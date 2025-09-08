R o m a , 8 s e t . ( A d n k r o n o s ) - “ N e l l e s c o r s e s e t t i m a n e s o n o s t a t i d e n u n c i a t i s i t i e f o r u m c h e n o n e s i t o a d e f i n i r e p o r n o g r a f i c i s u i q u a l i d a a l m e n o 1 5 a n n i v e n i v a n o c a r i c a t e f o t o g r a f i e d i m o l t e d o n n e s e n z a c h e n e s s u n a a b b i a m a i d a t o i l c o n s e n s o . È q u e s t o l ’ a s p e t t o p i ù g r a v e d i t u t t a l a v i c e n d a : i g e s t o r i d i s i t i e f o r u m h a n n o d i v u l g a t o m a t e r i a l e a n o s t r a t o t a l e i n s a p u t a , e s p o n e n d o c i a d u n a v e r a c a r n e f i c i n a d i g i t a l e c h e h a r a s e n t a t o l ’ i s t i g a z i o n e a l l o s t u p r o d i g r u p p o " . C o s ì l ’ e u r o d e p u t a t a d e l P d A l e s s a n d r a M o r e t t i , r i v o l g e n d o s i a l l a p r e s i d e n t e R o b e r t a M e t s o l a c h e l e h a r i v o l t o l a s u a s o l i d a r i e t à , n e l c o r s o d e l l a s e d u t a p l e n a r i a a S t r a s b u r g o . " S i t r a t t a , s i g n o r a p r e s i d e n t e , d i f o t o c h e c i r i t r a e v a n o n e i m o m e n t i p u b b l i c i o p r i v a t i a n c h e i n s i e m e a i n o s t r i f i g l i ; m a t e r i a l e c h e p o i v e n i v a m o d i f i c a t o e d a t o i n p a s t o a l l a b r u t a l e v i o l e n z a d e l b r a n c o S i t r a t t a d e l l a p u n t a d i u n i c e b e r g p o i c h é l a v i o l e n z a d i g i t a l e s t a d i v e n t a n d o l a n u o v a f r o n t i e r a d e l l a v i o l e n z a p a t r i a r c a l e " . " P e r f e r m a r e q u e s t a n u o v a d e r i v a è n e c e s s a r i o p i ù c h e m a i i n v e s t i r e i n c u l t u r a : l ’ e d u c a z i o n e s e s s u a l e e d a f f e t t i v a n e l l e s c u o l e d i v i e n e o g n i m i n u t o c h e p a s s a s e m p r e d i p i ù u n a p r i o r i t à . P e n s i a m o s i a n e c e s s a r i o c h e l e i s t i t u z i o n i s i f a c c i a n o c a r i c o d i i n c h i e s t e , r e p o r t e m o n i t o r a g g i e c h e d e b b a n o p r e n d e r e p r o v v e d i m e n t i u t i l i a f e r m a r e q u e s t e n u o v e e i n s i d i o s e f o r m e d i v i o l e n z a d i g e n e r e , c o l p e n d o i g e s t o r i d i q u e s t i s i t i c h e , a n o s t r o a v v i s o , d o v r e b b e r o e s s e r e r e s i r e s p o n s a b i l i l e g a l m e n t e e a n c h e c o m m e r c i a l m e n t e d e l d a n n o c h e h a n n o p r o v o c a t o " .