R o m a , 2 d i c . ( A d n k r o n o s ) - L e o p p o s i z i o n i h a n n o c h i e s t o i n a u l a a l l a C a m e r a i l r i n v i o i n c o m m i s s i o n e d e l d d l s u l c o n s e n s o i n f o r m a t o . L a r i c h i e s t a è s t a t a a v a n z a t a d a E l i s a b e t t a P i c c o l o t t i d i A v s e s i s o n o u n i t i g l i a l t r i g r u p p i d i o p p o s i z i o n e . " S a r e b b e p a r t i c o l a r m e n t e g r a v e , s e d o p o u n e p i s o d i o " c o m e q u e l l o d e l l i c e o G i u l i o C e s a r e a R o m a c o n l a ' l i s t a d e g l i s t u p r i " e " a l t r i e p i s o d i d e l l a s t e s s a n a t u r a - h a d e t t o i n a u l a P i c c o l o t t i - q u e s t o P a r l a m e n t o i g n o r a s s e d e l t u t t o l a r i c h i e s t a c h e v i e n e d a m i g l i a i a e m i g l i a i a d i s t u d e n t i " s u l l ' i n t r o d u z i o n e d e l l ' e d u c a z i o n e s e s s u o - a f f e t t i v a e d e c i d e s s e d i a n d a r e a v a n t i c o m e s e n u l l a f o s s e s u u n p r o v v e d i m e n t o c h e l a l i m i t a f o r t e m e n t e " . I l s o t t o s e g r e t a r i o R o s s a n o S a s s o h a d a t o p a r e r e n e g a t i v o a l l a r i c h i e s t a e i l v o t o d e l l ' a u l a h a c o n f e r m a t o i l n o a l r i n v i o i n c o m m i s s i o n e c o n 4 6 v o t i d i d i f f e r e n z a .