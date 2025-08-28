R o m a , 2 8 a g o . ( A d n k r o n o s ) - " S o n o u o m i n i c h e o d i a n o l e d o n n e e c h e m e t t o n o i n a t t o f o r m e d i v i o l e n z a . C r e d o c h e d o b b i a m o p a r t i r e d a q u i , s e n z a s o t t o v a l u t a z i o n i o t i t u b a n z e , n e l l ' a f f r o n t a r e q u e s t o s p e t t a c o l o o s c e n o f a t t o d e l l ' u s o s e n z a c o n s e n s o , i n r e t e e a t t r a v e r s o l e p i a t t a f o r m e , d i i m m a g i n i d i d o n n e . L a m i a s o l i d a r i e t à a t u t t e l e d o n n e c o l p i t e d a q u e s t a o n d a t a d i c o m p o r t a m e n t i d i c u i v a n n o i n d i v i d u a t i i d i r e t t i r e s p o n s a b i l i e d e l l a c u i g r a v i t à i n t e r m i n i s o c i a l i e c i v i l i s i d e v e a s s o l u t a m e n t e c o n t i n u a r e a p a r l a r e , i n n a n z i t u t t o a t t r a v e r s o u n a v o c e p i ù f o r t e d e g l i u o m i n i . E l a m i a g r a t i t u d i n e a l l e d o n n e c h e h a n n o d e n u n c i a t o e s t a n n o d e n u n c i a n d o p u b b l i c a m e n t e q u a n t o a c c a d u t o s v o l g e n d o c o s ì a n c h e u n a f u n z i o n e e s s e n z i a l e i n t e r m i n i d i c o n t r a s t o , p r e v e n z i o n e , a i u t o " . L o a f f e r m a P i e r f r a n c e s c o M a j o r i n o , c o m p o n e n t e d e l l a s e g r e t e r i a n a z i o n a l e d e l P d .