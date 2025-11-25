R o m a , 2 5 n o v ( A d n k r o n o s ) - L a C a m e r a d e i d e p u t a t i a d e r i s c e a l l a c a m p a g n a d e l l ’ O n u p e r l a G i o r n a t a I n t e r n a z i o n a l e p e r l ' e l i m i n a z i o n e d e l l a v i o l e n z a c o n t r o l e d o n n e . P e r t a n t o , l a f a c c i a t a d i M o n t e c i t o r i o v i e n e i l l u m i n a t a d a l c o l o r e a r a n c i o n e , c o n l a p r o i e z i o n e d e l l a s c r i t t a “ G i o r n a t a I n t e r n a z i o n a l e p e r l ’ e l i m i n a z i o n e d e l l a v i o l e n z a c o n t r o l e d o n n e ” d a l t r a m o n t o d i m a r t e d ì 2 5 n o v e m b r e a l l ' u n a d i m e r c o l e d ì 2 6 . L o r e n d e n o t o l a C a m e r a .