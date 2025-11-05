R o m a , 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " M i n a c c e , i n s u l t i , d i f f u s i o n e n o n c o n s e n s u a l e d i i m m a g i n i e c o n t e n u t i i n t i m i , d e e p f a k e p o r n o g r a f i c i : l a r e t e è s e m p r e p i ù s p e s s o u s a t a c o m e s t r u m e n t o d i u m i l i a z i o n e , c o n t r o l l o e i n t i m i d a z i o n e . I l f l a s h m o b ' N o n c o n l a m i a f a c c i a ' , p r o m o s s o o g g i d a l l ’ a s s o c i a z i o n e G i o r n a l i s t a I t a l i a n e , p o r t a a l c e n t r o d e l d i b a t t i t o p u b b l i c o u n a q u e s t i o n e c h e r i g u a r d a t u t t e l e d o n n e : l a v i o l e n z a d i g i t a l e . N o n s i t r a t t a d i u n f e n o m e n o v i r t u a l e , m a d i u n a f o r m a c o n c r e t a d i v i o l e n z a , c o n e f f e t t i r e a l i s u l l a v i t a d e l l e d o n n e " . C o s ì i d e p u t a t i d i F r a t e l l i d ' I t a l i a a l l a C a m e r a A u g u s t a M o n t a r u l i , E l i s a b e t t a L a n c e l l o t t a , E l i s a b e t t a G a r d i n i a m a r g i n e d e l f l a s h m o b d i G i o r n a l i s t e I t a l i a n e . " L a v i o l e n z a d i g i t a l e - p r o s e g u e - n o n l a s c i a l i v i d i v i s i b i l i , m a c o l p i s c e p r o f o n d a m e n t e l a r e p u t a z i o n e , i l l a v o r o , l a l i b e r t à d i e s p r e s s i o n e e l e r e l a z i o n i p e r s o n a l i . V i e n e s p e s s o m i n i m i z z a t a o i g n o r a t a , m a n o n p u ò e s s e r e t o l l e r a t a . C h i a g g r e d i s c e u n a d o n n a o n l i n e e s e r c i t a l o s t e s s o p o t e r e v i o l e n t o d e l l e a l t r e f o r m e d i a b u s o " . " È f o n d a m e n t a l e d e n u n c i a r e s u b i t o . D a p a r t e n o s t r a , c i s a r à s e m p r e l ’ i m p e g n o a f f i n c h é l a p o l i t i c a f r o n t e g g i q u e s t a p i e g a e l e g i f e r i a f f i n c h é s i p o s s a n o r i m u o v e r e r a p i d a m e n t e i c o n t e n u t i l e s i v i e i d e n t i f i c a r e i r e s p o n s a b i l i . L a r e t e n o n è u n o s p a z i o s e n z a r e g o l e . C h i c o l p i s c e o n l i n e d e v e e s s e r e r i c o n o s c i u t o , p e r s e g u i t o e f e r m a t o " , c o n c l u d e .