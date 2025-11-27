R o m a , 2 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " D a p i ù p a r t i s i d e n u n c i a l a m a n c a n z a d i c e n t r a l i t à d e l P a r l a m e n t o r i s p e t t o a l G o v e r n o , m a l a v i c e n d a s m e n t i s c e q u e s t a r i c o s t r u z i o n e . S u l c o n s e n s o c o n c o r d o c o n l a n e c e s s i t à d i u n a p p r o f o n d i m e n t o p e r c h é l e o s s e r v a z i o n i s o l l e v a t e i n S e n a t o s o n o l e g i t t i m e e f o n d a t e . N o n i n t e n d i a m o p e r d e r e t e m p o : l a l e g g e p e r r e n d e r e p i ù r i g o r o s a l a p u n i b i l i t à d i c h i v i o l e n t a u n a d o n n a s i f a r à , m a p r o p r i o p e r c h é è u n a m a t e r i a c o s ì d e l i c a t a , n o n m e r i t a i n c e r t e z z a d i i n t e r p r e t a z i o n e . P e r t a n t o r i t e n g o c h e a c c o g l i e r e l e r i c h i e s t e d i a p p r o f o n d i m e n t o è d o v e r o s o " . C o s ì A u g u s t a M o n t a r u l i , v i c e c a p o g r u p p o d i F r a t e l l i d ' I t a l i a a l l a C a m e r a , a d A g o r à .