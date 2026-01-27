R o m a , 2 7 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " S i t r a t t a d i u n a g r a n d e o c c a s i o n e p e r s a , c h e f a r à c o m p i e r e u n g r a v e p a s s o i n d i e t r o a l n o s t r o o r d i n a m e n t o ” . L o d i c h i a r a M i c h e l a D i B i a s e ( P d ) , r e l a t r i c e d e l t e s t o a p p r o v a t o a l l ’ u n a n i m i t à a M o n t e c i t o r i o . “ L a P r e s i d e n t e d e l l a C o m m i s s i o n e G i u s t i z i a d e l S e n a t o , s e n a t r i c e G i u l i a B o n g i o r n o , h a p r e s e n t a t o e a n c h e v o t a t o — a s p e t t o q u e s t o c h e n o n p u ò p a s s a r e i n o s s e r v a t o — u n e m e n d a m e n t o c h e c o m p r o m e t t e t o t a l m e n t e l a p r o p o s t a d i l e g g e s u l c o n s e n s o , g i à a p p r o v a t a a l l ’ u n a n i m i t à a l l a C a m e r a e c h e , r e c e p e n d o l a C o n v e n z i o n e d i I s t a n b u l , a v r e b b e r a p p r e s e n t a t o u n s a l t o i n a v a n t i p e r l a l e g i s l a z i o n e i t a l i a n a , a d e g u a n d o l a a q u e l l a d i n u m e r o s i a l t r i P a e s i c h e l o h a n n o g i à f a t t o ” . “ I l t e s t o d e l l ’ e m e n d a m e n t o è s t a t o s c r i t t o d a u n a d o n n a m a d e t t a t o d a l p a t r i a r c a t o - a g g i u n g e D i B i a s e - l o g i u d i c o r e t r o g r a d o e p e r i c o l o s o , p e r c h é s i a l l o n t a n a d a l s o l c o t r a c c i a t o d a l l e s e n t e n z e d e l l a C o r t e d i C a s s a z i o n e , c h e r i c o n o s c o n o i l c o n s e n s o c o m e e l e m e n t o c e n t r a l e . C o n q u e s t o e m e n d a m e n t o , i l c o n s e n s o s c o m p a r e d a l l ’ o r d i n a m e n t o , r a p p r e s e n t a n d o u n a r r e t r a m e n t o i n a c c e t t a b i l e p e r l a t u t e l a d e l l e d o n n e ” .