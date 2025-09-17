R o m a , 1 7 s e t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - S e c o n d o i l p a r e r e d i d i v e r s i ' e s t i m a t o r i ' , l a v i t a m i n a D è i l m a g n i f i c o e l i s i r d i l u n g a v i t a , l a p o z i o n e l e g g e n d a r i a c a p a c e d i r e g a l a r e s a l u t e e b e n e s s e r e a c h i u n q u e l a a s s u m a . " S e c o n d o l a n a r r a z i o n e d i a l t r i ' e s p e r t i ' , i n v e c e , l a p r e s t i g i o s a a l c h i m i a f u n z i o n a s o l o a p a t t o c h e v e n g a a g g i u n t a a l l a f o r m u l a u n ' a l t r a c o m p o n e n t e e s s e n z i a l e , n e l l a f a t t i s p e c i e r a p p r e s e n t a t a d a l l a v i t a m i n a K , p e r s u b l i m a r l a ; s e c o n d o i ' d u b b i o s i ' , i n f i n e , q u e s t a p r e s u n t a p a n a c e a d i t u t t i i m a l i s a r e b b e u n m e z z o b l u f f p e r c h é t a n t o , a p r e n d e r l a o a n o n p r e n d e r l a , i n f o n d o i n f o n d o c a m b i a m o l t o p o c o " . A f a r e i l p u n t o p e r l ' A d n k r o n o s S a l u t e è l ' i m m u n o l o g o c l i n i c o M a u r o M i n e l l i , d o c e n t e d i N u t r i z i o n e U m a n a a l l a L u m . M a c o m e , q u a n d o e p e r c h é p r e n d e r e l a v i t a m i n a D ? " L e v i t a m i n e s o n o c i r c a 2 0 s o s t a n z e o r g a n i c h e c h e n o n v a n n o c o n s i d e r a t e a l l a s t r e g u a d i u n v e r o e p r o p r i o a l i m e n t o , q u a n t o p i u t t o s t o c o m e u n c o m p l e m e n t o e s s e n z i a l e p e r l ' o r g a n i s m o , s e p p u r e i n p i c c o l i s s i m e q u a n t i t à . S v o l g o n o u n ' i m p o r t a n t e f u n z i o n e d i r e g o l a z i o n e e p r o t e z i o n e e s i t r o v a n o , i n c o n c e n t r a z i o n i v a r i a b i l i , i n q u a s i t u t t i g l i a l i m e n t i - s p i e g a M i n e l l i - P o s s o n o e s s e r e d i s t i n t e i n v i t a m i n e s o l u b i l i i n a c q u a o i d r o s o l u b i l i : v i t a m i n a C , v i t a m i n a P P o n i a c i n a , v i t a m i n e d e l g r u p p o B ; v i t a m i n e s o l u b i l i n e i g r a s s i o l i p o s o l u b i l i : v i t a m i n a A , v i t a m i n a E , v i t a m i n a K e v i t a m i n a D " . D i q u e s t ' u l t i m a " s i c o n o s c o n o b e n 5 f o r m e t r a l o r o d i v e r s e , n u m e r a t e d a l l a D 1 a l l a D 5 , t r a l e q u a l i s p i c c a n o p e r i m p o r t a n z a l a D 2 ( e r g o c a l c i f e r o l o ) e , s o p r a t t u t t o , l a D 3 ( c o l e c a l c i f e r o l o ) c h e , o l t r e a t r o v a r s i i n a l c u n i a l i m e n t i a n i m a l i , v i e n e p r i n c i p a l m e n t e e l a b o r a t a d a l l ' o r g a n i s m o . Q u e s t a - p r e c i s a l o s p e c i a l i s t a - è i n g r a d o , u n a v o l t a p r o d o t t a e d i m m e s s a i n c i r c o l o , d i s v o l g e r e l e s u e f u n z i o n i s u d i v e r s i o r g a n i a d i s t a n z a . P r o p r i o i n r a g i o n e d i t a l e p e c u l i a r i t à , l a v i t a m i n a D s e m b r a a v e r e l e c a r a t t e r i s t i c h e t i p i c h e d i u n o r m o n e " . C o m e f u n z i o n a l a v i t a m i n a D . " N e l l a s t a g i o n e e s t i v a , q u a n d o m a g g i o r e è l ' e s p o s i z i o n e a l s o l e , p u ò e s s e r e p r o d o t t a u n a q u a n t i t à d i v i t a m i n a D 3 p e r f i n o e c c e d e n t e r i s p