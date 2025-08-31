R o m a , 3 1 a g o . ( A d n k r o n o s ) - " I l f e n o m e n o d e i f a k e e d e i d e e p f a k e r a p p r e s e n t a u n a d e l l e s f i d e p i ù u r g e n t i d e l n o s t r o t e m p o , c o n g r a v i i m p l i c a z i o n i p e r l a s i c u r e z z a d i g i t a l e e l a t u t e l a d e l l a v e r i t à n e l l ’ i n f o r m a z i o n e . L e i n c h i e s t e d i q u e s t e s e t t i m a n e h a n n o d i m o s t r a t o c h e i l m o m e n t o d i a g i r e è o r a : b i s o g n a r e n d e r e o b b l i g a t o r i a l a m a r c a t u r a d e i c o n t e n u t i r e a l i z z a t i c o n l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e c o m e c h i e d i a m o d a t e m p o , m a è a l t r e t t a n t o n e c e s s a r i o c r e a r e l e c o n d i z i o n i p e r c h é l e p i a t t a f o r m e s o c i a l s i a n o r e s p o n s a b i l i z z a t e e p a g h i n o e v e n t u a l i r e s p o n s a b i l i t à p e n a l i e d a m m i n i s t r a t i v e , a f f i n c h é c o l l a b o r i n o c o n l ' A u t o r i t à g i u d i z i a r i a . L a l i b e r t à d e g l i i n d i v i d u i è s a c r o s a n t a , m a n o n è a c c e t t a b i l e c h e v i s i a n o s i t i e p i a t t a f o r m e - a l c u n e a n c o r a p o c o c o n o s c i u t e - d o v e n o n e s i s t e a l c u n l i m i t e o r e g o l a m e n t a z i o n e , d o v e s i p r a t i c a n o v i o l e n z a e d i f f a m a z i o n e e d è a d d i r i t t u r a c a p i t a t o c h e q u a l c u n o p o t e s s e a s s i s t e r e a u n a m o r t e p e r s e v i z i e i n d i r e t t a " . L o a f f e r m a P a o l o E m i l i o R u s s o , c a p o g r u p p o d i F o r z a I t a l i a i n c o m m i s s i o n e A f f a r i c o s t i t u z i o n a l i d e l l a C a m e r a . " P e r m e t t e r e f i n e a q u e s t a b a r b a r i e e r i b a d i r e l a s u p r e m a z i a d e l l a l e g g e - a g g i u n g e - è n e c e s s a r i o a p p r o v a r e i n t e m p i b r e v i i l d i s e g n o d i l e g g e s u l l e i n d a g i n i i n f o r m a t i c h e c h e F o r z a I t a l i a h a d e p o s i t a t o a f i r m a d i M a u r i z i o G a s p a r r i , P i e r a n t o n i o Z a n e t t i n e S t e f a n i a C r a x i , d e p o s i t a t o g i à l o s c o r s o m a g g i o e c h e h a g i à i n i z i a t o l ' e s a m e n e l l a c o m m i s s i o n e G i u s t i z i a d e l S e n a t o ” .