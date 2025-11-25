R o m a , 2 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " L a r e t r o m a r c i a o g g i i n c o m m i s s i o n e G i u s t i z i a s u l d d l i n m a t e r i a d i c o n s e n s o c o s t i t u i s c e u n a f e r i t a g r a v e d i u n p e r c o r s o u n i t a r i o c h e s t a v a m o s o s t e n e n d o p e r t u t e l a r e l e d o n n e d a l l a v i o l e n z a m a s c h i l e e c h e c i a v e v a g i à v i s t o v o t a r e a l l ’ u n a n i m i t à i l t e s t o a l l a C a m e r a , n o n c h é i l p r o v v e d i m e n t o s u l f e m m i n c i d i o . I l d i s e g n o d i l e g g e s u l c o n s e n s o c o s t i t u i r e b b e u n p a s s o i n a v a n t i s t o r i c o i n m a t e r i a d i d i f e s a d e l l e v i t t i m e d a l l a v i o l e n z a s e s s u a l e " . C o s ì i s e n a t o r i C e c i l i a D ’ E l i a , A n n a R o s s o m a n d o , V a l e r i a V a l e n t e , A l f r e d o B a z o l i , F i l i p p o S e n s i , W a l t e r V e r i n i . " I l c e n t r o d e s t r a , c o n q u e s t o v o l t a f a c c i a , o l t r e a t r a d i r e l e a s p e t t a t i v e d e l l e d o n n e , h a d i f a t t o s c o n f e s s a t o u n a c c o r d o s i g l a t o d a l l a p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o G i o r g i a M e l o n i . N o i n o n c i r a s s e g n i a m o p e r c h é p e n s i a m o c h e i l P a r l a m e n t o p o s s a e d e b b a a p p r o v a r e f i n a l m e n t e u n a l e g g e s u l c o n s e n s o , c h e m o l t i a l t r i p a e s i g i à h a n n o , e l a v o r e r e m o o s t i n a t a m e n t e i n q u e s t o s e n s o p e r c h é a n t e p o n i a m o g l i i n t e r e s s i d e l l e d o n n e a q u e l l i d i p a r t e , c o s a c h e n o n è s t a t a i n g r a d o d i f a r e l a m a g g i o r a n z a . L e f o r z e p o l i t i c h e c h e s o s t e n g o n o i l g o v e r n o h a n n o m a c c h i a t o q u e s t a g i o r n a t a " , c o n c l u d e .