e t t o a l l e e s i g e n z e d e l l ' o r g a n i s m o c h e , i n t a l i c i r c o s t a n z e , p r o v v e d e r à a d i m m a g a z z i n a r e g l i e c c e s s i s o p r a t t u t t o n e l t e s s u t o a d i p o s o e n e i m u s c o l i , p e r p o i u t i l i z z a r l i n e g l i e v e n t u a l i m o m e n t i d i c a r e n z a . Q u i n d i - s o t t o l i n e a l ' i m m u n o l o g o - l ' e s p o s i z i o n e a l s o l e a n c h e s o l t a n t o d e l v i s o o d e l l e b r a c c i a o d e l l e g a m b e è l a p r i m a r e g o l a d a r i s p e t t a r e p e r f a r s ì c h e l a c o n c e n t r a z i o n e d i v i t a m i n a D n e l s a n g u e r e s t i s u l i v e l l i a d e g u a t i . A l t r a r e g o l a i m p o r t a n t e d a c o n s i d e r a r e è l ' o r a r i o e l a d u r a t a d e l l ' e s p o s i z i o n e , c h e p u ò a n d a r e d a i 2 0 a i 3 0 m i n u t i n e l l ' a r c o t e m p o r a l e d e l l a g i o r n a t a c o m p r e s o t r a l e o r e 9 e l e o r e 1 5 . E s i s t e i n f a t t i , n e l l o s p e c i f i c o , l a c o s i d d e t t a ' r e g o l a d e l l ' a n g o l o s o l a r e ' c h e , n e l c a s o i n c u i l ' o m b r a d e l s o g g e t t o e s p o s t o a l s o l e d o v e s s e a l l u n g a r s i p i ù d e l l a s u a a l t e z z a ( c o m e a c c a d e , p e r e s e m p i o , a l t r a m o n t o ) , s t a r e b b e a d i n d i c a r e u n a s c a r s a o a s s e n t e p r o d u z i o n e d i v i t a m i n a D " . C o m e s i a s s u m e l a v i t a m i n a D ? " A n c h e s e p e r l ' 8 0 % d e l f a b b i s o g n o l a v i t a m i n a D v i e n e g e n e r a t a d a l l ' e s p o s i z i o n e a l l a l u c e s o l a r e - p r o s e g u e M i n e l l i - n o n v a c o m u n q u e s o t t o s t i m a t a e m e n c h e m e n o e s c l u s a l ' a s s u n z i o n e d i a d e g u a t e q u a n t i t à d i a l i m e n t i c o n t e n e n t i v i t a m i n a D . F i g u r a n o t r a q u e s t i l ' o l i o d i f e g a t o d i m e r l u z z o , i f u n g h i , l ' u o v o e i l l a t t e i n t e r o , i l s a l m o n e , l e a r i n g h e , i l t o n n o , l o s t o r i o n e , i l b u r r o , i l f e g a t o , a l c u n e v e r d u r e a f o g l i a v e r d e c o m e i l b r o c c o l o e i l c a v o l o n e r o . U n ' a t t e n z i o n e p a r t i c o l a r e v a r i s e r v a t a a l l e c o n d i z i o n i d i s o v r a p p e s o / o b e s i t à , n e l l e q u a l i l ' a c c u m u l o d e l l a v i t a m i n a D i n a b b o n d a n t i s t r a t i d i t e s s u t o a d i p o s o n e i m p e d i s c e l a c o n v e r s i o n e n e l l a f o r m a b i o l o g i c a m e n t e a t t i v a - r i m a r c a l ' e s p e r t o - S o n o q u e s t e l e c i r c o s t a n z e n e l l e q u a l i , a s p e t t a n d o c h e u n a u s p i c a b i l e d i m a g r a m e n t o p o s s a r e n d e r e p i ù f a c i l m e n t e d i s p o n i b i l i l e s c o r t e d i v i t a m i n a D s e g r e g a t e n e l l ' a d i p e , s a r à i l c a s o d i a d d i z i o n a r e i c i b i c o n v i t a m i n a D a l f i n e d i a u m e n t a r n e l ' a s s u n z i o n e p r e v e n e n d o e v e n t u a l i c o n d i z i o n i d i c a r e n z a . D u n q u e , l a v i t a m i n a D n o n f a d i m a g r i r e , m a u n a d i e t a d i m a g r a n t e c e r t a m e n t e c o n t r i b u i s c e a d a n n u l l a r e i r i s c h i d i u n a s u a e v e n t u a l e c a r e n z a " . A c o s a f a b e n e l a v i t a m i n a D ? " L a f o r m a b i o l o g i c a m e n t e a t t i v a d e l l a v i t a m i n