R o m a , 1 4 n o v ( A d n k r o n o s ) - L ' a p p r o d o i n a u l a a l l a C a m e r a d e l l a P d l s u v i o l e n z a s e s s u a l e e l i b e r a m a n i f e s t a z i o n e d e l c o n s e n s o s l i t t a d a l u n e d ì 1 7 a m a r t e d ì 1 8 , a l t e r m i n e d e l l e v o t a z i o n i . L a h a a n n u n c i a t o a M o n t e c i t o r i o l a p r e s i d e n t e d i t u r n o A n n a A s c a n i s p i e g a n d o c h e , s e c o n d o l e i n t e s e i n t e r c o r s e t r a i g r u p p i , l ' e s a m e d e l p r o v v e d i m e n t o p a r t i r à d a m e r c o l e d ì 1 9 n o v e m b r e . L u n e d ì 1 7 , d a l l e 1 5 , a l l ' O d g d e l l ' a u l a è p r e v i s t o i l d e c r e t o m i g r a n t i .