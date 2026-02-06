R o m a , 6 g e n . - ( A d n k r o n o s ) - C ' è l ' a c c o r d o s u l l i c e n z i a m e n t o c o l l e t t i v o a v v i a t o d a V u e l i n g p e r 8 4 l a v o r a t o r i , t u t t i a s s i s t e n t i d i v o l o i m p i e g a t i p r e s s o l a b a s e d i R o m a F i u m i c i n o , c h e s c a t t e r à d a l 1 m a r z o . L ' a c c o r d o è s t a t o s i g l a t o o g g i a l m i n i s t e r o d e l L a v o r o d a V u e l i n g A i r l i n e s S a e d a i s i n d a c a t i F i l t C g i l , F i t C i s l , U i l t r a s p o r t i , A n p a c , R s a . I l i c e n z i a m e n t i , a q u a n t o a p p r e n d e l ' A d n K r o n o s c h e h a p o t u t o v i s i o n a r e i l v e r b a l e d i a c c o r d o , s a r a n n o e f f e t t u a t i a p p l i c a n d o i l " c r i t e r i o d e l l a n o n o p p o s i z i o n e " , o v v e r o : a i l a v o r a t o r i c h e n o n s i o p p o r r a n n o a l l i c e n z i a m e n t o , s o t t o s c r i v e n d o u n a p p o s i t o v e r b a l e , v e r r à r i c o n o s c i u t o u n " i n c e n t i v o e c o n o m i c o " p a r i a 2 2 m e n s i l i t à d e l l a r e t r i b u z i o n e a n n u a l o r d a e p o t r a n n o s c e g l i e r e p o i s e c h i e d e r e l ’ a s s u n z i o n e e x n o v o p r e s s o l a s e d e s p a g n o l a , a B a r c e l l o n a . C h i n o n f i r m a l a n o n o p p o s i z i o n e a l l i c e n z i a m e n t o , i n v e c e , p u ò c h i e d e r e i l t r a s f e r i m e n t o p r e s s o l a s e d e d i F i r e n z e , c o n d e c o r r e n z a d a l 1 m a r z o 2 0 2 6 e f i n o a d u n l i m i t e m a s s i m o d i 1 5 p o s i z i o n i , g o d e n d o d i u n t r a t t a m e n t o e c o n o m i c o a g g i u n t i v o u n a t a n t u m p a r i a d 4 . 8 0 0 e u r o l o r d i e u n i m b o r s o s p e s e f i n o a d u n m a s s i m o d i 1 . 8 0 0 e u r o l o r d i . A l t r i m e n t i r i e n t r e r à t r a i l i c e n z i a t i , s e n z a i n c e n t i v i , e a c c e d e r e p o i a l l a N a s p i .