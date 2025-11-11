R o m a , 1 1 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - S o n o 7 9 l e n u o v e s o s t a n z e p s i c o a t t i v e ( N o s ) c i r c o l a n t i i n I t a l i a c h e p o s s o n o e s s e r e i m p i e g a t e n e i c a s i d i v i o l e n z a s e s s u a l e . A d a r e l ' a l l a r m e è i l C e n t r o n a z i o n a l e d i p e n d e n z e e d o p i n g d e l l ' I s t i t u t o s u p e r i o r e d i s a n i t à , c h e c o n d i v i d e r e g o l a r m e n t e c o n i l a b o r a t o r i d i a n a l i s i l e n u o v e e v i d e n z e i n c a m p o t o s s i c o l o g i c o . A d e t t a r e l e l i n e e g u i d a s u l l e a z i o n i d a c o m p i e r e p e r g a r a n t i r e i l c o r r e t t o s v o l g i m e n t o d e g l i e s a m i s u l l e v i t t i m e è i l d o c u m e n t o ' P r o c e d u r e o p e r a t i v e p e r l a d e t e r m i n a z i o n e d e l l e s o s t a n z e d ' a b u s o n e l l e m a t r i c i e b i o l o g i c h e n e i c a s i d i v i t t i m e d i v i o l e n z a d r o g a - c o r r e l a t a ' , p u b b l i c a t o a s e t t e m b r e d a l G r u p p o d i s t u d i o T o s s i c o l o g i a c l i n i c a , f o r e n s e e d o p i n g d e l l a S i b i o c ( S o c i e t à i t a l i a n a d i b i o c h i m i c a c l i n i c a e b i o l o g i a m o l e c o l a r e c l i n i c a - m e d i c i n a d i l a b o r a t o r i o ) . Q u e s t e s o s t a n z e - t r a c u i i s e d a t i v i e n a r c o t i c i c o m e i l G b l e i l G h b , m a a n c h e o p p i a c e i , s t i m o l a n t i , c a n n a b i n o i d i e a l l u c i n o g e n i - v e n g o n o s p e s s o u t i l i z z a t e p e r f a v o r i r e l e v i o l e n z e . O g g i è p o s s i b i l e i n d i v i d u a r l e a t t r a v e r s o s p e c i f i c h e a n a l i s i d i l a b o r a t o r i o . S e n e è p a r l a t o a F i r e n z e , i n o c c a s i o n e d e l 5 7 e s i m o C o n g r e s s o n a z i o n a l e d e l l a S i b i o c . " L e n u o v e s o s t a n z e p s i c o a t t i v e i m p i e g a t e n e l l e v i o l e n z e s e s s u a l i s o n o s p e s s o l e s t e s s e c h e c i r c o l a n o p e r u n u t i l i z z o , p e r c o s ì d i r e , r i c r e a t i v o - a f f e r m a P a o l o B u c c h i o n i , G r u p p o d i s t u d i o T o s s i c o l o g i a c l i n i c a , f o r e n s e e d o p i n g d e l l a S i b i o c - G r a z i e a l l e n u o v e t e c n o l o g i e , p i ù s e n s i b i l i r i s p e t t o a l p a s s a t o , p o s s i a m o i n d i v i d u a r e c o n c e r t e z z a l e m o l e c o l e u t i l i z z a t e , a n c h e l e p i ù n u o v e , e d e s s e r e c o s ì d ' a i u t o a l l e v i t t i m e a n c h e n e g l i i t e r g i u d i z i a r i . L a p r e s a i n c a r i c o a v v i e n e c o n l ' a r r i v o d e l l a p e r s o n a i n p r o n t o s o c c o r s o e l ' a v v i o d e l p r o t o c o l l o C o d i c e r o s a , d e d i c a t o a l l e v i t t i m e d i v i o l e n z a . I p r i m i p r e l i e v i e f f e t t u a t i s o n o d i s a n g u e e u r i n a , c h e d a n n o e s i t i d i f f e r e n t i b a s a t i s u l m o m e n t o d i a s s u n z i o n e d e l l a s o s t a n z a : i l s a n g u e p e r m e t t e d i i n d i v i d u a r e c i ò c h e è s t a t o a s s u n t o n e l l e p o c h e o r e p r e c e d e n t i e l e u r i n e c o n s e n t o n o u n ' a n a l i s i u n p o ' p i ù a m p i a n e l t e m p o . E ' i m p o r t a n t e s e n s i b i l i z z a r e l a v i t t i m a , i n f o r m a n d o l a c h e n e i 3 0 - 4 5 