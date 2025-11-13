R o m a , 1 3 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " I e r i s e r a l a c o m m i s s i o n e G i u s t i z i a d e l l a C a m e r a d e i D e p u t a t i , g r a z i e a l l ’ i n t e n s o e p o s i t i v o c o n f r o n t o t r a l a r e l a t r i c e d i m a g g i o r a n z a C a r o l i n a V a r c h i , c a p o g r u p p o d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a , e l a r e l a t r i c e d i m i n o r a n z a M i c h e l a D i B i a s e d e l P a r t i t o d e m o c r a t i c o , h a p o t u t o v o t a r e a l l ’ u n a n i m i t à l a r i s c r i t t u r a d e l l ’ a r t i c o l o 6 0 9 b i s c . p . i n t e m a d i v i o l e n z a s e s s u a l e . L ’ e m e n d a m e n t o d e l l a r e l a t r i c i s t a b i l i s c e c h e i l c o n s e n s o a d u n r a p p o r t o s e s s u a l e d e v e e s s e r e s e m p r e ' l i b e r o e a t t u a l e ' " . C o s ì A n d r e a P e l l i c i n i , d e p u t a t o e c o m p o n e n t e c o m m i s s i o n e G i u s t i z i a d e l l a C a m e r a . " N e l n u o v o t e s t o d e l l a s u d d e t t a d i s p o s i z i o n e d e l c o d i c e p e n a l e , v i e n e a l t r e s ì a g g i u n t a l a p r e v i s i o n e d i p e n a p e r c h i i n d u c e a c o m p i e r e o a s u b i r e a t t i s e s s u a l i a b u s a n d o d e l l a p a r t i c o l a r e v u l n e r a b i l i t à d e l l a p e r s o n a o f f e s a a l m o m e n t o d e l f a t t o . S i t r a t t a a l c o n t e m p o d i u n a r i f o r m a s i g n i f i c a t i v a p e r i l c o n t r a s t o a l l a v i o l e n z a c o n t r o l e d o n n e , m a a n c h e d i u n p o s i t i v o m e s s a g g i o d i u n i t à t r a f o r z e p o l i t i c h e s u u n t e m a c o s ì d e l i c a t o " , c o n c l u d e .