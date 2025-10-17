( A d n k r o n o s ) - I n p a r t i c o l a r e n e l p r o c e d i m e n t o c h e v e d e l ' I n p s p a r t e o f f e s a , i d i f e n s o r i d i D a n i e l a S a n t a n c h è e d e l c o m p a g n o D i m i t r i K u n z d ' A s b u r g o - L o r e n a , h a n n o c h i e s t o l ' i n u t i l i z z a b i l i t à d e l l e c o n v e r s a z i o n i a m b i e n t a l i r e g i s t r a t e d a u n e x d i p e n d e n t e E u g e n i o M o s c h i n i e d a c q u i s i t e a l f a s c i c o l o d e l l e i n d a g i n i , s o s t e n e n d o " l a n e c e s s i t à d e l l ' a u t o r i z z a z i o n e d e l l a C a m e r a d i a p p a r t e n e n z a " e " l ' i n u t i l i z z a b i l i t à d e l l e c o m u n i c a z i o n i - a c q u i s i t e a l f a s c i c o l o d e l l e i n d a g i n i - a v v e n u t e v i a m a i l e w h a t s a p p i n c u i l a s e n a t r i c e r i s u l t a e s s e r e m i t t e n t e o d e s t i n a t a r i a , c o n c o n t e s t u a l e e s u b o r d i n a t a e c c e z i o n e d i n u l l i t à d e l l e r e l a t i v e a t t i v i t à a c q u i s i t i v e " . N e l l ' i n d a g i n e , c o o r d i n a t a d a i p m m i l a n e s i M a r i a G i u s e p p i n a G r a v i n a e L u i g i L u z i , r i s u l t a n o c o i n v o l t i 1 3 d i p e n d e n t i d e l l e d u e s o c i e t à i n d a g a t e , c h e s a r e b b e r o s t a t i m e s s i i n c a s s a i n t e g r a z i o n e a z e r o o r e s e n z a s a p e r l o - e q u i n d i c o n t i n u a n d o a l a v o r a r e - c a u s a n d o u n ' d a n n o ' d i o l t r e 1 2 6 m i l a e u r o v e r s a t i d a l l ' e n t e p u b b l i c o . I l f a s c i c o l o e r a n a t o d a l l e d i c h i a r a z i o n i d i F e d e r i c a B o t t i g l i o n e , e x d i r i g e n t e d i V i s i b i l i a E d i t o r e , l a q u a l e a v e v a r e g i s t r a t o l e c o n v e r s a z i o n i c o n i l c o m p a g n o d e l l a S a n t a n c h é e a v e v a r a c c o n t a t o d i a v e r c o n t i n u a t o a l a v o r a r e q u a n d o , d a l m a r z o 2 0 2 0 f i n o a n o v e m b r e 2 0 2 1 , e r a i n v e c e u f f i c i a l m e n t e i n c a s s a i n t e g r a z i o n e a z e r o o r e n e l p e r i o d o C o v i d . U n o s c h e m a c h e s a r e b b e s t a t o r e p l i c a t o p e r s e i e x d i p e n d e n t i d i E d i t o r e e a l t r i s e i d i C o n c e s s i o n a r i a .