g i o r n i s u c c e s s i v i a l l ' e p i s o d i o d i v i o l e n z a p o t r à e f f e t t u a r e u n p r e l i e v o d i m a t r i c e c h e r a t i n i c a ( i l c a p e l l o ) , p o i c h é t a l e m a t r i c e b i o l o g i c a p u ò a i u t a r e a i n d i v i d u a r e l a p r e s e n z a d i u n a s o s t a n z a s t u p e f a c e n t e o p s i c o t r o p a a n c h e a d i s t a n z a d i g i o r n i . E ' f o n d a m e n t a l e - p r e c i s a B u c c h i o n i - c h e l a p e r s o n a v e n g a a v v i s a t a c h e n o n d e v e e f f e t t u a r e a l c u n t r a t t a m e n t o c o s m e t i c o p r i m a d e l p r e l i e v o d e l c a m p i o n e , i n q u a n t o p o t r e b b e i n f l u i r e s u l l ' e s i t o " . " Q u e s t e a n a l i s i - s p i e g a l ' e s p e r t o - p o s s o n o n o n s o l o p e r m e t t e r e d i i n d i v i d u a r e l e s o s t a n z e i n d i v e r s i m o m e n t i d i a s s u n z i o n e , g r a z i e a l l e d i f f e r e n t i p r o p r i e t à d e l l e t r e m a t r i c i , m a p o s s o n o a n c h e e s s e r e a n a l i z z a t e p r e s s o u n a l t r o l a b o r a t o r i o q u a l o r a l a s t r u t t u r a c h e h a e f f e t t u a t o l a r a c c o l t a d e i c a m p i o n i n o n s i a d o t a t a d e l l e t e c n o l o g i e n e c e s s a r i e . T a l e p r o c e d u r a è g i u s t i f i c a t a d a l f a t t o c h e , i n q u e s t o c o n t e s t o , l a p r i o r i t à è g a r a n t i r e l ' a c c u r a t e z z a e l ' a f f i d a b i l i t à d e l d a t o a n a l i t i c o , p i u t t o s t o c h e l a r a p i d i t à d e l l ' e s i t o , c o m e i n v e c e a v v i e n e n e l l e a n a l i s i e f f e t t u a t e a s c o p o c l i n i c o o i n s i t u a z i o n i d i e m e r g e n z a d i a g n o s t i c a " . N o n t u t t i i l a b o r a t o r i d i t o s s i c o l o g i a , i n f a t t i , s o n o i n g r a d o d i s v o l g e r e q u e s t e i n d a g i n i - p e r m a n c a n z a s i a d e l l e t e c n o l o g i e n e c e s s a r i e c h e d i e x p e r t i s e - e q u e l l i p r e s e n t i s o n o d i s t r i b u i t i s u l t e r r i t o r i o i n m o d o d i s o m o g e n e o , s e g n a l a l a S i b i o c : " A l c u n e r e g i o n i p r e s e n t a n o d i v e r s i c e n t r i , a l t r e n o n n e h a n n o n e m m e n o u n o - o s s e r v a B u c c h i o n i - L a l o r o p r e s e n z a è i n v e c e e s s e n z i a l e p e r r e n d e r e i l d a t o d i l a b o r a t o r i o c e r t o e s o s t e n i b i l e d a l p u n t o d i v i s t a m e d i c o - l e g a l e e p e r a r m o n i z z a r e l e p r o c e d u r e d a a t t u a r e i n c a m p o n a z i o n a l e . D i f r o n t e a e p i s o d i d i v i o l e n z a f i s i c a , è m o l t o i m p o r t a n t e c h e l ' i n t e r v e n t o s a n i t a r i o i n e m e r g e n z a t e n g a c o n t o s i a d e g l i a s p e t t i c l i n i c i c h e d e l l e s u c c e s s i v e i m p l i c a z i o n i m e d i c o - l e g a l i , e q u i n d i è n e c e s s a r i o c h e i c a m p i o n i v e n g a n o r a c c o l t i e t r a t t a t i c o n a t t e n z i o n e v o l t a a e v i t a r e c o n t a m i n a z i o n e e d e g r a d a z i o n e . P e r r e n d e r e i l s i s t e m a p i ù s o s t e n i b i l e a v r e m m o b i s o g n o d i a l m e n o u n c e n t r o p e r o g n i r e g i o n e , c o n l e t e c n o l o g i e p i ù i n n o v a t i v e e p e r s o n a l e a p p o s i t a m e n t e f o r m a t o : è u n o d e i s u g g e r i m e n t i c h e a b b i a m o i n c l u s o n e l d o c u m e n t o r e c e n t e m e n t e p u b b l i c a t o " .