R o m a , 1 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - A m m o n t a n o a 9 , 3 m i l i a r d i d i e u r o g l i o r d i n i a c q u i s i t i d a W e b u i l d d a i n i z i o a n n o , p o r t a n d o i l t o t a l e d i a c q u i s i z i o n e o r d i n i d e l t r i e n n i o 2 0 2 3 - 2 0 2 5 a c i r c a 4 5 m i l i a r d i . E ' q u a n t o s i l e g g e n e i r i s u l t a t i d i f f u s i d a l g r u p p o . I l d a t o s u p e r a d i q u a s i 1 0 m i l i a r d i i l t a r g e t p r e v i s t o d a l p i a n o i n d u s t r i a l e ' R o a d m a p a l 2 0 2 5 – T h e F u t u r e i s N o w ' p e r i l t r i e n n i o , c o n f e r m a n d o l a c a p a c i t à d e l g r u p p o d i i n t e r c e t t a r e o p p o r t u n i t à s t r a t e g i c h e n e i m e r c a t i c h i a v e , i n t e r e s s a t i d a f o r t i i n v e s t i m e n t i n e i s e t t o r i i n c u i W e b u i l d v a n t a u n a s o l i d a e x p e r t i s e . " G l i i n v e s t i m e n t i i n i n f r a s t r u t t u r e s t a n n o i n f a t t i v i v e n d o u n a f a s e d i c r e s c i t a s o s t e n u t a , t r a i n a t a d a l l a c r e s c e n t e d o m a n d a d i m o b i l i t à s o s t e n i b i l e , e n e r g i a , a c q u a e s e r v i z i e s s e n z i a l i p e r l e c o m u n i t à " . s i l e g g e i n u n a n o t a . T r a i n u m e r i d i f f u s i d a W e b u i l d n e l l a n o t a , s i e v i d e n z i a n o l e o l t r e 1 1 . 0 0 0 a s s u n z i o n i n e i p r i m i n o v e m e s i d e l l ’ a n n o , d e l l e q u a l i 2 . 4 0 0 i n I t a l i a p e r u n t o t a l e d i c i r c a 9 5 . 0 0 0 o c c u p a t i t o t a l i p e r i l g r u p p o . I n q u e s t o c o n t e s t o , s i l e g g e n e l l a n o t a , " W e b u i l d h a c o s t r u i t o u n p o r t a f o g l i o o r d i n i t r a i p i ù a l t i d e l s e t t o r e , c h e g a r a n t i s c e a m p i a v i s i b i l i t à s u i r i c a v i f u t u r i ( c i r c a 4 a n n i ) , r a p p r e s e n t a n d o u n a b a s e s o l i d a p e r i l p r o s s i m o p i a n o i n d u s t r i a l e " . I n o l t r e , i l g r u p p o r i p o r t a u n a p i p e l i n e c o m m e r c i a l e d i b r e v e t e r m i n e d i c i r c a 7 7 m i l i a r d i c o n c e n t r a t a , i n l i n e a c o n l a s t r a t e g i a d i d e - r i s k i n g , i n a r e e g e o g r a f i c h e s v i l u p p a t e i n c u i W e b u i l d v a n t a u n a p r e s e n z a c o n s o l i d a t a , t r a c u i E u r o p a , A u s t r a l i a , N o r d A m e r i c a e M e d i o O r i e n t e . L ’ a t t i v i t à c o m m e r c i a l e h a r e g i s t r a t o u n ’ a c c e l e r a z i o n e n e l t e r z o t r i m e s t r e , c o n u n i n c r e m e n t o s i g n i f i c a t i v o d e l l e g a r e p r e s e n t a t e i n a t t e s a d i a g g i u d i c a z i o n e , s a l i t e a 1 8 , 5 m i l i a r d i r i s p e t t o a g l i 1 1 m i l i a r d i d i e u r o d i l u g l i o 2 0 2 5 . A q u e s t e s i a g g i u n g o n o o l t r e 1 4 m i l i a r d i d i g a r e i n f a s e d i p r e p a r a z i o n e , i c u i e s i t i s o n o a t t e s i p r e v a l e n t e m e n t e n e l 2 0 2 6 . " I l p i a n o i n d u s t r i a l e 2 0 2 3 - 2 0 2 5 s i a v v i a a l l a c o n c l u s i o n e c o n r i s u l t a t i o p e r a t i v i e o r d i n i a c q u i s i t i b e n o l t r e i t a r g e t " . E ' q u a n t o s i l e g g e i n u n a n o t a d i f f u s a d a W e b u i l d s u i r i s u l t a t i e s a m i n a t i d a l C d a . L ' u p g r a d e d e l r a t i n g a b b + i n d i c a l a " s o l i d i t à d e l p r o f i l o d i b u s i n e s s , r a f f o r z a m e n t o d e l l a s t r u t t u r a f i n a n z i a r i a e a m p i a v i s i b i l i t à s u i r i c a v i f u t u r i r i c o n o s c i u t i d a l l e s o c i e t à d i r a t i n g " , s i a g g i u n g e . S u l f r o n t e d e l l e o p e r e , t r a l e a l t r e s i s e g n a l e l ' i n a u g u r a z i o n e d e l G r a n d e t h i o p i a n r e n a i s s a n c e d a m , i l p i ù g r a n d e p r o g e t t o i d r o e l e t t r i c o m a i c o s t r u i t o i n A f r i c a ; i n A r g e n t i n a è s t a t o c o n s e g n a t o i l l o t t o 2 d e l s i s t e m a R i a c h u e l o , l ’ i m p i a n t o d i t r a t t a m e n t o a c q u e r e f l u e p i ù g r a n d e d e l l ’ A m e r i c a L a t i n a , d e s t i n a t o a m i g l i o r a r e s i g n i f i c a t i v a m e n t e l a q u a l i t à d e l l a v i t a d e i r e s i d e n t i n e l l ’ a r e a m e t r o p o l i t a n a d i B u e n o s A i r e s . I n I t a l i a è s t a t a a t t i v a t a l a t r a t t a f e r r o v i a r i a t r a B i c o c c a e C a t e n a n u o v a , p r i m a l i n e a a d a l t a c a p a c i t à i n S i c i l i a " c h e r a p p r e s e n t a l ’ a v v i o c o n c r e t o d i u n s i s t e m a d i c o l l e g a m e n t i p i ù e f f i c i e n t i t r a l ’ i s o l a e i l r e s t o d ’ E u r o p a " . T r a l e m i l e s t o n e p i ù s i g n i f i c a t i v e r e g i s t r a t e p e r i p r o g e t t i i n c o r s o s i s e g n a l a n o i l c o m p l e t a m e n t o d e l l a G a l l e r i a C a s a l n u o v o s u l l a t r a t t a N a p o l i – C a n c e l l o d e l l a l i n e a A l t a V e l o c i t à N a p o l i - B a r i , p r i m a i n I t a l i a s c a v a t a i n a m b i e n t e i p e r b a r i c o , e i l c o m p l e t a m e n t o d e l p r i m o t u n n e l t r a I t a l i a e A u s t r i a n e l l a g a l l e r i a d i b a s e d e l B r e n n e r o . N e g l i u l t i m i m e s i s o n o s t a t i i n o l t r e p o s i z i o n a t i t r e u l t e r i o r i c a s s o n i p e r l a N u o v a D i g a F o r a n e a d i G e n o v a , i n c l u s o i l p r i m o d i q u e l l i d i d i m e n s i o n i p i ù g r a n d i .