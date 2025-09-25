M i l a n o , 2 5 s e t . ( A d n k r o n o s ) - I g i u d i c i d e l l a t e r z a s e z i o n e p e n a l e d e l l a C o r t e d ' A p p e l l o d i M i l a n o h a n n o c o n f e r m a t o l a c o n d a n n a d i p r i m o g r a d o ( a u n a m u l t a d i 1 5 0 0 e u r o , p i ù i l p a g a m e n t o d e l l e s p e s e l e g a l i ) , p e r F a b r i z i o C o r o n a , a c c u s a t o d i d i f f a m a z i o n e p e r a v e r p u b b l i c a t o s u l s u o s i t o , n e l f e b b r a i o 2 0 1 9 , u n a r t i c o l o i n c u i p a r l a v a d i u n p r e s u n t o d i v o r z i o t r a M a u r o I c a r d i e l a m o g l i e W a n d a N a r a a c a u s a d e l p r e s u n t o t r a d i m e n t o d e l l a s h o w g i r l a r g e n t i n a c o n l ' a l l o r a c o m p a g n o d i s q u a d r a M a r c e l o B r o z o v i c . U n a r t i c o l o c h e p o t r e b b e a v e r a v u t o u n r i f l e s s o n e g l i e q u i l i b r i d e l l o s p o g l i a t o i o d e l c l u b n e r a z z u r r o . L a g i u d i c e d e l T r i b u n a l e , n e l l a s e n t e n z a d e l 2 8 f e b b r a i o d e l 2 0 2 4 , a v e v a a n c h e s t a b i l i t o i l p a g a m e n t o d a p a r t e d i C o r o n a d i u n a p r o v v i s i o n a l e p e r l e p a r t i c i v i l i , p a r i a 7 . 5 0 0 e u r o p e r c i a s c u n c o m p o n e n t e d e l l a c o p p i a e d i 5 m i l a p e r i l g i o c a t o r e c r o a t o c h e o r a c a l c a i c a m p i i n A r a b i a S a u d i t a ; d a s t a b i l i r e , s e m p r e i n s e p a r a t o g i u d i z i o , a n c h e l a s o m m a p e r l a r i p a r a z i o n e d e l d a n n o . L e m o t i v a z i o n i d e l l a s e n t e n z a d ' a p p e l l o s a r a n n o d e p o s i t a t e t r a 6 0 g i o r n i . " W a n d a N a r a , p e r s o n a o f f e s a e p a r t e c i v i l e n e l p r o c e d i m e n t o , e s p r i m e p i e n a s o d d i s f a z i o n e p e r l a d e c i s i o n e d e l l a C o r t e d ' A p p e l l o d i M i l a n o c h e h a c o n f e r m a t o i n t e g r a l m e n t e l a s e n t e n z a d i p r i m o g r a d o d e l T r i b u n a l e d i M i l a n o , r i c o n o s c e n d o l e s u e r a g i o n i e r a f f o r z a n d o l a f i d u c i a n e l l a g i u s t i z i a " i l c o m m e n t o a l l ' A d n k r o n o s d e l l e g a l e d e l l ' a r g e n t i n a , l ' a v v o c a t o G i u s e p p e D i C a r l o .