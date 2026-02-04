R o m a , 4 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " L a n o s t r a b u s s o l a è c h i a r a . È l a C o s t i t u z i o n e e i n p a r t i c o l a r e l ’ a r t i c o l o 9 7 , c h e c i r i c o r d a c h e c o s a s i g n i f i c a e s s e r e c i v i l s e r v a n t . S i a m o m a n a g e r , g e s t i a m o r i s o r s e , g o v e r n i a m o p r o c e s s i c o m p l e s s i . M a l a g e s t i o n e d e l l e r i s o r s e è i l m e z z o , n o n i l f i n e . I l f i n e è e s s e r e a l s e r v i z i o d e l l a c o m u n i t à n a z i o n a l e . E d e s s e r e a l s e r v i z i o d e l l e p e r s o n e r i c h i e d e u n a d i r e z i o n e , u n o r i e n t a m e n t o s a l d o . Q u e s t a d i r e z i o n e s o n o i v a l o r i " . C o n q u e s t e d i c h i a r a z i o n i V a l e r i a V i t t i m b e r g a , d i r e t t o r e g e n e r a l e I n p s , è i n t e r v e n u t a i n o c c a s i o n e d e l l a C o n f e r e n z a n a z i o n a l e d e l l a D i r i g e n z a I n p s , d a l t i t o l o ‘ L a f o r z a d e i v a l o r i ’ , s v o l t a s i a R o m a . P e r V i t t i m b e r g a l ' i n t e g r i t à d e l l ’ I s t i t u t o è u n p u n t o c h i a v e " i n t e g r i t à s i g n i f i c a u n a c o s a s e m p l i c e e d i f f i c i l i s s i m a : c h e i l p o t e r e r i c o n o s c a d e i l i m i t i a s e s t e s s o . I n u n a g r a n d e a m m i n i s t r a z i o n e p u b b l i c a i l p o t e r e n o n è m a i a s t r a t t o . È n e g l i a t t i , n e i t e m p i , n e l l e i n t e r p r e t a z i o n i , n e l l e p r i o r i t à . O g n i v o l t a c h e s c e g l i a m o l a c o e r e n z a i n v e c e d e l l a c o n v e n i e n z a , l a c h i a r e z z a i n v e c e d e l l ’ a m b i g u i t à , l a r e s p o n s a b i l i t à i n v e c e d e l l o s c a r i c a b a r i l e , s t i a m o f a c e n d o m o l t o p i ù c h e r i s p e t t a r e u n a r e g o l a : s t i a m o r e n d e n d o c r e d i b i l e l o S t a t o ” . “ L ’ I n p s n o n o s s e r v a l a s o c i e t à d a f u o r i - p r o s e g u e - l a a t t r a v e r s a . E d è p e r q u e s t o c h e h a u n a r e s p o n s a b i l i t à u n i c a n e l t r a s f o r m a r e l ’ e q u i t à i n a r c h i t e t t u r a c o n c r e t a d e l l e p o l i t i c h e p u b b l i c h e . C e n t r a l i t à d e l l a p e r s o n a P e r c h é c i s i a v e r a e q u i t à , n o n d o b b i a m o m a i d i m e n t i c a r e i l c e n t r o . E i l c e n t r o è l a p e r s o n a . L a p e r s o n a è i l l i m i t e i n v a l i c a b i l e ” . L ’ a t t e n z i o n e a l l a s o s t e n i b i l i t à s o c i a l e è s e m p r e a l t a : “ T e n e r e i n s i e m e s o s t e n i b i l i t à f i n a n z i a r i a e s o s t e n i b i l i t à s o c i a l e n o n è u n c o m p r o m e s s o . È u n d o v e r e v e r s o l e g e n e r a z i o n i c h e v e r r a n n o . S o s t e n i b i l i t à s i g n i f i c a a n c h e s o s t e n i b i l i t à i n d i v i d u a l e : i n c l u s i o n e , d i g n i t à , a s s e n z a d i d i s c r i m i n a z i o n i . E p o i c h é l ’ I t a l i a è u n a R e p u b b l i c a f o n d a t a s u l l a v o r o , l a p r i m a f o r m a d i s o s t e n i b i l i t à è u n a s o c i e t à i n c l u s i v a n e l l a v o r o . I n q u e s t o l ’ I n p s è a l f i a n c o d e l l e p o l i t i c h e a t t i v e d e l l a v o r o , a f a v o r e d i d o n n e , g i o v a n i , n e e t , p e r s o n e c o n d i s a b i l i t à . R e s p o n s a b i l i t à s o c i a l e s i g n i f i c a f a m i g l i a , a n z i a n i , f r a g i l i t à , d i s a b i l i t à ” . I n f i n e l ' i n n o v a z i o n e : " N o i s i a m o i n n o v a t i v i . M a n o n s o l t a n t o n e l l a t e c n o l o g i a . I n n o v a r e n o n s i g n i f i c a c o r r e r e p i ù v e l o c e . S i g n i f i c a s c e g l i e r e d o v e a n d a r e . L a t e c n o l o g i a m o l t i p l i c a l e p o s s i b i l i t à . M a n o n d e c i d e l e p r i o r i t à . U n ’ i n n o v a z i o n e p u b b l i c a s e n z a v a l o r i d i s u m a n i z z a . U n ’ i n n o v a z i o n e g o v e r n a t a r a f f o r z a g i u s t i z i a , e f f i c i e n z a , p r o s s i m i t à . I n n o v i a m o p e r m i g l i o r a r e l a q u a l i t à d e l l e d e c i s i o n i , r i d u r r e l ’ a r b i t r a r i e t à , l i b e r a r e t e m p o p e r l a r e l a z i o n e u m a n a . L ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e è u n a g r a n d e o p p o r t u n i t à e u n a g r a n d e s f i d a . P e r q u e s t o s t i a m o l a v o r a n d o a u n m o d e l l o d i i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e d e l w e l f a r e , s o v r a n o , a f f i d a b i l e , a l i m e n t a t o d a d a t i c e r t i f i c a t i . U n ’ i n n o v a z i o n e g i u s t a . U n ’ i n n o v a z i o n e u m a n a . I n q u e s t o s c e n a r i o c o m p l e s s o ” c o n c l u d e V i t t i m b e r g a .