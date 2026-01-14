R o m a , 1 4 g e n . ( A d n k r o n o s ) - U n n u o v o p r o g e t t o c h e c o n s o l i d a l a l e a d e r s h i p g l o b a l e d i W e b u i l d n e l s e t t o r e m e t r o e d e l l a m o b i l i t à s o s t e n i b i l e : è l ’ a f f i d a m e n t o d e l l a T r a t t a T 1 d e l l a L i n e a C d i R o m a , c h e s e g u e l e a g g i u d i c a z i o n i d e g l i u l t i m i g i o r n i p e r l ’ e s t e n s i o n e d e l l a R e d L i n e d e l l a M e t r o d i R i y a d h e p e r l a L i n e a 1 0 d i N a p o l i . I l g r u p p o , a l l a g u i d a d e l C o n s o r z i o M e t r o C c o n V i a n i n i L a v o r i , r e a l i z z e r à i l c o l l e g a m e n t o s t r a t e g i c o t r a C l o d i o / M a z z i n i e F a r n e s i n a d e l v a l o r e d i 7 7 6 m i l i o n i d i e u r o , d i c u i 2 6 8 m i l i o n i d i e u r o i n q u o t a W e b u i l d . L ’ i n t e r v e n t o , s i l e g g e i n u n a n o t a , e s t e n d e u l t e r i o r m e n t e l ' i m p a t t o d e l l ’ o p e r a c h e s t a r i d i s e g n a n d o l a m o b i l i t à d i R o m a , g a r a n t e n d o a l t r a c c i a t o d u e n u o v e s t a z i o n i n e l q u a d r a n t e n o r d d e l l a c i t t à . L ’ a v a n z a m e n t o d e l l a l i n e a v e r s o n o r d s e g u e l ’ a p e r t u r a a l p u b b l i c o , a d i c e m b r e s c o r s o , d e l l e s t a z i o n i C o l o s s e o / F o r i I m p e r i a l i e P o r t a M e t r o n i a . Q u e s t e d u e " a r c h e o s t a z i o n i " , c h e h a n n o a g g i u n t o 3 k m a l l a r e t e e g a r a n t i t o l ’ i n t e r s c a m b i o f o n d a m e n t a l e c o n l a L i n e a B , r a p p r e s e n t a n o i l c u l m i n e d i s f i d e i n g e g n e r i s t i c h e r i l e v a n t i p e r g a r a n t i r e l a m a s s i m a t u t e l a d e l p a t r i m o n i o s t o r i c o , t r a s f o r m a n d o i l c a n t i e r e i n u n ' o p p o r t u n i t à d i v a l o r i z z a z i o n e c u l t u r a l e , c o n o l t r e 6 2 5 . 0 0 0 m e t r i c u b i d i s c a v i a r c h e o l o g i c i g e s t i t i p e r l a t r a t t a M o n t e C o m p a t r i / P a n t a n o – C l o d i o / M a z z i n i . P r o p r i o l a c a p a c i t à d i c o n i u g a r e a l t a i n g e g n e r i a e s a l v a g u a r d i a d i r e p e r t i d i s t o r i a m i l l e n a r i a è i l t r a t t o d i s t i n t i v o d e l l ' o p e r a t o d i W e b u i l d e d e l C o n s o r z i o M e t r o C a R o m a . L a T r a t t a T 1 , p e r c u i i l C o n s o r z i o c u r e r à l a f a s e d i p r o g e t t a z i o n e e d i c o s t r u z i o n e , s a r à r e a l i z z a t a i n m o d a l i t à i n t e g r a t a c o n l a T 2 . Q u e s t ’ u l t i m a , p e r c u i è i n c o r s o l a p r o g e t t a z i o n e e s e c u t i v a , i n c l u d e a n c h e u n p r i m o s o t t o a t t r a v e r s a m e n t o d e l T e v e r e . L ’ a f f i d a m e n t o a l c o n s o r z i o a n c h e d e l l a T r a t t a T 1 p e r m e t t e r à d i p r o c e d e r e c o n u n o s c a v o m e c c a n i z z a t o u n i t a r i o d a F a r n e s i n a f i n o a P i a z z a V e n e z i a , e v i t a n d o f r a m m e n t a z i o n i o p e r a t i v e . I n p a r a l l e l o , i c a n t i e r i d e l l a s t a z i o n e V e n e z i a s o n o a l l a v o r o n e l l ’ a m b i t o d e l l a " m a c r o f a s e 2 " d e i l a v o r i . L a L i n e a C s i e s t e n d e r à n e l l a s u a i n t e r e z z a p e r 2 9 k m c o n 3 1 s t a z i o n i , d a l c a p o l i n e a e s t d i M o n t e C o m p a t r i / P a n t a n o f i n o a F a r n e s i n a . A d o g g i s o n o s t a t e c o m p l e t a t e 2 4 s t a z i o n i d a l c a p o l i n e a e s t f i n o a C o l o s s e o / F o r i I m p e r i a l i , n e l c e n t r o s t o r i c o . I l p r o g e t t o a c c r e s c e i l t r a c k r e c o r d g l o b a l e d e l G r u p p o n e l s e t t o r e , c o n o l t r e 8 9 0 k m d i l i n e e m e t r o p o l i t a n e r e a l i z z a t e . I l G r u p p o è i m p e g n a t o i n o p e r e c o m e l e L i n e e 1 5 e 1 6 d e l G r a n d P a r i s E x p r e s s i n F r a n c i a , l e n u o v e L i n e e 2 e 4 d i L i m a i n P e r ù e l a S y d n e y M e t r o i n A u s t r a l i a . I n I t a l i a , d o p o i l a v o r i p e r l a M 4 d i M i l a n o , W e b u i l d è a l l a v o r o a N a p o l i p e r l ' u l t i m a z i o n e d e l l a s t a z i o n e C a p o d i c h i n o , c o n f e r m a n d o s i s u s c a l a g l o b a l e p r o t a g o n i s t a d e l l a t r a n s i z i o n e v e r s o u n a m o b i l i t à u r b a n a s e m p r e p i ù s o s t e n i b i l e e t e c n o l o g i c a m e n t e a v a n z a t a .