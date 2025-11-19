R o m a , 1 9 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ I l c o n s e n s o d e v e e s s e r e l i b e r o , a t t u a l e e d e f f e t t i v o : n o n s i m u l a t o , n o n v i z i a t o e s e m p r e c o n t e s t u a l e a l l a c o n d o t t a . È u n a r i f o r m a o r m a i i n d i s p e n s a b i l e p e r t u t e l a r e d a v v e r o l a l i b e r a a u t o d e t e r m i n a z i o n e d e l l a p e r s o n a ” . C o s ì C a r o l i n a V a r c h i , c a p o g r u p p o d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a i n c o m m i s s i o n e G i u s t i z i a e r e l a t r i c e d e l l a l e g g e s u l l a v i o l e n z a s e s s u a l e a p p r o v a t a o g g i a l l ’ u n a n i m i t à a l l a C a m e r a . “ L a n u o v a n o r m a - p r o s e g u e - f a c h i a r e z z a i n u n a m b i t o d e l i c a t o , a d e g u a n d o l a n o r m a a l l a c o n v e n z i o n e d i I s t a n b u l e d a l l a g i u r i s p r u d e n z a o r m a i p r e v a l e n t e c h e h a m e s s o a l c e n t r o i l c o n s e n s o s u p e r a n d o l a v e c c h i a i m p o s t a z i o n e , e l i m i n a n d o d u b b i i n t e r p r e t a t i v i e r i d u c e n d o o g n i e c c e s s o d i d i s c r e z i o n a l i t à . S e g u i a m o l ' e v o l u z i o n e d e i c o m p o r t a m e n t i s e s s u a l i m e t t e n d o a l c e n t r o l a l i b e r t à d e l l a p e r s o n a . V o g l i a m o e v i t a r e s e n t e n z e d i f f i c i l m e n t e c o m p r e n s i b i l i c h e n e l p a s s a t o h a n n o d a t o l a s e n s a z i o n e d i l a s c i a r e i m p u n i t e l e v i o l e n z e s e s s u a l i ” . “ O g g i i l P a r l a m e n t o h a d a t o p r o v a d i b u o n a p r a s s i i s t i t u z i o n a l e , s c e g l i e n d o d i f a r p r e v a l e r e c i ò c h e u n i s c e r i s p e t t o a c i ò c h e d i v i d e . È u n s e g n a l e i m p o r t a n t e i n u n a s t a g i o n e d i r i f o r m e c h e r i c h i e d e r e s p o n s a b i l i t à e b u o n s e n s o d a p a r t e d i t u t t i . C o m e d i m o s t r a t o d a l p r e s i d e n t e M e l o n i c h e r i n g r a z i o p e r a v e r s e g u i t o p e r s o n a l m e n t e l ' i t e r d e l p r o v v e d i m e n t o , F r a t e l l i d ' I t a l i a e l a m a g g i o r a n z a s o n o s e m p r e p r o n t i a c o l l a b o r a r e p e r l e g g i a d i f e s a d e l l a l i b e r t à e r i f o r m e c h e n o n a b b i a n o i l s a p o r e d e l p r e g i u d i z i o i d e o l o g i c o ” , c o n c l u d e .