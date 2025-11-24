F i r e n z e , 2 4 n o v . - ( A d n k r o n o s ) - D i e c i t a l e n t i i n t e r n a z i o n a l i , e t à e d e s p e r i e n z e d i v e r s e a l l e s p a l l e . A d u n i r l i l a v o g l i a d i f a r e l a d i f f e r e n z a , i n I t a l i a e i n E u r o p a . D o p o l ' i n a u g u r a z i o n e d e l l a s t a g i o n e 2 0 2 5 / 2 0 2 6 s u l p a r q u e t d i g i o c o , l a s q u a d r a d i b a s k e t i n c a r r o z z i n a V o l p i R o s s e M e n a r i n i s i p r e s e n t a u f f i c i a l m e n t e a i s u o i t i f o s i c o n u n a f o r m a z i o n e r i n n o v a t a . Q u e s t a m a t t i n a i l C o m u n e d i F i r e n z e h a a c c o l t o n e l l o s t o r i c o P a l a g i o d i P a r t e G u e l f a i g i o c a t o r i i n g a r a p e r i l c a m p i o n a t o d i S e r i e A F i p i c e l ' E u r o c u p 3 . A l P a l a v a l e n t i e i n t r a s f e r t a i l c o a c h A n t o n i n o S a v i o F a v a n o e l ' a i u t o - c o a c h A n t o n i o C a l a m a i q u e s t ' a n n o g u i d a n o u n g r u p p o d i c e s t i s t i d a i p e r c o r s i m o l t o d i f f e r e n t i . D a l l a S p a g n a a l l a F i n l a n d i a , d a l l a S v e z i a a l l a F r a n c i a a l l ’ I t a l i a p a s s a n d o p e r i l B r a s i l e , l e V o l p i R o s s e M e n a r i n i p o s s o n o c o n t a r e s u u n t e a m d a v v e r o i n t e r n a z i o n a l e . I l c a p i t a n o L u c i a n o F e l i p e D a S i l v a , F r a n c e s c o M a r o t t a , B i l a l O u j e d i d e C a r l o s A n d e r s o n S i l v a F e r r e i r a , i v e t e r a n i , h a n n o a c c o l t o f r a l e l o r o f i l a F r é d é r i c B a u c h e , X a b i e r I r a g o r r i A l c o n a d a , A n d r e a P a p i , S i n i P a u k k e r i , L u d v i g S j ö s t r ö m e M a t t e o V e l o c e . " S i a m o o r g o g l i o s i d i a v e r e i n c i t t à u n a r e a l t à s p o r t i v a c o s ì i m p o r t a n t e - h a s o t t o l i n e a t o l ' a s s e s s o r a a l l o s p o r t L e t i z i a P e r i n i - L e s f i d e d e l l ' E u r o c u p s i a g g i u n g o n o a u n a s t a g i o n e n e l c a m p i o n a t o d i S e r i e A c h e g i à s i p r e s e n t a e c c e z i o n a l e . L e V o l p i R o s s e M e n a r i n i s o n o u n p u n t o d i r i f e r i m e n t o p e r F i r e n z e , g r a z i e a l l a c a p a c i t à d i c o i n v o l g e r e e p r o m u o v e r e i v a l o r i d e l l o s p o r t e d e l l ’ i n c l u s i o n e . V o g l i o r i n g r a z i a r e i l G r u p p o M e n a r i n i c h e d a a n n i s o s t i e n e q u e s t a r e a l t à , l a s o c i e t à , i s u o i d i r i g e n t i , l o s t a f f t e c n i c o p e r i l p r e z i o s o l a v o r o s u l t e r r i t o r i o c h e h a d i f f u s o l ’ i n t e r e s s e p e r l a p a l l a c a n e s t r o i n c a r r o z z i n a , d i m o s t r a n d o c h e t u t t e l e c i t t a d i n e e i c i t t a d i n i p o s s o n o v i v e r e l o s p o r t c