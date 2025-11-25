R o m a , 2 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ S i a m o p e r ò d i f r o n t e a d u n f a t t o i n o p p u g n a b i l e . È s t a t a s f i d u c i a t a l a p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o e d è s t a t a s f i d u c i a t a l a m i n i s t r a R o c c e l l a e d è s t a t o s f i d u c i a t o i l m i n i s t r o N o r d i o , p r o p r i o d a F r a t e l l i d ' I t a l i a e d a l l a L e g a , p e r c h é n o n s i c a p i s c e , s e l ' a c c o r d o è a n c o r a i n p i e d i , p e r c h é s i a s t a t a f a t t a q u e s t a s c e l t a a l S e n a t o . Q u i n d i s e q u e l l ' a c c o r d o c ’ è a n c o r a e s e s o n o i n b u o n a f e d e c o l o r o c h e q u e l l ' a c c o r d o l o h a n n o p o r t a t o a v a n t i , e v i d e n t e m e n t e c ' è q u a l c u n o c h e l i h a s f i d u c i a t i e q u e s t o q u a l c u n o s i e d e d a q u e l l a p a r t e d e l l ' e m i c i c l o . Q u e s t a è u n ’ e v i d e n t e s f i d u c i a n e i c o n f r o n t i d e l l a P r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o . P e n s o c h e i c o l l e g h i n e d e b b a n o t r a r r e l e c o n s e g u e n z e ” . L o h a d e t t o i n A u l a a l l a C a m e r a D e b o r a S e r r a c c h i a n i , r e s p o n s a b i l e n a z i o n a l e G i u s t i z i a d e l P a r t i t o d e m o c r a t i c o , d o p o l a b a t t u t a d ' a r r e s t o a l S e n a t o s u l l a p r o p o s t a d i l e g g e s u l c o n s e n s o l i b e r o e a t t u a l e n e i c a s i d i v i o l e n z a s e s s u a l e . “ R i t e n i a m o c h e q u e s t o c o m p o r t a m e n t o - p r o s e g u e - s i a i n a c c e t t a b i l e . N o n t i e n e c o n t o d i u n a c c o r d o p o l i t i c o f a t t o n e l l ’ i n t e r e s s e d e l l e d o n n e , n e l l ’ i n t e r e s s e d i c h i s o f f r e e c h e d a q u e s t i d u e p r o v v e d i m e n t i a v e v a e h a l a p o s s i b i l i t à d i a v e r e u n a r i s p o s t a e u n q u a d r o n o r m a t i v o c h i a r o . M i a p p e l l o a l l a p r e s i d e n z a d e l l a C a m e r a a f f i n c h é s i s o t t o l i n e i q u a n t o s i a i n o p p o r t u n o c i ò c h e s t a a c c a d e n d o a l S e n a t o ” . “ Q u a n d o u n p r o v v e d i m e n t o p a s s a a l l ’ u n a n i m i t à c o n u n a c c o r d o p o l i t i c o c h i a r o , c o n l a v o l o n t à d e l l e l e a d e r d i a p p r o v a r l o , e l o a p p r o v i a m o t u t t i i n s i e m e , è i n a c c e t t a b i l e c h e a l S e n a t o s i f e r m i q u e s t a v o l o n t à . C i a u g u r i a m o c h e n e l p i ù b r e v e t e m p o p o s s i b i l e s i p o s s a a p p r o v a r e a n c h e i l p r o v v e d i m e n t o s u l c o n s e n s o l i b e r o e a t t u a l e , p e r c h é s e r v e a l l e d o n n e c o n t r o l a v i o l e n z a ” , c o n c l u d e .