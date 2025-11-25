R o m a , 2 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ I n m e r i t o a l d i s e g n o d i l e g g e s u l ' c o n s e n s o l i b e r o e a t t u a l e ' , n o n o s t a n t e c i s i a s t a t a o g g i l a n e c e s s i t à e s p r e s s a d a a l c u n e f o r z e p o l i t i c h e d i u n s u p p l e m e n t o d i r i f l e s s i o n e , c o n f i d o c h e s i p o s s a t r o v a r e i l m o d o p e r a r r i v a r e q u a n t o p r i m a a l l ’ a p p r o v a z i o n e d i q u e s t a n o r m a . N o n c ’ è d a p a r t e d i n e s s u n o l a v o l o n t à d i b l o c c a r e q u e l l o c h e è u n p r o v v e d i m e n t o a s s o l u t a m e n t e n e c e s s a r i o e b i s o g n a r i c o n o s c e r e c h e l a p r e s i d e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e G i u s t i z i a , G i u l i a B o n g i o r n o , è u n a f i g u r a a u t o r e v o l e e d i a s s o l u t a g a r a n z i a , d a s e m p r e i m p e g n a t a c o n t r o l a v i o l e n z a s u l l e d o n n e , a l d i l à d i o g n i c o l o r e p o l i t i c o . P e r t a n t o n o n s c a d i a m o i n s t e r i l i p o l e m i c h e , m a r e s t i a m o t u t t i c o n c e n t r a t i s u l l ’ o b i e t t i v o e l a v o r i a m o i n s i e m e i n q u e s t a d i r e z i o n e ” . C o s ì M a r i a s t e l l a G e l m i n i , s e n a t r i c e d i N o i M o d e r a t i , i n t e r v e n e n d o i n A u l a a l S e n a t o .