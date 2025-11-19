R o m a , 1 9 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " L ’ a p p r o v a z i o n e u n a n i m e d e l l a C a m e r a , c h e r e n d e o b b l i g a t o r i o i l c o n s e n s o ‘ l i b e r o e a t t u a l e ’ d e l l a d o n n a , a l t r i m e n t i s i c o n f i g u r a i l r e a t o d i v i o l e n z a s e s s u a l e , s e g n a u n p a s s a g g i o s t o r i c o . N i e n t e p i ù z o n e g r i g i e , n i e n t e p i ù s p a z i o a i n t e r p r e t a z i o n i o g i u s t i f i c a z i o n i . Q u a n d o l a l e g g e s a r à a p p r o v a t a d e f i n i t i v a m e n t e d a l S e n a t o , a u s p i c a n d o c h e a v v e n g a i n t e m p i r a p i d i s s i m i , s a r e m o d a v a n t i a d u n a s v o l t a c u l t u r a l e e g i u r i d i c a c h e p o t r à c h i u d e r e q u e l l a s t a g i o n e i n c u i t r o p p e d o n n e h a n n o d o v u t o d i f e n d e r s i d u e v o l t e , p r i m a d a l l ’ a g g r e s s o r e e p o i d a i g i u d i z i c h e i n s i n u a v a n o d u b b i s u d i l o r o . L a l i b e r t à d e l l a d o n n a n o n è n e g o z i a b i l e , n o n è i n t e r p r e t a b i l e , n o n è s u b o r d i n a t a a n u l l a ” . C o s ì l a s e n a t r i c e e v i c e p r e s i d e n t e d e l S e n a t o L i c i a R o n z u l l i .