o m e o p p o r t u n i t à d i c r e s c i t a p e r s o n a l e e c o l l e t t i v a . I n v i t o i f i o r e n t i n i a r i e m p i r e l e t r i b u n e d e l P a l a v a l e n t i p e r s o s t e n e r e c o n p a s s i o n e e c a l o r e l a s q u a d r a c h e p o r t e r à a l t o i l n o m e d i F i r e n z e i n I t a l i a e i n E u r o p a " . L ' a s s e s s o r a P e r i n i h a p o i r i m a r c a t o l ' i m p o r t a n z a d e l s o s t e g n o a l l e a t t i v i t à s o c i a l i e s p o r t i v e d e l G r u p p o F a r m a c e u t i c o M e n a r i n i , " u n a g r a n d e r e a l t à p r o d u t t i v a c h e o n o r a c o n i l s u o l a v o r o F i r e n z e " . " L a p a l l a c a n e s t r o i n c a r r o z z i n a è n e l l a s t o r i a d e l l o s p o r t p e r p e r s o n e d i s a b i l i - h a d i c h i a r a t o M a s s i m o P o r c i a n i , v i c e p r e s i d e n t e v i c a r i o d e l C o m i t a t o I t a l i a n o P a r a l i m p i c o e p r e s i d e n t e d e l C i p T o s c a n a - E d è p e r m e u n g r a n d e o n o r e v e d e r e c h e n e l l a m i a r e g i o n e c i s o n o s q u a d r e c h e r e n d o n o m e r i t o a l m o v i m e n t o e d u n a c h e d a a n n i l o o n o r a g i o c a n d o c o n s e m p r e m a g g i o r v i g o r e n e l l a m a s s i m a s e r i e d e l c a m p i o n a t o i t a l i a n o . G l o r i a a l l e V o l p i R o s s e M e n a r i n i ! " U n t e a m o r a a l l e p r e s e c o n l e p a r t i t e d e l c a m p i o n a t o i t a l i a n o c h e f u n g e r à d a b a n c o d i p r o v a p e r l ’ E u r o c u p 3 , i n p r o g r a m m a d a l 1 2 a l 1 5 m a r z o 2 0 2 6 a d A m s t e r d a m . " P e r q u e s t ' a n n o a b b i a m o s c e l t o d i p u n t a r e s u g i o c a t o r i c o n u n i m p o r t a n t e p o t e n z i a l e d i c r e s c i t a , a l f i n e d i c o s t r u i r e u n a b a s e s o l i d a p e r i l f u t u r o - h a s p i e g a t o I v a n o N u t i , p r e s i d e n t e d e l l e V o l p i R o s s e M e n a r i n i - I l n o s t r o o b i e t t i v o i n S e r i e A è m i g l i o r a r e i r i s u l t a t i o t t e n u t i n e l l a p a s s a t a s t a g i o n e . S u l f r o n t e e u r o p e o , i n v e c e , g u a r d i a m o c o n g r a n d e d e t e r m i n a z i o n e a l l ' E u r o c u p d i m a r z o , c o n i l s o g n o d i c o n q u i s t a r e i l t o r n e o d e i q u a r t i d i f i n a l e i n O l a n d a " . N u t i h a p o i e v i d e n z i a t o l ' i m p o r t a n z a d e l s o s t e g n o d e l G r u p p o F a r m a c e u t i c o M e n a r i n i , " c h e o f f r e u n c o n t r i b u t o f o n d a m e n t a l e e i n s o s t i t u i b i l e a l l a n o s t r a a t t i v i t à " . F o n d a t a n e l 2 0 0 5 , l a s q u a d r a d e l l e V o l p i R o s s e M e n a r i n i è d i v e n t a t a n e g l i a n n i u n s i m b o l o d i c r e s c i t a p e r s o n a l e a t t r a v e r s o l o s p o r t : l a p a s s i o n e , i l t a l e n t o e l a d e t e r m i n a z i o n e d e i s u o i a t l e t i h a n n o t r a s f o r m a t o o