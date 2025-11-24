Roma, 24 nov. (Adnkronos) - "Oltre alla politica cè tanta società civile che si batte per contrastare la violenza sulle donne. Liniziativa dellassociazione 'Salva mamme', ad esempio, è davvero importante, perché fornisce un aiuto concreto alle donne che affrontano quel dramma. Poi cè il Governo che fin dal primo giorno dal suo insediamento ha lavorato seriamente su questo tema. Ha approvato nuove norme, stanziato 80,2 milioni per i piani anti violenza, il doppio dei governi precedenti, e reso strutturali oltre 11 milioni per il reddito di libertà". Così la senatrice di Fratelli dItalia Ester Mieli, responsabile nazionale del dipartimento Pari Opportunità di FdI, durante il convegno in Senato Lamore non è violenza. "Un lavoro che proseguirà con la stessa determinazione, ma che non può bastare da solo. Serve infatti anche più coerenza da parte di quelli che scendono in piazza contro i femminicidi ma inneggiano ai Melonicidi. Azioni gravissime che dovrebbero essere condannate da tutti", conclude.