R o m a , 2 8 a g o . ( A d n k r o n o s ) - " Q u e l l a d e l l e i m m a g i n i d i d o n n e r u b a t e e c o m m e n t a t e s u i s i t i è u n a v i c e n d a g r a v i s s i m a . È u n a f o r m a d i v i o l e n z a e d o m i n i o s u l l e d o n n e , c h e n o n p u ò e s s e r e t o l l e r a t a . R i t e n g o c h e , o l t r e a l l o s d e g n o , s i d e b b a n o s u b i t o p r e n d e r e i n i z i a t i v e c o n c r e t e : h o p r o p o s t o u n a i m m e d i a t a d i s c u s s i o n e i n P a r l a m e n t o , i n A u l a o i n c o m m i s s i o n e , c o n l a m i n i s t r a R o c c e l l a e c o n i l m i n i s t r o P i a n t e d o s i . H o i n v i a t o u n a l e t t e r a a l p r e s i d e n t e L a R u s s a p e r c h i e d e r e i l d i b a t t i t o " . L o h a a n n u n c i a t o R a f f a e l l a P a i t a , c a p o g r u p p o a l S e n a t o d i I t a l i a v i v a , o s p i t e d i ' C o f f e e B r e a k ' s u L a 7 . " S i t r a t t a - h a s p i e g a t o - d i u n a q u e s t i o n e c o m p l i c a t a c h e h a r i c a d u t e a n c h e i n a m b i t o e u r o p e o , e d è q u i n d i n e c e s s a r i o i n t e r v e n i r e s u p i ù f r o n t i : q u e l l o c u l t u r a l e m a a n c h e l e g i s l a t i v o . A n o m e d i t u t t o i l G r u p p o d i I t a l i a v i v a , e s p r i m o s o l i d a r i e t à a M a r i a E l e n a B o s c h i e a t u t t e l e c o l l e g h e e d o n n e c o i n v o l t e . C o n a n c o r a p i ù c o n v i n z i o n e r i b a d i s c o l ' i m p e g n o a c o n t r a s t a r e q u e s t i a b u s i , a o g n i l i v e l l o , p e r t u t e l a r e l a d i g n i t à e l a l i b e r t à d i t u t t e " .