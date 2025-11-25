M i l a n o , 2 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - I n o c c a s i o n e d e l l a G i o r n a t a i n t e r n a z i o n a l e p e r l ’ e l i m i n a z i o n e d e l l a v i o l e n z a c o n t r o l e d o n n e , o g g i a M i l a n o l a s t o r i c a P a l a z z i n a d e g l i O r a f i , s e d e d i F o n d a z i o n e F i e r a M i l a n o , s a r à i l l u m i n a t a d i r o s s o . U n s e g n o c o n c u i l a F o n d a z i o n e d e s i d e r a r i b a d i r e l a n e c e s s i t à d i m a n t e n e r e a l t a l ’ a t t e n z i o n e s u u n t e m a c h e c o n t i n u a a r a p p r e s e n t a r e u n ’ e m e r g e n z a s o c i a l e . L o r e n d e n o t o l a s t e s s a F f m , s o t t o l i n e a n d o c h e i n u m e r i c o n f e r m a n o l a g r a v i t à e l a d i f f u s i o n e d e l l a v i o l e n z a d i g e n e r e n e l n o s t r o P a e s e : s o n o c i r c a 6 m i l i o n i e 4 0 0 m i l a l e d o n n e i t a l i a n e t r a i 1 6 e i 7 5 a n n i c h e h a n n o s u b ì t o n e l c o r s o d e l l a v i t a a l m e n o u n a f o r m a d i v i o l e n z a f i s i c a o s e s s u a l e . N e l d e t t a g l i o , i l 1 8 , 8 % h a s u b ì t o v i o l e n z e f i s i c h e , m e n t r e i l 2 3 , 4 % h a s u b ì t o v i o l e n z e s e s s u a l i . " I n u n a g i o r n a t a c o m e q u e s t a - s p i e g a i l p r e s i d e n t e d i F o n d a z i o n e F i e r a M i l a n o , G i o v a n n i B o z z e t t i - è f o n d a m e n t a l e r i b a d i r e c h e c i a s c u n o , n e l p r o p r i o r u o l o , h a i l d o v e r e d i c o n t r i b u i r e a l l a c o s t r u z i o n e d i u n a c u l t u r a f o n d a t a s u l r i s p e t t o e s u l l a t u t e l a . I l l u m i n a r e l a n o s t r a s e d e è u n g e s t o s e m p l i c e , m a r a p p r e s e n t a i l n o s t r o i m p e g n o n e l s e n s i b i l i z z a r e l a c o m u n i t à e n e l r i c o r d a r e c h e l a v i o l e n z a n o n è m a i u n f a t t o p r i v a t o : è u n a f e r i t a c o l l e t t i v a , c h e r i c h i e d e r e s p o n s a b i l i t à , c o n s a p e v o l e z z a e a z i o n i c o n c r e t e " . F o n d a z i o n e F i e r a M i l a n o , d a s e m p r e l e g a t a a l t e r r i t o r i o d a u n f o r t e r a p p o r t o d i r e c i p r o c i t à , r a f f o r z a i l p r o p r i o i m p e g n o n e l p r o m u o v e r e u g u a g l i a n z a e i n t e g r a z i o n e s o c i a l e , e l e m e n t i e s s e n z i a l i p e r l o s v i l u p p o d e l l a c o m u n i t à . A t t r a v e r s o i n i z i a t i v e m i r a t e a f a v o r i r e l ’ i n c l u s i o n e e r i d u r r e l e d i s e g u a g l i a n z e , l a F o n d a z i o n e p o n e l ’ i n n o v a z i o n e s o c i a l e a l c e n t r o d e l s u o o p e r a t o , s o s t e n e n d o p r o g e t t i a d a l t o i m p a t t o e c o l l a b o r a n d o c o n e n t i e i s t i t u z i o n i . L e r e c e n t i e m e r g e n z e s o c i a l i g l o b a l i h a n n o c o n f e r m a t o q u e s t a v o c a z i o n e , c h e c o n t i n u e r à a g u i d a r n e l e a t t i v i t à f u t u r e , c o n p a r t i c o l a r e a t t e n z i o n e a l l e f a s c e p i ù f r a g i l i . C o n q u e s t a i n i z i a t i v a , l a F o n d a z i o n e r i n n o v a i n f i n e l a p r o p r i a a d e s i o n e a l l e c a m p a g n e d i s e n s i b i l i z z a z i o n e c o n t r o o g n i f o r m a d i v i o l e n z a e d i s c r i m i n a z i o n e , p r o m u o v e n d o u n m e s s a g g i o d i s o l i d a r i e t à e r i s p e t t o .