R o m a , 3 1 a g o . ( A d n k r o n o s ) - " L a t e s t i m o n i a n z a d e l l a v i t t i m a d i ' P h i c a ' c o s t r e t t a a p a g a r e q u a s i d u e m i l a e u r o p e r f a r r i m u o v e r e l e p r o p r i e f o t o r u b a t e e m a n i p o l a t e s e g n a u n ' e s c a l a t i o n t e r r i f i c a n t e : s i a m o p a s s a t i d a l l a v i o l e n z a s e s s i s t a a l l o s c i a c a l l a g g i o e a l l ' e s t o r s i o n e . È l a p r o v a s c h i a c c i a n t e c h e q u e s t i s i t i n o n s o n o s o l o s p a z i d ' o d i o , m a v e r e e p r o p r i e o r g a n i z z a z i o n i c r i m i n a l i c h e h a n n o c r e a t o u n b u s i n e s s s u l l a p e l l e e s u l l a d i s p e r a z i o n e d e l l e d o n n e . Q u e s t a d o p p i a v i o l e n z a – p r i m a l ' u m i l i a z i o n e p u b b l i c a , p o i i l r i c a t t o e c o n o m i c o – è i n t o l l e r a b i l e e d i m o s t r a l ' u r g e n z a d i u n i n t e r v e n t o l e g i s l a t i v o d r a s t i c o " . L o a f f e r m a F i o r e l l a Z a b a t t a , c o - p o r t a v o c e d i E u r o p a V e r d e e d e s p o n e n t e d i A l l e a n z a V e r d i e S i n i s t r a ( A V S ) . " Q u e s t i c r i m i n a l i - a g g i u n g e - p r o s p e r a n o n e l v u o t o n o r m a t i v o a t t u a l e . P e r q u e s t o , c o m e A V S , r i b a d i a m o c o n f o r z a i l n o s t r o i m p e g n o p e r u n a p r o p o s t a d i l e g g e c h e , r i p r e n d e n d o l ' i n n o v a t i v o m o d e l l o d a n e s e , s t a b i l i s c a u n a v o l t a p e r t u t t e c h e i l n o s t r o c o r p o , i n o s t r i t r a t t i s o m a t i c i , l a n o s t r a v o c e e l e n o s t r e f o t o s o n o p r o t e t t i d a u n d i r i t t o d ' a u t o r e p e r s o n a l e e i n a l i e n a b i l e . L a p u b b l i c a z i o n e n o n c o n s e n s u a l e d i v e n t e r à u n a v i o l a z i o n e d i r e t t a d i q u e s t o d i r i t t o , c o n c o n s e g u e n z e p e n a l i e d e c o n o m i c h e g r a v i s s i m e c h e d i s t r u g g e r a n n o a l l a r a d i c e i l l o r o m o d e l l o d i b u s i n e s s . L a d i g n i t à n o n s i c o m p r a e n o n p u ò e s s e r e o g g e t t o d i e s t o r s i o n e . A g i r e m o i n t u t t e l e s e d i p e r f e r m a r e q u e s t o s c e m p i o " .