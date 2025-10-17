R o m a , 1 6 ( L a b i t a l i a ) - " I d a t i I n p s s o n o i n c o r a g g i a n t i , c o n u n m e r c a t o d e l l a v o r o p o s i t i v o , g r a z i e a u n a s i t u a z i o n e e c o n o m i c a f a v o r e v o l e e p o l i t i c h e l u n g i m i r a n t i e c o n c r e t e d e l m i n i s t e r o d e l L a v o r o . E ' u n l a v o r o a n c h e b u o n o , i n g r a n p a r t e s t a b i l e , e c h e s t a c o i n v o l g e n d o c l a s s i t r a d i z i o n a l m e n t e a i m a r g i n i c o m e g i o v a n i e d o n n e . S i s t a a f f r o n t a n d o i l t e m a d e l N e e t , d e i g i o v a n i c h e n o n l a v o r a n o e n o n s t u d i a n o . Q u i n d i u n q u a d r o i n c o r a g g i a n t e p e r ò n o n s i t r a t t a s o l o d i c r e a r e p o s t i d i l a v o r o m a r e n d e r l i q u a l i f i c a t i e c a p a c i d i s o s t e n e r e i l b e n e s s e r e d e l l e f a m i g l i e . E i l b e n e s s e r e d e l l a v o r a t o r e n o n n a s c e s o l o d a u n s a l a r i o g i u s t o m a a n c h e d a u n a p a r t e c i p a z i o n e e d a u n a c o n t i n u i t à d i c r e s c i t a d i c a r r i e r a " . L o h a d e t t o V a l e r i a V i t t i m b e r g a , d i r e t t o r e g e n e r a l e I n p s , i n t e r v e n e n d o a l c o n v e g n o ' I l b e n e s s e r e d e l l a v o r a t o r e : d a l l a q u e s t i o n e s a l a r i a l e a l l a s i c u r e z z a n e i l u o g h i d i l a v o r o ' . V i t t i m b e r g a h a r i c o r d a t o c h e " I n p s è u n o s t r u m e n t o n e l l e m a n i d e l d e c i s o r e p o l i t i c o , a c u i h a d a t i d a m e t t e r e a d i s p o s i z i o n e . L ' I s t i t u t o è a t t o r e d e l s i s t e m a d e l w e l f a r e , m a è a n c h e u n t e r m o m e t r o d e l l a s i t u a z i o n e c h e c r e d o o g g i s t i a d a n d o d a t i p o s i t i v i . E ' a n c h e p r e s e n z a d e l l o S t a t o ' a m i c o ' s u l t e r r i t o r i o , c o n u n r u o l o s e m p r e p i ù p r o a t t i v o , c h e s p e r i a m o p o s s a c o n t r i b u i r e a l m i g l i o r a m e n t o d e l s i s t e m a " , h a c o n c l u s o .