g n i p a r t i t a i n u n m e s s a g g i o c o n c r e t o d i i n c l u s i o n e . A c c a n t o a l o r o , d a l 2 0 1 1 , i l G r u p p o M e n a r i n i c o n t i n u a a s o s t e n e r e q u e s t o p e r c o r s o c o m e t i t l e s p o n s o r , c o n d i v i d e n d o n e i v a l o r i d i s o l i d a r i e t à e d e t i c a s p o r t i v a . " C o m e s e f o s s e r o v a s i c o m u n i c a n t i , l e V o l p i R o s s e M e n a r i n i e i l n o s t r o G r u p p o s i s c a m b i a n o o g n i g i o r n o l ' u n l ' a l t r o i v a l o r i i n c u i c r e d i a m o - h a n n o c o m m e n t a t o L u c i a e A l b e r t o G i o v a n n i A l e o t t i , a z i o n i s t i e m e m b r i d e l B o a r d d i M e n a r i n i - L a t e n a c i a n e c e s s a r i a p e r m i g l i o r a r s i c o n t i n u a m e n t e e g u a r d a r e c o n f i d u c i a e i m p e g n o a l f u t u r o c o n t r a d d i s t i n g u o n o q u e s t a s q u a d r a d a s e m p r e . F o r z a V o l p i R o s s e M e n a r i n i " . E n n i o T r o i a n o , d i r e t t o r e d e l l e r i s o r s e u m a n e g l o b a l i d e l G r u p p o M e n a r i n i , h a o s s e r v a t o d u r a n t e l a p r e s e n t a z i o n e d e l l a s q u a d r a : " È u n ' e m o z i o n e g r a n d i s s i m a e s s e r e q u i o g g i , p e r c h é q u e s t a è u n ' a v v e n t u r a i n i z i a t a 1 4 a n n i f a : u n p e r c o r s o l u n g o , n e l q u a l e a v e v a m o l ' a m b i z i o n e - p o i r e a l i z z a t a d i f a r c o n o s c e r e l o s p o r t e r e n d e r l o a c c e s s i b i l e a l m a g g i o r n u m e r o p o s s i b i l e d i p e r s o n e c o n d i s a b i l i t à s u l t e r r i t o r i o . Q u e s t o p r o g e t t o è s t a t o u n v e i c o l o s t r a o r d i n a r i o d i p r o m o z i o n e e o g g i p o s s i a m o s o r r i d e r e , p e r c h é i l r i s u l t a t o è s t a t o r a g g i u n t o " . " L ' a s p e t t o p i ù c o m p l e s s o p e r n o i - h a c o n t i n u a t o T r o i a n o - è s i c u r a m e n t e q u e l l o l o g i s t i c o , m a l a s q u a d r a è c r e s c i u t a e n o r m e m e n t e , s i a d a l p u n t o d i v i s t a s p o r t i v o c h e n u m e r i c o , a r r i v a n d o c o s ì a g i o c a r e i n S e r i e A . U n c a m p i o n a t o m o l t o i m p o r t a n t e e i m p e g n a t i v o , m a l a r i s p o s t a d e l p u b b l i c o a F i r e n z e è s t a t a i n c r e d i b i l e . A n c o r a o g g i v e d i a m o p e r s o n e s e g u i r e l a s q u a d r a c o n g r a n d e a t t e n z i o n e : q u e s t a è s t a t a s e n z a d u b b i o l a s f i d a p i ù g r a n d e . I l r i c o n o s c i m e n t o p i ù i m p o r t a n t e , p e r ò , v i e n e d a l t e r r i t o r i o . I l t e r r i t o r i o h a c o m p r e s o l o s f o r z o c h e M e n a r i n i s t a f a c e n d o p e r l e V o l p i R o s s e M e n a r i n i , s e g u e n d o l a s q u a d r a c o n g r a n d e a f f e t t o . Q u e s t o è f o r s e l ' e l e m e n t o p i ù b e l l o e s i g n i f i c a t i v o : q u a n d o c i f