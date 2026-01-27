R o m a , 2 7 g e n . ( A d n k r o n o s ) - “ C o m e è p o s s i b i l e c h e i l p a t t o s t r e t t o a l v e r t i c e t r a l a p r e m i e r M e l o n i e l a s e g r e t a r i a d e l P d S c h l e i n v e n g a c a l p e s t a t o i n q u e s t o m o d o d a l l a v o l o n t à d i S a l v i n i , a t t r a v e r s o l a p r e s i d e n t e d e l l a C o m m i s s i o n e G i u s t i z i a a l S e n a t o ? " . C o s i l e d e p u t a t e d e m d e l l a C o m m i s s i o n e f e m m i n i c i d i o e v i o l e n z a , S a r a F e r r a r i , A n t o n e l l a F o r a t t i n i , V a l e n t i n a G h i o . " C o m e è p o s s i b i l e c h e l a v o l o n t à u n a n i m e d i t u t t e e t u t t i i d e p u t a t i d i t u t t e l e f o r z e p o l i t i c h e , c h e a l l a C a m e r a h a n n o v o t a t o i l l o r o s ì s u l ' c o n s e n s o ' , s i a s t a t a n e g a t a d a i l o r o s t e s s i c o l l e g h i e c o l l e g h e a l S e n a t o ? T u t t e e t u t t i a l c o s p e t t o d e l l a m i s o g i n i a s a l v i n i a n a ? D i c h i a r e r a n n o d i n o n s a p e r e c o s a a v e v a n o v o t a t o ? O c h e s i e r a n o s b a g l i a t i e s b a g l i a t e ? L o h a n n o c a p i t o c h e s t a n n o t r a d e n d o n o n s o l o u n a c c o r d o p o l i t i c o , m a s o p r a t t u t t o l e d o n n e ? L e v i t t i m e d i v i o l e n z a , c h e f a r a n n o p i ù f a t i c a d i o g g i a d e s s e r e c r e d u t e ? P e r c h é s t r a v o l g e r e l a n o s t r a p r o p o s t a d i l e g g e v o l t a a i n t r o d u r r e n e l d i r i t t o i t a l i a n o i l c o n c e t t o d i c o n s e n s o l i b e r o e a t t u a l e n e i r a p p o r t i s e s s u a l i , t r a s f o r m a n d o l o i n d i s s e n s o d a p r o v a r e ? I g n o r a n d o l a p a u r a c h e p a r a l i z z a , n e g a n d o v o c e e c r e d i b i l i t à a l l e e s p e r i e n z e v i s s u t e d a m i g l i a i a d i d o n n e " . " C i a u g u r i a m o c h e c i s i a a n c o r a s p a z i o p e r u n ’ a s s u n z i o n e d i r e s p o n s a b i l i t à e u n o s c a t t o d i d i g n i t à , i n p r i m i s d e l l e d o n n e p a r l a m e n t a r i , n e i c o n f r o n t i d e l l e a l t r e d o n n e . C o l l e g h e e c o l l e g h i , a s c o l t a t e e r i s p e t t a t e l a v o c e d e i c e n t r i a n t i v i o l e n z a e d e l l e a s s o c i a z i o n i c h e t u t e l a n o l e d o n n e , c h e o g g i e r a n o n u m e r o s e d a v a n t i a l S e n a t o a c h i e d e r v i d i n o n c a n c e l l a r e i l c o n s e n s o , d i d a r e v a l o r e e a t t e n d i b i l i t à a l r a c c o n t o d e l l e d o n n e , p e r c h é ' s o l o s ì è s ì ' " .