Roma, 19 nov. (Adnkronos) - "Lapprovazione unanime della Camera, che rende obbligatorio il consenso libero e attuale della donna, altrimenti si configura il reato di violenza sessuale, segna un passaggio storico. Niente più zone grigie, niente più spazio a interpretazioni o giustificazioni. Quando la legge sarà approvata definitivamente dal Senato, auspicando che avvenga in tempi rapidissimi, saremo davanti ad una svolta culturale e giuridica che potrà chiudere quella stagione in cui troppe donne hanno dovuto difendersi due volte, prima dallaggressore e poi dai giudizi che insinuavano dubbi su di loro. La libertà della donna non è negoziabile, non è interpretabile, non è subordinata a nulla. Così la senatrice e vice presidente del Senato Licia Ronzulli.