i c o n d i z i o n a t a c h e s c a v e r à i 7 k m d i g a l l e r i a d e l L o t t o 2 d e l l a L i n e a 1 5 O v e s t d e l G r a n d P a r i s E x p r e s s , p r o g e t t o d a l v a l o r e c o m p l e s s i v o p a r i a 1 , 3 8 m i l i a r d i d i e u r o . W e b u i l d e N g e , h a n n o p r e s e n t a t o o g g i i n I t a l i a l a " t a l p a " m e c c a n i c a r i g e n e r a t a d a W e m ( W e b u i l d E q u i p m e n t & M a c h i n e r y ) , s o c i e t à d e l G r u p p o W e b u i l d , c h e s c a v e r à i l t u n n e l d i c o l l e g a m e n t o t r a l a s t a z i o n e B é c o n - l e s - B r u y è r e s e l a s t a z i o n e S a i n t - D e n i s - P l e y e l , t r a C o u r b e v o i e e S a i n t - D e n i s . R e a l i z z a t o p e r l a S o c i é t é d e s G r a n d s P r o j e t s , i l p r o g e t t o s i i n s e r i s c e n e l c u o r e d e l G r a n d P a r i s E x p r e s s , i l p i ù g r a n d e p r o g e t t o d i t r a s p o r t o e d i r i q u a l i f i c a z i o n e u r b a n a a t t u a l m e n t e i n c o r s o i n E u r o p a . I l L o t t o 2 ' M 2 O v e s t ' f a p a r t e d e l l a f u t u r a L i n e a 1 5 , d e s t i n a t a a d i v e n t a r e l a l i n e a m e t r o p o l i t a n a p i ù l u n g a d e l l a F r a n c i a . L a L i n e a 1 5 a t t r a v e r s e r à 4 5 c o m u n i e 4 d i p a r t i m e n t i d e l l a r e g i o n e Î l e - d e - F r a n c e . I l 9 5 % d e l l e s t a z i o n i d e l l a L i n e a 1 5 s a r à i n t e r c o n n e s s o c o n l a r e t e d i t r a s p o r t o e s i s t e n t e , i n c l u d e n d o T r a n s i l i e n , R e r , m e t r o p o l i t a n a , t r a m e a u t o b u s . L a c o n s e g n a d e l l a T b m s e g n a u n a t a p p a f o n d a m e n t a l e p e r i l L o t t o 2 d e l l a L i n e a 1 5 O v e s t . G i à i m p i e g a t a d a N g e e W e b u i l d n e l l ’ a m b i t o d e l l o r o p r e c e d e n t e r a g g r u p p a m e n t o p e r l a r e a l i z z a z i o n e d e l L o t t o 2 d e l l a L i n e a 1 6 d e l G r a n d P a r i s E x p r e s s , q u e s t a t a l p a m e c c a n i c a è s t a t a c o m p l e t a m e n t e r i c o n d i z i o n a t a p e r r i s p o n d e r e a i r e q u i s i t i t e c n i c i d e l n u o v o a p p a l t o . N e l l e p r o s s i m e s e t t i m a n e , l a T b m s a r à s m o n t a t a e t r a s p o r t a t a n e i c a n t i e r i d i P a r i g i d o v e i n i z i e r à a s c a v a r e a p a r t i r e d a l m e s e d i s e t t e m b r e . L a T b m , l u n g a o l t r e 1 0 0 m e t r i e c o n u n a t e s t a f r e s a n t e d a 9 , 8 6 m e t r i d i d i a m e t r o , s c a v e r à 7 k m d i g a l l e r i a . I l p r o g e t t o p r e v e d e l a p o s a d i c i r c a 2 3 . 0 0 0 c o n c i , d i c u i i l 7 9 % i n c a l c e s t r u z z o f i b r o r i n f o r z a t o , p e r i l r i v e s t i m e n t o d e l l a g a l l e r i a e l ’ e s t r a z i o n e d i c i r c a 5 0 0 . 0 0 0 m ³ d i m a t e r i a l i d i s c a v o , d i c u i l ’ 8 0 % s a r à r e i m p i e g a t o . I l m a t e r i a l e e s t r a t t o s a r à t r a s p o r t a t o v i a f i u m e v e r s o i s i t i d i c o n f e r i m e n t o , c o n s e n t e n d o d i e v i t a r e l a c i r c o l a z i o n e s u s t r a d a d i 6 4 . 0 0 0 c a m i o n . L ’ u t i l i z z o d i c o n c i i n c a l c e s t r u z z o f i b r o r i n f o r z a t o p e r m e t t e d i d i m e z z a r e l a q u a n t i t à d i a c c i a i o n e c e s s a r i a p e r l a l o r o p r o d u z i o n e , m i g l i o r a n d o n e a l c o n t e m p o r e s i s t e n z a e d u r a b i l i t à s u l l u n g o t e r m i n e . Q u e s t a n u o v a m i s s i o n e d e l l a t a l p a m e c c a n i c a t e s t i m o n i a l a c o n t i n u i t à i n d u s t r i a l e e i l k n o w - h o w a c q u i s i t o d a N g e e W e b u i l d s u l G r a n d P a r i s E x p r e s s . P r o l u n g a n d o l a v i t a u t i l e o p e r a t i v a d i u n ’ a t t r e z z a t u r a s t r a t e g i c a c o m e l a T b m , i p a r t n e r a d o t t a n o u n a s c e l t a r e s p o n s a b i l e c h e r i d u c e l ’ i m p r o n t a c a r b o n i c a d e l p r o g e t t o e o t t i m i z z a l ’ u s o d e l l e r i s o r s e . U n a p p r o c c i o i n d u s t r i a l e c h e c o n i u g a p e r f o r m a n c e o p e r a t i v a e i m p e g n o a m b i e n t a l e . N g e e W e b u i l d r i n n o v a n o c o s ì u n a s o l i d a p a r t n e r s h i p a l s e r v i z i o d i q u e s t o i m p o r t a n t e p r o g e t t o , i l l o r o t e r z o i n c o m u n e s u l G r a n d P a r i s E x p r e s s . I n s i e m e , i d u e g r u p p i h a n n o r e a l i z z a t o , t r a l ’ a l t r o , i l p r o l u n g a m e n t o s u d d e l l a L i n e a 1 4 f i n o a l l ’ a e r o p o r t o d i O r l y ( 4 , 1 k m d i g a l l e r i a ) e i l L o t t o 2 d e l l a L i n e a 1 6 ( 1 1 k m ) . N g e – N o u v e l l e s G é n é r a t i o n s d ’ E n t r e p r e n e u r s , q u a r t o g r u p p o f r a n c e s e n e l s e t t o r e d e l l e c o s t r u z i o n i , r e a l i z z a g r a n d i i n f r a s t r u t t u r e e p r o g e t t i u r b a n i o d i p r o s s i m i t à .