a D , o v v e r o i l c a l c i t r i o l o , p r o m u o v e l ' a s s o r b i m e n t o i n t e s t i n a l e d i c a l c i o e f o s f o r o d e i q u a l i s t i m o l a , t r a l ' a l t r o , i l r i a s s o r b i m e n t o t u b u l a r e a l i v e l l o r e n a l e - i l l u s t r a l ' i m m u n o l o g o - I n s i n e r g i a c o n g l i o r m o n i c a l c i t o n i n a e p a r a t o r m o n e , c o n t r i b u i s c e i n m a n i e r a d e t e r m i n a n t e a l l a s a l u t e d e l l e o s s a d e l l e q u a l i f a v o r i s c e l a m i n e r a l i z z a z i o n e , l a c r e s c i t a e i l r a f f o r z a m e n t o . P r o p r i o i n r a g i o n e d e l l a s u a c a p a c i t à d i r e g o l a r e i l c a l c i o s c h e l e t r i c o , l a v i t a m i n a D s v o l g e u n r u o l o i m p o r t a n t i s s i m o n e l l a p r e v e n z i o n e d e l l ' o s t e o p o r o s i , t a n t o p i ù i n c o n d i z i o n i p a r t i c o l a r i c o m e l a m e n o p a u s a o l a g r a v i d a n z a . P r o m u o v e e r e g o l a l o s v i l u p p o d i c h e r a t i n o c i t i e o s t e o c l a s t i , i m p o r t a n t i c e l l u l e s t r u t t u r a l i , r i s p e t t i v a m e n t e , d e l l a p e l l e e d e l l e o s s a . I n o l t r e , s e c o n d o q u a n t o r i p o r t a t o d a u n c r e s c e n t e n u m e r o d i s t u d i i n l e t t e r a t u r a , a l d i l à d e i s u o i d o c u m e n t a t i e f f e t t i s u l s i s t e m a s c h e l e t r i c o , l a v i t a m i n a D a d a l t e d o s i s a r e b b e a n c h e i n g r a d o d i : i n f l u i r e p o s i t i v a m e n t e s u l d e c o r s o d i m a l a t t i e m e t a b o l i c h e , c o m e a d e s e m p i o i l d i a b e t e m e l l i t o d i t i p o 2 , e l e m a l a t t i e d e l c o m p a r t o m u s c o l a r e e t e n d i n e o ; e s e r c i t a r e u n ' a z i o n e p r e v e n t i v a s u l l ' i n s o r g e n z a d i t u m o r i d e l c o l o n e d e l l a m a m m e l l a ; m o d u l a r e l e a t t i v i t à d e l s i s t e m a i m m u n i t a r i o i n r a g i o n e d e l l a p r e s e n z a s u m o n o c i t i , m a c r o f a g i e a l t r e c e l l u l e i m m u n o c o m p e t e n t i d i s p e c i f i c i r e c e t t o r i p e r i l c a l c i t r i o l o , o v v e r o l a f o r m a a t t i v a d e l l a v i t a m i n a D 3 ; a s s i c u r a r e i m p o r t a n t i b e n e f i c i n e l d e c o r s o d i i m m u n o p a t i e c o m e l a s c l e r o s i m u l t i p l a , l a v i t i l i g i n e , l e m a l a t t i e a u t o i m m u n i d e l l a t i r o i d e , i l d i a b e t e m e l l i t o g i o v a n i l e " . Q u a n t a v i t a m i n a D v a a s s u n t a ? " N e g l i a d u l t i l a d o s e g i o r n a l i e r a r a c c o m a n d a t a d i v i t a m i n a D p u ò o s c i l l a r e t r a l e 6 0 0 e l e 2 . 0 0 0 U n i t à I n t e r n a z i o n a l i , c o r r i s p o n d e n t i a q u a n t i t a t i v i c o m p r e s i t r a i 1 5 e i 5 0 m i c r o g r a m m i . N e i b i m b i e n t r o i l p r i m o a n n o d i e t à , a l f i n e d i s c o n g i u r a r e i l r a c h i t i s m o , è s u g g e r i t o u n a p p o r t o g i o r n a l i e r o d i 1 0 m i c r o g r a m m i . N e l l e p e r s o n e a d u l t e i l i v e l l i d e l l a v i t a m i n a D n e l s a n g u e s o n o c o n s i d e r a t i n o r m a l i q u a n d o c o m p r e s i t r a u n m i n i m o d i 3 0 e u n m a s s i m o d i 1 0 0 n a n o g r a m m i p e r m i l l i l i t r o d i p l a s m a " , p r e c i s a M i n e l l i . D e f i c i t d i v i t a m i n a D " s i p o s