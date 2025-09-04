R o m a , 4 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " E s p r i m o i l m i o p l a u s o e i l m i o r i n g r a z i a m e n t o a l l a P o l i z i a p e r l a t e m p e s t i v a o p e r a z i o n e c h e h a p o r t a t o a l l ’ a r r e s t o d i d u e u o m i n i t r o v a t i i n p o s s e s s o d i a r m i , a V i t e r b o , a p o c h e o r e d a l t r a s p o r t o d e l l a m a c c h i n a d i S a n t a R o s a . U n i n t e r v e n t o c h e c o n f e r m a l a c o s t a n t e a t t e n z i o n e , l ’ i m p e g n o e l a p r o f e s s i o n a l i t à d e l l e n o s t r e F o r z e d e l l ’ O r d i n e n e l l a t u t e l a d e l l a s i c u r e z z a d e i c i t t a d i n i " . C o s ì i l P r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a , L o r e n z o F o n t a n a .