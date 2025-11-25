Roma, 25 nov (Adnkronos) - La Camera dei deputati aderisce alla campagna dell’Onu per la Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Pertanto, la facciata di Montecitorio viene illuminata dal colore arancione, con la proiezione della scritta “Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne” dal tramonto di martedì 25 novembre all'una di mercoledì 26. Lo rende noto la Camera.
Violenza su donne: Montecitorio si illumina di arancione
25 novembre, 2025 • 12:50