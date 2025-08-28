R o m a , 2 8 a g o . ( A d n k r o n o s ) - " N o n b a s t a c h i u d e r e i s i t i c h e h a n n o d i f f u s o l e f o t o d i d o n n e , f a m o s e e n o n , s e n z a c o n s e n s o , o a v v i a r e c o m p l e s s e c a u s e p e r a v e r e c o n d a n n e p e n a l i . S e è v e r o c h e m o l t e d i q u e s t e o l t r e 3 2 m i l a f o t o d i d o n n e a v e v a n o c o n t e n u t o i n t i m o , e s e a d i f f o n d e r l e a d d i r i t t u r a s o n o s t a t i i m a r i t i , m i a t t e n d o a l m e n o 3 2 m i l a c a u s e d i s e p a r a z i o n e p e r l a g r a v i t à d i q u a n t o è s u c c e s s o " . L o s o t t o l i n e a i l d e p u t a t o d e l l a L e g a e d e x m a g i s t r a t o S i m o n e t t a M a t o n e .