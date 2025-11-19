Roma, 19 nov. (Adnkronos) - "La modifica dell’articolo 609-bis segna un passo decisivo: nel nostro ordinamento il consenso deve essere libero e attuale. Solo così si può parlare di piena e convinta volontà". Così Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata di Forza Italia. "L’approvazione unanime di questa norma da parte della Camera - prosegue - dimostra che, quando si tratta di proteggere le donne dalla violenza, le forze politiche sanno trovare unità e responsabilità. È un segnale importante per il Paese e per tutte le vittime che chiedono tutele certe". "Non avremo più le sentenze creative che hanno fatto scandalizzare l’intero Paese, non avremo più stupratori assolti con motivazioni da Medioevo", conclude.
Violenza su donne: Siracusano, 'consenso libero e attuale passo avanti'
19 novembre, 2025 • 16:30