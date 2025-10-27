R o m a , 2 7 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ E s p r i m o s o l i d a r i e t à a F r a n c e s c a B a r r a e a t u t t e l e d o n n e c h e c o n t i n u a n o a e s s e r e o g g e t t o d i a b u s o e v i o l e n z a d i q u e s t a n u o v a e o s c e n a f o r m a d i p a t r i a r c a t o d i g i t a l e , s e m p r e p i ù d i f f u s a e s e m p r e p i ù i n s i d i o s a " . C o s ì l ’ e u r o d e p u t a t a d e l P d , A l e s s a n d r a M o r e t t i . " L a R e t e h a r a p p r e s e n t a t o p e r m o l t o t e m p o u n t e r r i t o r i o d i e m a n c i p a z i o n e e l i b e r t à , o r a n o n è p i ù c o s ì : d o b b i a m o r i b e l l a r c i a q u e s t e d i s t o r s i o n i , c h e r a p p r e s e n t a n o u n a v e r a e p r o p r i a n u o v a f o r m a d i v i o l e n z a s u l l e d o n n e . L ’ a r m a p i ù e f f i c a c e è l a d e n u n c i a , p e r s o n a l e e c o l l e t t i v a e l a r e a z i o n e d e v e e s s e r e c o r a l e . T u t t a v i a è n e c e s s a r i o i n c r e m e n t a r e l a f o r m a z i o n e d e l p e r s o n a l e c h e r i c e v e l e d e n u n c e c h e r a p p r e s e n t a n o s o l o l a p u n t a d e l l ’ i c e b e r g p r o p r i o p e r c h é l e v i t t i m e n o n s i s e n t o n o p r o t e t t e . I p r o v v e d i m e n t i d a p a r t e d e l l a p o l i z i a p o s t a l e d e v o n o e s s e r e i l p i ù r a p i d i p o s s i b i l i i n m o d o c h e l e i m m a g i n i n o n p o s s a n o c i r c o l a r e a l u n g o e n e l m o m e n t o i n c u i s i c h i e d e l a r i m o z i o n e d e l c o n t e n u t o q u e s t a d e v e e s s e r e i m m e d i a t a " . " S e r v o n o l e g g i a d h o c s u q u e s t o ; l e g g i c h e a d o g g i m a n c a n o . S i t r a t t a d i u n t e r r i t o r i o i n s i d i o s o e s p e s s o f u o r i c o n t r o l l o , d u n q u e b i s o g n a a g i r e c o n p e s a n t i s a n z i o n i n e i c o n f r o n t i d e i r e s p o n s a b i l i e d e i t i t o l a r i d e l l e p i a t t a f o r m e . N e l l u n g o p e r i o d o l ’ a r m a p i ù e f f i c a c e c o n t i n u a a d e s s e r e l ’ e d u c a z i o n e s e s s u a l e e d a f f e t t i v a n e l l e s c u o l e . S o l o c o s ì i n o s t r i f i g l i p o t r a n n o r i c e v e r e g l i s t r u m e n t i p i ù u t i l i p e r c o n t r a s t a r e q u e s t e n u o v e e i n s i d i o s e f o r m e d i v i o l e n z a m e d i e v a l e e p o t r a n n o e s s e r e a l t r e s ì p i ù c o n s a p e v o l i s u l l ’ u t i l i z z o d e i s o c i a l d i c u i s p e s s o i g n o r a n o l e r e g o l e c o m m e t t e n d o r e a t i s e n z a s a p e r l o " .