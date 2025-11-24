R o m a , 2 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " O l t r e a l l a p o l i t i c a c ’ è t a n t a s o c i e t à c i v i l e c h e s i b a t t e p e r c o n t r a s t a r e l a v i o l e n z a s u l l e d o n n e . L ’ i n i z i a t i v a d e l l ’ a s s o c i a z i o n e ' S a l v a m a m m e ' , a d e s e m p i o , è d a v v e r o i m p o r t a n t e , p e r c h é f o r n i s c e u n a i u t o c o n c r e t o a l l e d o n n e c h e a f f r o n t a n o q u e l d r a m m a . P o i c ’ è i l G o v e r n o c h e f i n d a l p r i m o g i o r n o d a l s u o i n s e d i a m e n t o h a l a v o r a t o s e r i a m e n t e s u q u e s t o t e m a . H a a p p r o v a t o n u o v e n o r m e , s t a n z i a t o 8 0 , 2 m i l i o n i p e r i p i a n i a n t i v i o l e n z a , i l d o p p i o d e i g o v e r n i p r e c e d e n t i , e r e s o s t r u t t u r a l i o l t r e 1 1 m i l i o n i p e r i l r e d d i t o d i l i b e r t à " . C o s ì l a s e n a t r i c e d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a E s t e r M i e l i , r e s p o n s a b i l e n a z i o n a l e d e l d i p a r t i m e n t o P a r i O p p o r t u n i t à d i F d I , d u r a n t e i l c o n v e g n o i n S e n a t o ‘ L ’ a m o r e n o n è v i o l e n z a ’ . " U n l a v o r o c h e p r o s e g u i r à c o n l a s t e s s a d e t e r m i n a z i o n e , m a c h e n o n p u ò b a s t a r e d a s o l o . S e r v e i n f a t t i a n c h e p i ù c o e r e n z a d a p a r t e d i q u e l l i c h e s c e n d o n o i n p i a z z a c o n t r o i f e m m i n i c i d i m a i n n e g g i a n o a i ‘ M e l o n i c i d i ’ . A z i o n i g r a v i s s i m e c h e d o v r e b b e r o e s s e r e c o n d a n n a t e d a t u t t i " , c o n c l u d e .