e r m a n o p e r s t r a d a o c i r a g g i u n g o n o i n a z i e n d a s e m p l i c e m e n t e p e r d i r c i ' g r a z i e ' , p e r n o i è u n s e g n o p r e z i o s o d i r i c o n o s c i m e n t o e s o s t e g n o " . M a l a s t o r i a d e l l e V o l p i R o s s e M e n a r i n i n o n s i f e r m a q u i : a c c a n t o a l l ' a t t i v i t à a g o n i s t i c a , l a s q u a d r a p r o m u o v e i n i z i a t i v e d i i n c l u s i o n e e s e n s i b i l i z z a z i o n e n e l l e s c u o l e f i o r e n t i n e , c o m e i p r o g e t t i " O l t r e l ' O s t a c o l o " e " M o v i m e n t o i n A l l e g r i a " s o s t e n u t i d a M e n a r i n i . U n i m p e g n o c h e i l g r u p p o f a r m a c e u t i c o e s t e n d e o l t r e i c o n f i n i i t a l i a n i s u p p o r t a n d o l a s q u a d r a s p a g n o l a d i b a s k e t i n c a r r o z z i n a , M e n a r i n i J o v e n t u t d i B a d a l o n a ( B a r c e l l o n a ) . P e r c h é i l v e r o t r a g u a r d o è c o s t r u i r e , g i o r n o d o p o g i o r n o , u n a c o m u n i t à p i ù c o n s a p e v o l e e i n c l u s i v a . V o l p i R o s s e M e n a r i n i n a s c e n e l 2 0 0 5 c o m e a s s o c i a z i o n e d i p r o m o z i o n e s o c i a l e e d i v e n t a A s d n e l 2 0 1 1 , a n n o i n c u i i n i z i a i l s u p p o r t o d e l G r u p p o M e n a r i n i . D a l p u n t o d i v i s t a s p o r t i v o , h a o t t e n u t o r i s u l t a t i d i g r a n d e r i l i e v o n e l b a s k e t i n c a r r o z z i n a . D o p o a v e r c o n q u i s t a t o i l t e r z o p o s t o n e l c a m p i o n a t o i t a l i a n o U n d e r 2 2 e i l t i t o l o d i c a m p i o n e d ' I t a l i a U i s p n e l l a s t a g i o n e 2 0 1 7 / 1 8 , l a s q u a d r a h a c o n t i n u a t o a c r e s c e r e , a r r i v a n d o s e c o n d a n e l c a m p i o n a t o i t a l i a n o U n d e r 2 2 e v i n c e n d o i l t o r n e o i n t e r n a z i o n a l e d i K a v a l a i n G r e c i a n e l l a s t a g i o n e s u c c e s s i v a . A s e g u i t o d e l l a p a u s a f o r z a t a d a l l a p a n d e m i a , n e l l a s t a g i o n e 2 0 2 0 / 2 1 h a t r i o n f a t o n e l c a m p i o n a t o i t a l i a n o U n d e r 2 2 e n e l c a m p i o n a t o d i S e r i e B , o t t e n e n d o l a p r o m o z i o n e n e l l a s e r i e m a g g i o r e . N e l l e s t a g i o n i s e g u e n t i h a c o n s o l i d a t o l a s u a p r e s e n z a i n S e r i e A , c h i u d e n d o l ’ a n n a t a 2 0 2 1 / 2 2 a l l ’ o t t a v o p o s t o , m e n t r e n e l 2 0 2 2 / 2 3 è a r r i v a t a s e s t a i n c a m p i o n a t o e h a t r i o n f a t o n e l T o u r n a m e n t d i E u r o c u p 3 i n F r a n c i a . N e l 2 0 2 3 / 2 4 h a r a g g i u n t o i l q u i n t o p o s t o i n S e r i e A e i l s e c o n d o p o s t o i n E u r o c u p 3 i n S p a g n a ; n e l l a s t a g i o n e p a s s a t a ( 2 0 2 4 / 2 5 ) h a o t t e n u t o i l q u i n t o p o s t o i n S e r i e A c o n f e r m a n d o s i c o m e u n a r e a l t à s e m p r e c o m p e t i t i v a .