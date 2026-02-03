M i l a n o , 3 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " E r o s t u f o d i e s s e r e l ' u n i c a p e c o r a n e r a " . L o a f f e r m a G i a n f r a n c o V i t u l o , e x s i n d a c o d i V i s i b i l i a , s e n t i t o c o m e t e s t i m o n e d e l l ' a c c u s a n e l p r o c e s s o s u l l a s o c i e t à c h e v e d e t r a g l i i m p u t a t i a n c h e l a m i n i s t r a d e l T u r i s m o D a n i e l a S a n t a n c h é a c c u s a t a d i f a l s o i n b i l a n c i o . E ' l u i , i l s o l o , n e l 2 0 1 6 e n e l 2 0 1 7 , a e s p r i m e r e a l l ' i n t e r n o d e l c o l l e g i o s i n d a c a l e o p i n i o n i c o n t r a r i e a l l ' a p p r o v a z i o n e d e l b i l a n c i o d e l l a q u o t a t a . T r a i p u n t i d u b b i : i v a l o r i i n i z i a l i d e l l ' a v v i a m e n t o e l e i m p o s t e a n t i c i p a t e . N e l 2 0 1 8 , i n v e c e , f a i n s e r i r e u n a f r a s e ' p a r a c a d u t e ' i n c u i r a c c o m a n d a " u n a t t e n t o e c o n t i n u o m o n i t o r a g g i o d e l p i a n o " e s i a l l i n e a a l l a m a g g i o r a n z a . " N e l 2 0 1 8 e r o s t u f o d i f a r e d i s s e n t i n g o p i n i o n , i d a t i c h e c o n t e s t a v o l i a v a v a n o t u t t i , i l t r i b u n a l e , l a G u a r d i a d i f i n a n z a , g l i o r g a n i d i v i g i l a n z a , l e m i e p e r p l e s s i t à n o n s o n o m a i s t a t e p r e s e i n c o n s i d e r a z i o n e n e p p u r e d a l l a s o c i e t à d i r e v i s i o n e . E r o s t u f o d i e s s e r e l ’ u n i c o c h e c o n t e s t a v a q u e s t i b i l a n c i " s i l a m e n t a i l t e s t i m o n e , r a p p r e s e n t a n t e d e i s o c i d i m i n o r a n z a c h e , n e l 2 0 1 6 , e r a n o i n a p e r t o c o n t r a s t o c o n i r a p p r e s e n t a n t i d e l l a m a g g i o r a n z a . " A v e v o f o r t i p r e s s i o n i p e r c h é i m i e i s e n t i m e n t t u r b a v a n o i l m e r c a t o " d i c e l ' e x s i n d a c o c h e p a r l a d i u n s o l o e p i s o d i o e p o i , d i f r o n t e a u n a d o m a n d a p u n t u a l e d e l T r i b u n a l e s u l t e r m i n e e s u g l i a u t o r i d e l l e p r e s s i o n i n o n s a r i s p o n d e r e e s f u m a : " M i v e n i v a d e t t o c h e p o t e v o e s s e r e r e s p o n s a b i l e s e i l t i t o l o s u b i v a d e l l e f l u t t u a z i o n i " . Q u i n d i d o p o d u e a n n i d i ' o p p o s i z i o n e ' , " N o n h o m a n i f e s t a t o c o n t r a r i e t à n e l 2 0 1 8 p e r c h é a v e v o i n s e r i t o l a f r a s e " c o n c l u d e .