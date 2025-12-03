R o m a , 3 d i c ( A d n k r o n o s ) - " S p e r o c h e G i o r g i a M e l o n i f a c c i a r i s p e t t a r e q u e s t o a c c o r d o . A n o i i n t e r e s s a p o r t a r e a v a n t i q u e s t o r i s u l t a t o m o l t o i m p o r t a n t e p e r i l P a e s e , s a n c i r e q u e l p r i n c i p i o a i u t a l e d o n n e . I l r e a t o , p e r c o m e è s c r i t t o o r a , p a r l a d i v i o l e n z a e m i n a c c i a , c o m e s e l o m i s u r a s s e i n b a s e a l l a f o r z a d e l l ' a g g r e s s o r e e n o n i n b a s e a l l a l i b e r t à d e l l a v i t t i m a " . L o h a d e t t o E l l y S c h l e i n , a l l ' e v e n t o d i L e g a c o o p s u l l a v i o l e n z a c o n t r o l e d o n n e , a p r o p o s i t o d e l l ' a p p r o v a z i o n e d e l l a l e g g e s u l c o n s e n s o n e l r e a t o d i v i o l e n z a s e s s u a l e . " A b b i a m o a g g i u n t o i l p r i n c i p i o d e l c o n s e n s o l i b e r o e a t t u a l e . V u o l d i r e c h e o g n i a t t o s e s s u a l e f a t t o s e n z a c o n s e n s o è s t u p r o , q u i n d i è r e a t o . E ' i m p o r t a n t e p e r c h é v u o l d i r e c h e l a s o c i e t à n o n t o l l e r a g l i a t t i s e s s u a l i n o n c o n s e n s u a l i " , h a s p i e g a t o S c h l e i n . " E ' i m p o r t a n t e p e r c h é s i s a n c i s c e i l p r i n c i p i o c h e n o n b a s t a c h e l a v i t t i m a n o n a b b i a r e a g i t o , u r l a t o , p e r d i r e c h e c ' e r a i l c o n s e n s o " , c h e d e v e " e s s e r e a t t u a l e . U n a d o n n a p u ò d i r e n o a n c h e d u r a n t e u n r a p p o r t o i n i z i a t o c o n s e n s u a l e " , h a s p i e g a t o l a l e a d e r d e m .