s o n o r i s c o n t r a r e : n e l l e p e r s o n e i n c a p a c i d i a s s i m i l a r e v i t a m i n a D p e r p r e s e n z a d i s i n d r o m e m a l a s s o r b i t i v a i n t e s t i n a l e ; n e i p a z i e n t i c o n i n s u f f i c i e n z a r e n a l e ; n e i p a z i e n t i c o n i n s u f f i c i e n z a e p a t i c a ; n e l l e p e r s o n e d i e t à s u p e r i o r e a i 6 5 a n n i , p e r u n a l o r o m i n o r e a t t i t u d i n e a d e s p o r s i a l s o l e , m a a n c h e p e r u n a r i d o t t a e f f i c i e n z a d e i s i s t e m i d i s i n t e s i c u t a n e a d e l l a v i t a m i n a D ; n e i s o g g e t t i c o n p i g m e n t a z i o n e s c u r a d e l l a p e l l e ; n e l l e d o n n e i n g r a v i d a n z a e a l l a t t a m e n t o , n e l l e q u a l i i l l i v e l l o o t t i m a l e d i v i t a m i n a D n o n d o v r e b b e s c e n d e r e a l d i s o t t o d i 4 0 n a n o g r a m m i p e r m i l l i l i t r o d i p l a s m a , a l f i n e d i p r o t e g g e r e m a d r e e f e t o d a r i s c h i g r a v i d i c i c o m e l a n a s c i t a p r e t e r m i n e , l a p r e e c l a m p s i a , i l d i a b e t e g e s t a z i o n a l e " , r i c o r d a l ' i m m u n o l o g o . E c c e s s i d i v i t a m i n a D . " I l s o v r a d o s a g g i o p u ò p r o v o c a r e e f f e t t i t o s s i c i l e g a t i a l f a t t o c h e l a v i t a m i n a D , e s s e n d o l i p o s o l u b i l e , s i a c c u m u l a n e i t e s s u t i n o n p o t e n d o e s s e r e e l i m i n a t a c o n l e u r i n e . S e c o n d o l a S o c i e t à i t a l i a n a d e l l ' o s t e o p o r o s i , d e l m e t a b o l i s m o m i n e r a l e e m a l a t t i e d e l l o s c h e l e t r o ( S i o m m m s ) , l a s o g l i a d i t o s s i c i t à è c a l c o l a t a a c o n c e n t r a z i o n i e m a t i c h e s u p e r i o r i a 1 5 0 n a n o g r a m m i / m i l l i l i t r o . I p r i n c i p a l i e f f e t t i d e l s o v r a d o s a g g i o s o n o r a p p r e s e n t a t i d a : n a u s e a , m a n c a n z a d i a p p e t i t o , s o n n o l e n z a , d i a r r e a , p o l i u r i a , c a l c o l o s i r e n a l e , c a l c i f i c a z i o n i , i p e r t e n s i o n e , i n s u f f i c i e n z a r e n a l e " , a v v e r t e l o s p e c i a l i s t a . I n c a s o d i " a s s u n z i o n i a b b o n d a n t i e c o n t i n u a t i v e d i v i t a m i n a D , c h e p o t r e b b e r o e s a g e r a t a m e n t e i n n a l z a r e i v a l o r i d e l c a l c i o c i r c o l a n t e m e t t e n d o l o i n c o n d i z i o n i d i a c c u m u l a r s i p e r i c o l o s a m e n t e n e l l e a r t e r i e e n e l l e v e n e e d i o s t r u i r l e , l a v i t a m i n a K 2 p u ò a v e r e u n s u o p e r c h é . M a s e u n a p e r s o n a a s s u m e l e g i u s t e d o s i d i v i t a m i n a D , m a g a r i p e r c h é è c a r e n t e d e l l a s t e s s a e d o p o a v e r f a t t o u n c o n t r o l l o e m a t i c o e s p l o r a t i v o s i a c c o r g e d i a v e r e a d d i r i t t u r a b i s o g n o d i r i m p i n g u a r l a , i l b i s o g n o d i a s s u m e r e c o n t e s t u a l m e n t e l a v i t a m i n a K 2 n o n a v r e b b e p i ù a l c u n m o t i v o d ' e s s e r e . U n a r a g i o n e i n p i ù p e r e v i t a r e i l c o n s u e t o f a i d a t e , o v v e r o i l ' c o p i a - i n c o l l a ' d a l l e f a k e n e w s p i ù s t r a m p a l a t e , e r i c o r r e r e s a g g i a m e n t e a l l a d o v e r o s a c o n s u l t a z i o n e m e d i c a " , c o n c l u d e M i n e l l i .